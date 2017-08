Από Jennifer Lawrence μέχρι πορνό στα '70s: 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Και θρίλερ έχουμε, και βιομηχανία πορνό έχουμε, και ο έρως χρόνια δεν κοιτά έχουμε, και πολλά ακόμη έχουμε.

Για να δούμε τι θα δούμε.

mother!

Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris και Darren Aronofsky πίσω από την κάμερα, σε ένα θρίλερ για τη σχέση ενός ζευγαριού που δοκιμάζεται όταν αποφασίζουν να φιλοξενήσουν δύο αγνώστους στο σπίτι τους.

Πρεμιέρα: 19 Οκτωβρίου

The Deuce

Οι παραγωγοί του ‘The Wire’ - το όνομα του παραγωγού/showrunner/σεναριογράφου David Simon είναι αυτό που σε αφορά περισσότερο - επιστρέφουν στο HBO με το ‘The Deuce’, ένα πρεστίζ δράμα με τον James Franco σε ρόλο των δίδυμων αδερφών, Vincent και Frankie Martino, έναν τζογαδόρο κι έναν bartender αντίστοιχα που μπλέκουν με τη μαφία, και τη Maggie Gyllenhaal στον ρόλο της Eileen ‘Candy’ Merrell, μιας ιερόδουλης που κάνει τη μετάβαση από τους δρόμους στις ερωτικές ταινίες. Μαζί θα συνεργαστούν για να καινοτομήσουν και να στήσουν την βιομηχανία που σου έδωσε το ‘Deep Throat’ το ‘72.

Πρεμιέρα: 10 Σεπτεμβρίου

Our Souls at Night

Ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Ειδικά αν μοιάζεις με τον Robert Redford και τη Jane Fonda. Νέα ταινία από το Netflix.

Πρεμιέρα: 29 Σεπτεμβρίου στο Netlix

The Gifted

Οι X-Men πάνε (επιτέλους) τηλεόραση. Μία οικογένεια προσπαθεί να ξεφύγει από την κυβέρνηση όταν ανακαλύπτει ότι ανάμεσά τους κρύβονται μεταλλαγμένοι. Στη σειρά θα αναφέρονται (ή και κάτι παραπάνω) χαρακτήρες από τα κόμικ.

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου

Disjointed

Η Kathy Bates πρωταγωνιστεί σε μια pot comedy σειρά του Netflix. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο θρύλος της μαριχουάνας στο LA που θα ονομάζεται Ruth Whitefeather Feldman, θα επιστρατεύσει τον γιο της και κάμποσους ακόμα για να τη βοηθήσουν στην επιχείρησή της.

Πρεμιέρα: 25 Αυγούστου στο Netflix

Novitiate

Melissa Leo και Dianna Agron για μία εκπαιδευόμενη καλόγρια στα '60s που ζορίζεται με την πίστη, τις αλλαγές στο Βατικανό και τη σεξουαλικότητά της.

Πρεμιέρα: 27 Οκτωβρίου (για την Αμερική)

Leatherface

Finn Jones, Stephen Dorff και Lili Taylor στο origin story του θρυλικού Δολοφόνου με το Πριόνι.

Πρεμιέρα: 20 Οκτωβρίου (για την Αμερική)

Wonder

Ο Jacob Tremblay του 'The Room', η Julia Roberts και ο Owen Wilson πρωταγωνιστούν σε ένα εμψυχωτικό δράμα για ένα παιδί διαφορετικό από τα άλλα που αρνείται να μη ζήσει τη ζωή του. Ο Stephen Chbosky που το σκηνοθετεί είχε κάνει και το 'The Perks of Being a Wallflower', οπότε ξέρουμε ότι αφ' ενός μπορεί να μεταφέρει καλά ένα βιβλίο και αφ' ετέρου γνωρίζει πώς να συγκινεί χωρίς να γίνεται μελό.

Πρεμιέρα: 17 Νοεμβρίου (για την Αμερική)

SMILF

Νέα σειρά του Showtime ('Shameless', 'American Horror Story', 'American Crime Story') για μια 20χρονη μητέρα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί της προσπαθώντας να βρει ισορροπίες μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας.

Πρεμιέρα: 5 Νοεμβρίου

White Famous

Άλλη μία νέα σειρά του Showtime, αυτή τη φορά από τον Tom Kapinos ('Californication', 'Lucifer', 'Dawson's Creek'), για έναν νεαρό μαύρο κωμικό που βγαίνει από τον κόσμο του stand-up και ετοιμάζεται για το μεγάλο του άνοιγμα στη δημοσιότητα.

Πρεμιέρα: 15 Οκτωβρίου