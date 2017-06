Από Keanu Reeves μέχρι Gyllenhaal: 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Λεγεώνες, αληθινές ιστορίες, τρόμος και δράκοι. Για να δούμε τι θα δούμε.

To The Bone

Η Lily Collins προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ανορεξία της όταν συναντά τον αντισυμβατικό γιατρό που θα της αλλάξει τη ζωή. Ξεχώρισε στο φετινό Φεστιβάλ Sundance.

Πρεμιέρα: 14 Ιουλίου στο Netflix

Marshall

Ο Black Panther, Chadwick Boseman, υποδύεται τον 1ο Αφροαμερικανό Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μαζί με Dan Stevens ('Beauty and the Beast', 'The Guest'), Josh Gad ('Murder on the Orient Express', 'Frozen'), Sterling K. Brown ('The People v. O.J. Simpson') και Kate Hudson.

Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου (για την Αμερική)

Stronger

Ο Jake Gyllenhaal και η Tatiana Maslany πρωταγωνιστούν σε δράμα για ένα θύμα των βομβιστικών επιθέσεων στη Βοστόνη που βοήθησε την αστυνομία να εντοπίσει τους ενόχους.

Πρεμιέρα: 22 Σεπτεμβρίου (για την Αμερική)

Atypical

Ο 18χρονος αυτιστικός Sam αποφασίζει ότι έχει έρθει η ώρα να ερωτευτεί και μαζί με τη μητέρα του ξεκινούν ένα ταξίδι με στόχο την ανεξαρτησία του. Με την υποψήφια για Όσκαρ Jennifer Jason Leigh στον ρόλο της μητέρας.

Πρεμιέρα: 11 Αυγούστου στο Netflix

Thank You for Your Service

Miles Teller, Haley Bennett και Amy Schumer σε ένα δράμα για το μετατραυτικό σοκ όσων επιστρέφουν από εμπόλεμες ζώνες.

Πρεμιέρα: 27 Οκτωβρίου (για την Αμερική)

American Assassin

Ο Dylan O'Brien είναι ο πράκτορας της CIA που θα εκπαιδεύσει o Michael Keaton για να διεισδύσει σε μια επιχείρηση που έχει σκοπό να ξεκινήσει έναν παγκόσμιο πόλεμο από τη Μέση Ανατολή.

Πρεμιέρα: 15 Σεπτεμβρίου (για την Αμερική)

God’s Own Country

Δράμα γύρω από τη γκέι σχέση ενός αγρότη του Yorkshire με τον Ρουμάνο μετανάστη που δουλεύσει στα χωράφια του. Ξεχώρισε στο φετινό Φεστιβάλ Sundance.

Πρεμιέρα: 1 Σεπτεμβρίου (για την Αγγλία)

Game of Thrones Season 7

ΤΙΘΑΖΗΣΟΥΜΕΠΑΛΙ.

Πρεμιέρα: 16 Ιουλίου αποκλειστικά στη Nova ταυτόχρονα με την Αμερική

WET HOT AMERICAN SUMMER: TEN YEARS LATER

Μετά το επιτυχημένο prequel series του 'Wet Hot American Summer', έχει έρθει η ώρα για το απόλυτο reunion στο Camp Firewood.

Πρεμιέρα: 2017 στο Netflix