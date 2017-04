Τα τραγούδια που λιώνεις φέτος στο walkman σου

Το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Αυτός είναι ένας υπέροχος λόγος για να γράφεις ολημερίς και ολονυχτίς 90άρες Maxell κασέτες ώστε να τρως μουσικά μιαμισάωρα μέχρι να έρθει η μεγάλη στιγμή. Ή τουλάχιστον, αυτό αποφάσισα να κάνω. Κανόνες δεν υπάρχουν ούτε στη μουσική ούτε στο τι επιλέγεις να χωρέσεις σε μια κασέτα.

Ψέματα, υπάρχει ένας και μοναδικός κανόνας.

Κάθε μεριά οφείλει να έχει τουλάχιστον έναν Bryan Adams. Έστω, για φέτος. Του χρόνου θα το κάνουμε με τους Offspring.

Α' ΜΕΡΙΑ

Underworld – Cowgirl

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί από το πρώτο κιόλας άλμπουμ των Underworld μετά τα 80s, το synthpop δίνει τη σκυτάλη στο techno και το 'Cowgirl' σηκώνει το λάσο στον αέρα και σε κυνηγάει ανηλεώς.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής που πάει Μουντιάλ: Ο Βάιος Καραγιάννης. Μόνο ψυχή.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Δύσκολα, αλλά θα έπρεπε.

Kristin Hersch – Your Ghost

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί ΟΚ, μικροί είμαστε ακόμα για νταλκάδες, έχουμε κι ένα σχολείο να τελειώσουμε, αλλά αν ερωτευτούμε κάποτε θα ακούμε το 'Your Ghost' και θα σηκώνεται η τρίχα στο θεό. Μάλλον, έ;

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Μηνάς Χατζίδης. Αλαφροΐσκιωτος.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Νομίζω ότι θα κλαίμε ακόμα μαζί του.

Green Day – Basket Case

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο σε σπρώχνει να πιάσεις την μπάλα του μπάσκετ που 'χει χωθεί κάτω από την πολυθρόνα και να βγεις για σουτάκια και μονά.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Το νεύρο του Ηλία Ατματζίδη.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Όσο υπάρχουν ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, ναι. Πιθανότατα για πάντα δηλαδή.

Beck - Loser

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί γυρνάς πίσω την κασέτα και το ακούς ξανά μέχρι να γίνει καλοκαίρι.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Κάτι μεταξύ Γιώτη Τσαλουχίδη και Χρήστου Καρκαμάνη.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Ουυυυ.

Soundgarden – Black Hole Sun

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί έχει αυτό το βίντεο κλιπ που σε πιάνει η καρδιά σου και παίζει δέκα φορές τη μέρα στο MTV.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Τάσος Μητρόπουλος, δεν μπλέκεις.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Το βίντεο κλιπ σίγουρα.

Iron Maiden – Fear of the Dark

Γιατί είναι στη λίστα: Εντάξει, το τραγούδι είναι προπέρσινο, αλλά κασέτα χωρίς Iron Maiden είναι καταδικασμένη στην ανυποληψία.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Σάββας Κωφίδης π-ρ-ο-φ-α-ν-ώ-ς.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Θα το ψάλλουμε σε κάθε ευκαιρία.

Concrete Blonde – Mexican Moon

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί "I run and the damage has been done". Και γιατί το ακούμε στο ραδιόφωνο και σε διαφημιστικά του ΕΟΤ. Περίπου.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Σπύρος Μαραγκός. Φινετσάτος.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Φοβάμαι ότι θα πνιγεί στην αχλή του χρόνου.

Pearl Jam - Rearviewmirror

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί έχει όλα τα καλά της δεκαετίας που διανύουμε, πάνω του.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Αλέξης Αλεξανδρής. Σβέλτος και ριζωμένος στην περιοχή.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Θα κρίνει το βασικό επίπεδο γούστου το αν θυμόμαστε το Rearviewmirror ή όχι.

Bryan Adams – Summer of '69

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί είναι όλα τα παιδικά πάρτι που πήγαμε στο δημοτικό και όλα όσα θα πάμε μέχρι το τέλος του σχολείου. Και για το γρέζι του Bryan.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Νίκος Μαχλάς.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Θα το θυμόμαστε και το 2069.

Β' ΜΕΡΙΑ

Haddaway – What is Love

Γιατί είναι στη λίστα: Για να ξεκινήσουμε λίγο αλέγκρα τη δεύτερη μεριά της κασέτας.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Θανάσης Κολιτσιδάκης.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Ναι. Χωρίς αυτό να το λέω απαραίτητα για καλό. Ούτε για κακό, βασικά.

Ace of Base – All That She Wants

Γιατί είναι στη λίστα: Για να συνεχίσουμε αλέγκρα τη δεύτερη μεριά της κασέτας.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Κούλης Καραταϊδης. Πιο βασικός, δεν γίνεται.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Θα το χορεύουμε, όχι απλά θα το θυμόμαστε.

The Offspring – Come Οut and Play

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί κάτι μου λέει ότι θα παίζουμε με το στόμα μας αυτήν την εισαγωγή για τα επόμενα διακόσια χρόνια.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Βασίλης Δημητριάδης.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Το καλό που μας θέλω.

Pulp – Do You Remember the First Time?

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί είναι grower.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Νίκος Νιόπλιας, ήρεμη δύναμη.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Μόνο τα θύματα του ανεκπλήρωτου έρωτα.

Nick Cave and the Bad Seeds – Do You love Me?

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί η Μαρία από το ΣΤ'2 σου έχει πάρει το μυαλό.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Στράτος Αποστολάκης, βαρύς, αλλά σταθερός.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Ναι, εκτός αν έχουν εκλείψει οι έρωτες και τα πάθη.

Blur – Girls & Boys

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί παίζουμε Sonic ακούγοντας αυτό και οι πίστες περνιούνται λίγο ευκολότερα. (Λέμε τώρα).

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Νίκος Τσιαντάκης, το κάτι παραπάνω.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Πού και πού.

Live – Lightning Crashes

Γιατί είναι στη λίστα: Η κασέτα πάει προς το τέλος, χρειαζόμαστε ανάσες.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Γιάννης Καλιτζάκης, που κόβει τις ανάσες των άλλων και τις κάνει δικές του.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Όχι, δυστυχώς όχι, πάρα πολύ δυστυχώς όχι.

Weezer – Buddy Holly

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί καμιά φορά το παίζουμε ζόρικοι μεταξύ στο μεγάλο διάλειμμα.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Ο Αλέξης Αλεξίου.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Τι σημασία έχει;

Bryan Adams - Please Forgive Me

Γιατί είναι στη λίστα: Γιατί όλες οι μεριές από όλες τις κασέτες του κόσμου οφείλουν να κλείνουν με Bryan Adams.

Αν ήταν παίκτης της εθνικής του Αλκέτα: Τα είπαμε και πριν, Νίκος Μαχλάς.

Θα το θυμόμαστε το 2014; Θα το θυμόμαστε μέχρι να μας συγχωρήσει.