Από Spider-Man μέχρι Steven King: Τα 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις

War for the Planet of the Apes

Η κορύφωση του franchise των 'Πιθήκων' έρχεται να εξιλεώσει τα τραυματικά μπλοκμπάστερ του περσινού καλοκαιριού.

Πρεμιέρα: 14 Ιουλίου

It

Ο Pennywise επιστρέφει στην οθόνη σου με μία ταινία που υπόσχεται αποτέλεσμα ακόμη κοντινότερο στο πολυαγαπημένο βιβλίο του Steven King.

Πρεμιέρα: 8 Σεπτεμβρίου

Spider-Man: Homecoming

Ο Spider-Man βρέθηκε επίσημα στο πρώτο μαρβελικό του σπίτι με το 'Civil War' και τώρα έχει την πρώτη του σόλο ταινία από το στούντιο της εταιρείας που τον δημιούργησε.

Πρεμιέρα: 6 Ιουλίου

Valerian and the City of a Thousand Planets

Το γνωστό κόμικ μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με τον Dane DeHaan, την Cara Delevigne και έναν κόσμο που φαίνεται από τους πιο καλοφτιαγμένους που έχουμε δει τελευταία στο σινεμά.

Πρεμιέρα: 21 Ιουλίου

An Inconvenient Sequel: Truth to Power

Το νέο ντοκιμαντέρ του Al Gore, πνευματικό παιδί του οσκαρικού 'Inconvenient Truth', εμβαθύνει περί κλιματικής αλλαγής. Από αυτά που κρατήσαμε στο Sundance Festival.

Πρεμιέρα: -

A Ghost Story

Rooney Mara και Casey Affleck συνεργάζονται για δεύτερη φορά με τον David Lowery ('Ain't Them Body Saints) σε μία ταινία που εξέπληξε ευχάριστα τους πάντες στο Sundance.

Πρεμιέρα: 7 Ιουλίου

Fargo

Ewan McGregor σε διπλό ρόλο, Carrie Coon ('Gone Girl', 'The Leftovers'), Mary-Elizabeth Winstead ('10 Cloverfield Lane', 'Scott Pilgrim vs. the World') και David Thewlis. Δε θέλουμε κανέναν άλλον.

Πρεμιέρα: 19 Απριλίου

The Book of Henry

Πόσο εύκολο είναι να μεγαλώνεις μια ιδιοφυία; Καθόλου, ειδικά αν πρόκειται για τον υπερταλαντούχο Jacob Tremblay.

Πρεμιέρα: 16 Ιουνίου

Louis C.K. '2017'

Το live του κωμικού στη Washington με θέματα τη θρησκεία, την αιώνια αγάπη, τους τσακωμούς μέσω e-mail και τα ναρκωτικά σε σκύλους.

Πρεμιέρα: 7 Απριλίου στο Netflix

The Journey

Δύο άσπονδοι εχθροί αναγκάζονται να κάνουν μαζί ένα ταξίδι που θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας.

Πρεμιέρα: 30 Ιουνίου