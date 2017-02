Από 'Guardians οf the Galaxy' μέχρι Will Ferrell: Τα 10 τρέιλερ της εβδομάδας

Marvel, ανθρωποειδή, κανίβαλοι, ιδιοφυίες και παντοτινός Will Ferrell. Για να δούμε τι θα δούμε.

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Οι Φύλακες θα είναι έτοιμοι να ροκάρουν και να σώσουν ξανά τον γαλαξία τον ερχόμενο Μάιο.

Πρεμιέρα: 5 Μαΐου

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

The House

Γιατί να πάρεις δάνειο όπως ο υπόλοιπος κόσμος για να πληρώσεις το πανεπιστήμιο της κόρης σου, όταν μπορείς απλά να δουλέψεις σε underground καζίνο; Will Ferrell και Amy Poehler σε κωμωδία από τους σεναριογράφους των ταινιών 'Neighbors'.

Πρεμιέρα: 30 Ιουνίου

Colossal

Ο νευρικός κλονισμός της Anne Hathaway εκδηλώνεται με τη μορφή ενός τέρατος που τσακίζει τη Σεούλ. Αυτό ακριβώς που κατάλαβες με παρέα τον Jason Sudeikis.

Πρεμιέρα: 7 Απριλίου

Bad Batch

Να είσαι κανίβαλος και να ερωτεύεσαι το επόμενο γεύμα σου. Αυτά είναι προβλήματα. Τα ζει ο Jason Momoa στο 'Bad Batch' της Ana Lily Amirpour (του τέλειου 'A Girl Walks Home Alone at Night') μαζί με την Suki Waterhouse στον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμείς το είδαμε στο Φεστιβάλ της Βενετίας και φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Πρεμιέρα: 23 Ιουνίου

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Ghost in the Shell

Από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς, το 'Ghost in the Shell' εδραιώνει τη Scarlett Johansson ως την action heroine των '10s και διασκευάζει σε live action μία εμβληματική ιστορία.

Πρεμιέρα: 30 Μαρτίου

The Void

Τα αρκετά τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά θρίλερ επηρεασμένα από τις χρυσές μέρες των θρίλερ στα '70s και '80s. Άλλα τις έχουν αναβιώσει με επιτυχία και άλλα όχι και τόσο. το 'The Void' πάντως, ένα tribute στις ταινίες του John Carpenter, μας έχει ψήσει από τα 36 δευτερόλεπτα του τρέιλερ.

Πρεμιέρα: 24 Απριλίου (Digital HD)

Carrie Pilby

Η χαρισματική Bel Powley κέρδισε τόσο πολύ τις εντυπώσεις με το 'Diary of a Teenage Girl', που στα καπάκια έκλεισε 10 δουλειές, από το 'Mary Shelley' μέχρι το 'Bell Jar'. Στο 'Carrie Pilby' είναι μία ιδιοφυία που πρέπει να μάθει πώς να ζει πέρα από το να μαθαίνει.

Πρεμιέρα: 6 Απριλίου

Dean

Το 'Dean' του σεναριογράφου/σκηνοθέτη/πρωταγωνιστή Demetri Martin είχε κερδίσει το μεγάλο Founders Award για Best Narrative Feature στο περσινό φεστιβάλ Tribeca και από τότε το περιμένουμε πολύ, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς η ζωή και το πένθος του Dean για τη μητέρα του εκφράζεται μέσα από τα κόμικ του. Επίσης o Kevin Kline και η Gillian Jacobs είναι πάντα σίγουρη επένδυση για τον θεατή, οπότε θα περιμένουμε.

Πρεμιέρα: 2 Ιουνίου

Everything, Everything

Η Maddy έχει ζήσει όλη της τη ζωή κλεισμένη στο σπίτι της λόγω μιας ασθένειας που δεν της επιτρέπει να έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Όταν μετακομίζει δίπλα της ο Olly εκείνη θα αισθανθεί την ανάγκη για αλλαγή περισσότερο από ποτέ.

Πρεμιέρα: 18 Αυγούστου

The Feud

Το ‘Feud, μία από τις σειρές που περιμέναμε περισσότερο από το '17, θα μας πάει πίσω από μία απ’ τις μεγαλύτερες διαμάχες που έχει ζήσει ποτέ το Χόλιγουντ. Bette Davis vs. Joan Crawford. Οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνίστησαν μονάχα στο ‘What Happened to Baby Jane?’, αλλά η συνεργασία τους ήταν τόσο τρικυμιώδης που γέννησε μια κόντρα που κράτησε δεκαετίες. Από τον Ryan Murphy του 'The People vs. O.J. Simpson'.

Πρεμιέρα: 5 Μαρτίου