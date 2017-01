Από 'Prison Break' μέχρι νέο '24': Τα 15 τρέιλερ που πρέπει να δεις αυτή την εβδομάδα

Βουτιές, κανίβαλοι, stand-up από τα '70s, αποφυλακισμένοι και η επιστροφή μιας μυστηριώδους πόλης. Για να δούμε τι θα δούμε.

24: Legacy8

Προς το παρόν Jack Bauer και Dammit Chloe είναι εκτός ‘24: Legacy’, αλλά η επιστροφή του fan-favourite Tony Almeida, που προδίδει το παραπάνω τρέιλερ ήταν αρκετή για να μας ανεβάσει με την πρεμιέρα της νέας σειράς.

Πρεμιέρα: 5 Φεβρουαρίου

Prison Break9

Ο Michael Scofield είναι ζωντανός, αλλά δεν περνάει καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το ‘Prison Break’ μπαίνει στον χορό των revivals και μένει να δούμε αν θα ανήκει στη σύγχρονη τηλεόραση ή θα μοιάζει κολλημένο στα early ‘00s.

Πρεμιέρα: 4 Απριλίου

Twin Peaks21

Επιτέλους έχουμε έστω και ελάχιστο footage από την επιστροφή του 'Twin Peaks', που έρχεται τον Μάιο με δίωρη πρεμιέρα και άλλες 16 ώρες για χόρταση.

Πρεμιέρα: 21 Μαΐου

Baywatch1

Για να μην ξεχάσουμε ότι το ‘Baywatch’ θα είναι κωμωδία R-rated, κατάλληλο για άνω των 17 δηλαδή, η Paramount έβγαλε ένα τρέιλερ με κάμποσα f-bombs.

Πρεμιέρα: 26 Μαΐου

Sleight18

Το 'Sleight' έκανε το εντυπωσιακό ντεμπούτο του στο περσινό Sundance και τώρα θα προσπαθήσει να καταλάβει σιγά-σιγά τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μη μας αρέσει σ' αυτό το τρέιλερ.

Πρεμιέρα: 7 Απριλίου (για την Αμερική)

ΧΧ3

Ανθολογία τρόμου τεσσάρων ιστοριών γραμμένων και σκηνοθετημένων από γυναίκες δημιουργούς, και συγκεκριμένα από την Annie Clark, την Karyn Kusama, την Roxanne Benjamin και την Jovanka Vuckovic. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Sundance την ερχόμενη εβδομάδα και στις 17 Φλεβάρη θα υπάρχει σε Video On Demand.

Πρεμιέρα: 17 Φεβρουαρίου

Raw15

Όταν η Justine δοκιμάζει ωμό κρέας για πρώτη φορά με αφορμή κάποια καθιερωμένα καψόνια που γίνονται στη σχολή, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πραγματικού της εαυτού που έρχεται στην επιφάνεια.

Πρεμιέρα: -

Χωρίς Τίτλο4

Από το ‘Moonlight’ και το ‘20th Century Women’ που περιμένουν την αναγνώρισή του στα φετινά Όσκαρ, μέχρι το φοβερό ‘American Honey’ που έχει προταθεί για BAFTA και το αλλόκοτο ‘Swiss Army Man’ που όλοι κοροϊδέψαμε αλλά όλοι απολαύσαμε τελικά, το στούντιο A24 έχει σταθερά ανοδική πορεία και καθιερώνεται σιγά-σιγά ως το πιο ελπιδοφόρο μαγερειό στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή. Το επόμενό του πρότζεκτ δεν έχει ακόμα τίτλο, αλλά το αινιγματικό του τρέιλερ μας έχει ψήσει ήδη.

Πρεμιέρα: -

Dark Knight7

Όταν πραγματικά γεγονότα όπως το μακελειό στον κινηματογράφο της Aurora του Colorado γίνονται ταινίες, συνήθως είμαστε σκεπτικοί γιατί η προσέγγιση των εντυπώσεων που ακολουθούν κάποιοι δημιουργοί μπορεί να γίνει τουλάχιστον κακόγουστοι. Εδώ ο Tim Sutton φαίνεται να έχει αντιμετωπίσει με ευαισθησία το θέμα και να έχει δώσει έμφαση στην κοινότητα της πόλης, οπότε παρότι ακόμα σκεπτικοί, έχουμε περιέργεια για το αποτέλεσμα.

Πρεμιέρα: 3 Φεβρουαρίου (για την Αμερική)

iBoy16

Ορίτζιναλ ταινία του Netflix με την Maisie Williams του ‘Game of Thrones’, για έναν έφηβο που αποκτά υπερδυνάμεις με λάθος τρόπους και τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Πρεμιέρα: 27 Ιανουαρίου (Netflix)

Better Call Saul10

Τέλεια στρατηγική από το AMC για το τρέιλερ του ‘Better Call Saul’. Δες το και θα καταλάβεις τι εννοούμε.

Πρεμιέρα: Φεβρουάριος

Crashing20

Νέα κωμωδία για το HBO με τον Pete Holmes και μια βερσιόν του ίδιου του πρωταγωνιστή που προσπαθεί να βρει τον δρόμο και την καριέρα του στη Νέα Υόρκη.

Πρεμιέρα: 19 Φεβρουαρίου

I’m Dying Here11

Η stand-up σκηνή των ‘70s που έκανε την αρχή για κωμικούς όπως ο David Letterman, o Jay Leno και ο Richard Pryor, θα αναβιώσει στο Showtime σε παραγωγή Jim Carrey και σκηνοθεσία (για τον πιλότο) του Jonathan Levine (‘50/50’, ‘The Night Before’).

Πρεμιέρα: 4 Ιουνίου

Snatch19

Η τηλεοπτική μεταφορά του 'Snatch' καταφτάνει στο δίκτυο Crackle, με Rupert Grint ('Harry Potter'), Luke Pasqualino ('Skins', 'The Three Musketeers') και Ed Westwick ('Gossip Girl', 'Romeo and Juliet').

Πρεμιέρα: 16 Μαρτίου

Shots Fired12

Μίνι σειρά από το FOX για τον φόνο ενός λευκού εφήβου από έναν μαύρο αστυνομικό και τις συνέπειές του. Από την δημιουργό του ‘Beyond the Lights’ Gina Prince-Bythewood, και του ‘Notorious’, Reggie Rock Bythewood με Helen Hunt, Richard Dreyfuss, Sanaa Lathan, Stephen Moyer και Stephen James. Το περιμένουμε πολύ τούτο.

Πρεμιέρα: 22 Μαρτίου