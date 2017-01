Οι Avengers επανενώνονται από την ομάδα του Tomb Raider

“They say the time of heroes is over”. Δύσκολος καιρός για ήρωες αυτός που ετοιμάζει η Square Enix στο επόμενό της πρότζεκτ.

Η ομάδα της Crystal Dynamics, οι developers που μας έχουν δώσει τη βραβευμένη σειρά ‘Tomb Raider’, μαζί με την Eidos-Montreal του ‘Deus Ex’ και τη Marvel Entertainment, θα μας δώσει έναν κόσμο που δεν έχει χώρο για τους Avengers. Δεν είναι πια αποδεκτοί από τους πολίτες; Έχασαν κάποιο μέλος τους και αποδιοργανώθηκαν;

Ό,τι και να συνέβη, η ατμόσφαιρα του τρέιλερ και το voiceover δηλώνουν την ανάγκη για μια επανένωση που θα αλλάξει, αν όχι την ιστορία, τότε σίγουρα τις δυσμενείς συνθήκες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αγαπημένοι σου ήρωες.

Χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερα για το roster του παιχνιδιού, βάσει τρέιλερ μπορούμε να υπολογίζουμε σίγουρα σε Hulk, Iron Man, Thor και Captain America.

Ετοιμάσου: