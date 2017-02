Από Schwarzenegger μέχρι Americans: Τα 10 τρέιλερ της εβδομάδας

Εκδικητικός Arnie, υπερήρωες, νέα Coppola, μαλλιοτραβήγματα και άλλα πολλά. Για να δούμε τι θα δούμε.

Aftermath12

Τα χρόνια που έχουν πάρει τον Arnold Schwarzenegger φαίνεται να έχουν κάνει καλό στις επιλογές του. Το 'Aftermath' είναι παραγωγή του Darren Aronofsky και βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

The Americans2

Εμείς το ξέρουμε ότι το 'Americans' είναι μία από τις καλύτερες σειρές στην τηλεόραση, αλλά το FX θέλει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό φτιάχτηκε και το παραπάνω τρέιλερ με τον τρόπο που φτιάχτηκε.

Iron Fist5

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ των 'Defenders' είναι λιγότερο από 1 μήνα μακριά.

The Beguiled3

Καμιά φορά αναρωτιόμαστε στις πόσες ταινίες με πλούσιους, πονεμένους λευκούς θα τερματίσει η Sofia Coppola, αλλά δε μπορούμε να αρνηθούμε τούτο το καστ.

It Comes at Night4

Όλη μας η προσοχή έχει στραφεί στις παραγωγές του στούντιο Α24 μετά τις φοβερές κυκλοφορίες του για το '16, οπότε το θρίλερ 'It Comes at Night' είναι ήδη must.

Snatched6

Goldie Hawn και Amy Schumer από τους παραγωγούς του 'Spy'. Απλά ναι.

Feud 7 8

Η επόμενη ανθολογική σειρά του Ryan Murphy θα κάνει ποδαρικό με την ασύλληπτα ακραία κόντρα της Joan Crawford με τη Bette Davis. Για να καταλάβετε για ποιον λόγο περιμένουμε μια τέτοια σειρά πέραν του καστ, σας παραθέτουμε μια φράση της Davis για τη συνάδελφό της: "You should never say bad things about the dead, you should only say good. Joan Crawford is dead. Good".

Dear White People9

Το ‘Dear White People’ ήταν το indie κινηματογραφικό διαμαντάκι του ‘14 που απεικόνισε τις ανήσυχες διαφυλετικές σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Winchester και μας γνώρισε καλύτερα την Tessa Thompson. Η συνέχεια στο Netflix για 10 επεισόδια από τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της ταινίας, Justin Simien. Θα τη βρεις και στη λίστα μας για τις σειρές που πρέπει να τσεκάρεις το '17.

Grace and Frankie10

Το φινάλε του 'Grace and Frankie' μας άφησε με την προσφάτως βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Lily Tomkin και την Jane Fonda να σκοπεύουν να φτιάξουν δονητές κατάλληλους για ηλικιωμένες κυρίες. Περιμένουμε.

The Circle11

Tom Hanks και Emma Watson σε δραματική περιπέτεια παρακολούθησης από μία εταιρεία της Silicon Valley που δεν είναι αυτό που φαίνεται.