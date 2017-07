Live chat για τo 3o επεισόδιο 'Game of Thrones'

Κάθε Δευτέρα βράδυ, αμέσως μετά την prime time προβολή του επεισοδίου, οι συντάκτες του PopCode θα είναι εδώ για να σχολιάσουν τα νέα επεισόδια 'Game of Thrones' μαζί με τους αναγνώστες. Από τις στρατηγικές κινήσεις της Daenerys και του Jon Snow μέχρι τις ατάκες του Tyrion, θα τα σχολιάσουμε όλα εδώ, τη Δευτέρα 24/7, λίγο μετά τις 23.00.

Τέλος η αναμονή. O 7ος κύκλος 'Game of Thrones' προβάλλεται αποκλειστικά στη Nova, ταυτόχρονα με την Αμερική, ενώ όλα τα επεισόδια και των έξι προηγούμενων κύκλων είναι διαθέσιμα και μέσω Nova On Demand και Nova GO.