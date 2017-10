Το τρέιλερ των ‘New Mutants’ φτιάχνει τρόμο με Arya Stark και Pink Floyd

Μετά την απογοήτευση του ‘X-Men: Apocalypse’, τις φήμες ότι ο Bryan Singer θα αποχωρούσε σιγά-σιγά από το σύμπαν των μεταλλαγμένων και το ατέρμονο φιάσκο με το ‘Gambit’ που το πρωί το χτίζαν το βράδυ γκρεμιζόταν, η κινδυνολογία για τη διάλυση των X-Men εκτός κόμικ είχε πάρει φωτιά.

Από τότε το ‘Logan’ έσκισε, οι X-Men πήγαν τηλεόραση με το ‘The Gifted’, ο Singer σκηνοθέτησε τον πιλότο της σειράς, η Sophie Turner (‘Game of Thrones’) θα επιστρέψει ως Jean Grey για το ‘Dark Phoenix’ που μπορεί να είναι μάλιστα και διλογία, και οι ‘New Mutants’ είναι έτοιμοι να φέρουν κάτι πολύ, πολύ διαφορετικό στο σύμπαν.

Ο τρόμος είναι μέρος του DNA των X-Men αλλά ποτέ δεν τον είδες έτσι στο σινεμά:

Κανένα κουστούμι, κανένας Μεγάλος Κακός. Μόνο το καστ των ανερχόμενων Maisie Williams (‘Game of Thrones’), Anya Taylor-Joy (‘The Witch’, ‘Split’) και Charlie Heaton (‘Stranger Things’) ως Wolfsbane, Magik και Cannonball και οι μυστικές εγκαταστάσεις που κρατούνται μέχρι να μάθουν να ελέγχουν τις δυνάμεις τους. Μαζί τους θα δούμε και την Alicia Braga ως Dr. Cecilia Reyes, τον Henry Zaga ως Sunspot και τη Blu Hunt ως Mirage. Στη σκηνοθεσία ο Josh Boone του ‘The Fault In Our Stars’ σε μια μεγάλη δημιουργική απόκλιση.

Τα αποτελέσματα στις 13 Απριλίου του 2018 στις αμερικανικές αίθουσες.