Έρχονται επιτέλους οι Defenders: 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Υπερήρωες, μούμιες, εμμονές, μόδα, ιστορίες εποχής και ραπ. Για να δούμε τι θα δούμε.

Defenders

Μετά τα 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage' και 'Iron Fist', η τηλεοπτική Marvel θα αποκτήσει κι αυτή τη δική της υπερηρωική ομάδα.

Πρεμιέρα: 18 Αυγούστου

Alien: Covenant

Το νέο τρέιλερ του 'Alien: Covenant' δίνει στοιχεία για την τύχη της Elizabeth Shaw.

Πρεμιέρα: 19 Μαΐου

The Mummy

O Tom Cruise πρέπει να τα βάλει με το αρχαίο κακό που τον καταδιώκει.

Πρεμιέρα: 9 Ιουνίου

I Am Heath Ledger

Ένα ντοκιμαντέρ με προσωπικές στιγμές του ηθοποιού, μία δεκαετία σχεδόν πια από τον θάνατό του.

Πρεμιέρα: 23 Απριλίου

Ingrid Goes West

Διαμαντάκι του φετινού Φεστιβάλ Sundance με τις Aubrey Plaza και Elizabeth Olsen.

Πρεμιέρα: 4 Αυγούστου

Girlboss

Η ιστορία της αυτοκρατορίας μόδας του Nasty Gal έρχεται στο Netflix με πολλές υποσχέσεις.

Πρεμιέρα: 21 Απριλίου στο Netflix

Anne

Η 'Άννα των Αγρών' των κλασικών βιβλίων που έχουν σημαδεύσει πολλές γενιές από τις αρχές του 20ού αιώνα, επιστρέφει στη μικρή μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες και το πρώτο τρέιλερ μας έχει πείσει με το παραπάνω.

Πρεμιέρα: 12 Μαΐου στο Netflix

All Eyez On Me

Στο τρίτο τρέιλερ του 'All Eyez On Me', της μουσικής βιογραφίας του 2Pac, ο θρυλικός ράπερ δίνει συμβουλές στον Notorious B.I.G.

Πρεμιέρα: 16 Ιουνίου

Catastrophe

Το 'Catastrophe' είναι από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις των τελευταίων ετών, οπότε εννοείται ότι χαιρόμαστε που επιτέλους επιστρέφει.

Πρεμιέρα: 28 Απριλίου στο Amazon