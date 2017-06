Από David Fincher μέχρι Mel Gibson: 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Εξεγέρσεις, φιλικά τέρατα, αληθινές ιστορίες, μυστήριο, φίλοι από τα παλιά και πολλά ακόμη.

Για να δούμε τι θα δούμε.

Detroit

Μία επιδρομή της αστυνομίας στο Detroit του '67 καταλήγει σε μία από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις που έχουν γίνει ποτέ σε αμερικανικό χώμα. Τα τραυματικά γεγονότα της περιόδου φτάνουν στη μεγάλη οθόνη από τη βραβευμένη με Όσκαρ, Kathryn Bigelow.

Πρεμιέρα: 4 Αυγούστου (για την Αμερική)

Daddy’s Home 2

Mel Gibson, John Lithgow, Will Ferrell, Mark Wahlberg, John Cena στη συνέχεια του 'Daddy's Home'. Ώρα για Ferrell και Wahlberg να υποστούν τους παρεμβατικούς μπαμπάδες τους.

Πρεμιέρα: 10 Νοεμβρίου (για την Αμερική)

Bigsby Bear

Το 'Bigsby Bear Adventures' είναι μία παιδική σειρά με έναν τηλεθεατή: Τον James. Η ζωή του αλλάζει όταν η σειρά ακυρώνεται κι έτσι αποφασίζει να τελειώσει την ιστορία μόνος του. Γραμμένο από τον πρωταγωνιστή του Kyle Mooney. Μαζί του οi Mark Hamill, Claire Danes, Greg Kinnear και Andy Samberg. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στο φετινό Sundance.

Πρεμιέρα: 28 Ιουλίου (για την Αμερική)

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Okja

Ο Bong Joon-ho στήνει ένα τελείως Miyazaki-γυρισμένος-ως-Spielberg θέαμα γεμάτο καταδιώξεις, ξεσπάσματα χαράς, ειλικρινούς αφέλειας και συναισθήματος, καμουφλάροντας μια περιπέτεια καταδιώξεων, ένα creature feature κι ένα οικολογικό δράμα κάτω από το κάλυμα μιας γλυκιάς οικογενειακής ταινίας.

Πρεμιέρα: 28 Ιουνίου στο Netflix

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Goodbye Christopher Robin

Domhnall Gleeson, Margot Robbie και Kelly McDonald σε βιογραφικό, οικογενειακό δράμα για τον δημιουργό του Winnie the Pooh.

Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου (για την Αμερική)

Flatliners

Φοιτητές Ιατρικής πειραματίζονται με τεχνολογία που τους φέρνει ένα βήμα πριν και ένα βήμα μετά τον θάνατο, με σκοτεινές επιπτώσεις που θα βάλουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Ellen Page, Kiefer Sutherland, Diego Luna, James Norton, Nina Dobrev.

Πρεμιέρα: 29 Σεπτεμβρίου (για την Αμερική)

Mindhunter

Η Anna Torv του 'Fringe' επιτέλους επιστρέφει στη μικρή οθόνη, καταδιώκοντας αυτή τη φορά δολοφόνους και βιαστές, αντί παράλληλα σύμπαντα. Από τον David Fincher.

Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου στο Netflix

Transparent

"Family is gross, but it's important". Ω ναι, το 'Transparent' επιστρέφει.

Πρεμιέρα: 2017

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Friends from College

Μία παρέα φίλων από το κολλέγιο ξανασμίγει για ένα ποτό, αλλά προφανώς και το απλό θα γίνει περίπλοκο. Μας έχει ήδη κερδίσει από το καστ του.

Πρεμιέρα: 14 Ιουλίου στο Netflix

Ferdinand

Πολλά υποσχόμενο animation για έναν ταύρο που αρνείται να παλέψει.

Πρεμιέρα: 21 Δεκεμβρίου

Jungle

Ο Daniel Radcliffe σε δράμα για μία παρέα που εξερευνά τη ζούγκλα της Βολιβίας παρέα με έναν ξεναγό που δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Πρεμιέρα: 2017