Ε3: Είδαμε τα πιο κολασμένα νέα games στον παράδεισο του gamer

To LAX δεν το λες και το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο του κόσμου. Όχι τουλάχιστον για μία πόλη όπως το Λος Άντζελες. Ούτε καν μετρό για να σε πάει downtown δεν διαθέτει. Οι οδηγίες που έδινε το google για να φτάσεις στο ξενοδοχείο ήθελαν να πάρεις τον προαστιακό, δυο τρία λεωφορεία και μετρό κάτι που φάνταζε, μετά από 20 ώρες σε αεροδρόμια, δρόμους και στον αέρα, πιο βάρβαρο και από τον τροχό της Αγίας Αικατερίνης. Uber, λοιπόν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, και συγκεκριμένα Uber Pool, κάτι σαν δικές μας διπλοκούρσες που έκαναν παλιά οι δικοί μας ταρίφες, μόνο που εδώ όσο με πιο πολλούς μοιράζεσαι το ταξί τόσο πέφτει το κόμιστρο.

Ο Κιμ, ο ασιατικής καταγωγής οδηγός μας, κατάφερε να χωρέσει με μαεστρία, εκμεταλλευόμενος και τελευταίο εκατοστό του πορτμπαγκάζ, τις βαλίτσες μας μαζί με τα ψώνια του από το σούπερ μάρκετ. Συνεπιβάτης μου ο Άντριου, ένας ευτραφής ξανθός 35άρης από το Βέλγιο. Στην ατελείωτη πορεία και στις ουρές που δημιουργούνταν στους αυτοκινητόδρομους εμείς δεν βγήκαμε να χορέψουμε αλά La la land αλλά αλλαλιασμένοι (σ.σ. πιο πολλά λα δεν χωράνε σε μία πρόταση) πιάσαμε κουβέντα για τον λόγο που είχαμε έρθει στο LA. Ο Άντριου με περισσή χαρά μας ανακοίνωσε ότι ο λόγος που έφθανε ως εδώ ήταν για να βρεθεί στην Ε3, την μεγαλύτερη έκθεση gaming στον πλανήτη. “A, τι σύμπτωση; και εγώ” είπα. “Gamer;” ρώτησα. “'Οχι, η εταιρεία μου με στέλνει για ενημέρωση”. Φυσικά και ήταν (και) gamer, τα κατακκόκινα μάτια του, έτοιμα να γράψεις επάνω τους 'Καλό Πάσχα' τον πρόδιδαν. “Τι έχει έκθεση για gaming στο LA; Τι, πως, που; ξύπνησε και ο Κιμ”. Ο Άντριου του τα εξηγούσε όλα χαρτί και καλαμάρι, το που θα γινόταν και ότι ήταν πολύ τυχερός γιατί φέτος άνοιγε για πρώτη φορά και για gamers πέρα από τους ανθρώπους της βιομηχανίας.

Την προπερασμένη Τρίτη, όταν και άνοιξαν οι πόρτες της έκθεσης, κατάλαβα όντως ότι η Ε3 ήταν huge, αν και οι παλιότεροι μου έλεγαν ότι πολύ πιο “μαζεμένη” σε σχέση με άλλες χρονιές. Πιο μαζεμένη αλλά με πολύ περισσότερο κόσμο δημιουργούσε μία κατάσταση ασφυκτική. Πριν πάμε όμως στην Ε3 την Δευτέρα είχαμε τα μεγάλα νέα από τους δύο μεγάλους παίκτες της αγοράς: Sony (Playstation) και Microsoft (Xbox). Οι συνεντεύξεις Τύπου τους ήταν ουσιαστικά οι τίτλοι αρχής των όσων θα παρακολουθούσαμε τις τρεις επόμενες μέρες στην έκθεση.

Σε επίπεδο hardware τα νέα ξεκινάνε και τελειώνουν στην ανακοίνωση έλευσης του Χbox One X που υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου 4K και HDR. H βασική έκδοση με αποθηκευτικό χώρο που φθάνει το 1TB αναμένεται τον Νοέμβριο στην Ευρώπη με τιμή στα 499 ευρώ.

Σε ότι αφορά τους τίτλους, την παράσταση έκλεψε η Playstation η οποία αράδιασε μία σειρά από τίτλους που θα ξεκινήσουν να τρέχουν από φέτος το καλοκαίρι και φτάνει ως την άνοιξη του 2018. Αρχή με το Uncharted: Lost Legacy της Naughty Dog το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 22 Αυγούστου. Ο Σεπτέμβρης φέρνει το FIFA 17 με τους ανθρώπους της ΕΑ που βρίσκονταν στο περίπτερο του Playstation να στέκονται σαν κέρβεροι πάνω από τις οθόνες ώστε να μην διαρρεύσει σε video κάποιο από τα demo που παρουσίαζαν. Για Σεπτέμβριο και μάλιστα στις αρχές – στις 6 του μήνα – καταφθάνει το Destiny 2.

Για αδιευκρίνιστη ημερομηνία, αλλά εντός του 2017 αναμένεται να γεμίσουν αράχνες – με την καλή έννοια – οι οθόνες σας καθώς καταφθάνει αποκλειστικά για την Playstation, o Spiderman της Insomniac. Για το 2018 μετατίθεται η έλευση του God of War όπου ακολουθώντας την τάση της εποχής ο Kratos εγκαταλείπει την Ελλάδα για να μεταναστεύσει μαζί με τον γιο του για την Βόρεια Ευρώπη. Το μενού έχει και Monster Hunter World για τις αρχές του 2018 και μάχη υπερηρώων ανατολής - δύσης στο Capcom VS Marvel Infinite που είναι και πιο μακρινός τίτλος καθώς αναμένεται τον Σεπτέμβρη του 2018. Απο τα παλιά και κλασικά επιστρέφει μέσα στην επόμενη χρονιά το Shadow of the Colossus ως remake.

Τέλος η τρίτη δύναμη της πιάτσας, η Nintendo έδωσε νέα πνοή στον πρωταγωνιστή της με το Super Mario: Odyssey αλλά και με την προσθήκη του Rocket League για το Nintendo Switch.

Η E3 κατέβασε ρολά έχοντας 18.100 περισσότερους σε σχέση με το 2015 φθάνοντας τα 68.400 άτομα, αρκετά από τα οποία στήθηκαν σε μία ουρά για ώρες για να “πάρουν τζούρα” πέντε λεπτών από τα νέα παιχνίδια πριν φθάσουν στα χέρια των υπολοίπων. Το πανηγύρι της ψηφιακής διασκέδασης ανανέωσε το ραντεβού του για τις 12 Ιουνίου του 2018 στον ίδιο χώρο χωρίς όμως να είναι σίγουρο αν θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια καθώς εκθέτες και επισκέπτες ασφυκτιούσαν στους περιορισμένους χώρους της.