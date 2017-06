10 σκέψεις ακούγοντας το "Hot Fuss" των Killers 10 χρόνια μετά

10 χρόνια είναι συνήθως αρκετός χρόνος για να έχουμε μια ιδέα ως προς τη θέση ενός πράγματος στην ιστορία. Κι ακόμα κι αν αργότερο αυτή διαψευστεί, θα έρθει σε σχέση με το αρχικό μας σημείο αναφοράς. Ξέρουμε πως οι Arcade Fire είναι η Σημαδιακή Μπάντα των 2000s. Ξέρουμε ποια είναι η ιστορία που έγραψαν οι Strokes, σε έναν κύκλο που ξεκίνησε με την πολυπόθητη για χρόνια 'σωτηρία του ροκ' και κλείνοντας (;) με ένα άλμπουμ under the radar που δεν διατυμπάνιζε καν το όνομα του συγκροτήματος στο εξώφυλλο. Ξέρουμε για ένα κάρο μπάντες της ίντι επανάστασης των '00s με τον ενθουσιασμό του πρώτου άλμπουμ, την μικρότερη ή μεγαλύτερη στάμπα που άφησαν στο εναλλακτικό lifestyle, και το μετέπειτα φλερτ τους με την "ωχ υπάρχουν ακόμα οι [...]!" ενστικτώδη απορία.

Το πρώτο μισό των '00s είναι γεμάτο με τέτοιες διαδρομές, το δε 2004 ξεχειλίζει από δαύτες. (Χρονιά ντεμπούτου για, μεταξύ άλλων, Arcade Fire, Franz Ferdinand, TV on the Radio, Kasabian, Killers.) Ήταν μια συναρπαστική εποχή για να γνωρίζεις νέες μουσικές, συνέβαιναν διαρκώς νέα, ενδιαφέροντα, εκστατικά πράγματα-- ακόμα συμβαίνουν, μόνο που τώρα το θεωρούμε δεδομένο. Είτε ήταν η εξάπλωση της εύκολης πρόσβασης στα πάντα, είτε ένα δημιουργικό μπουμ που αναπόφευκτα κάποτε θα συνέβαινε, είτε ένας συνδυασμός των δύο, είτε -σταδιακά- το δεύτερο ακόμα και ως συνέπεια του πρώτου, η ουσία είναι πως η αυγή του 21ου αιώνα μας προσέφερε μια εκπληκτική ποικιλία νέων μουσικών, ονομάτων, ιδεών και ήχων.

Μέρος του fun πάντα ήταν και το να κοιτάς μπροστά, να προσπαθείς να βάλεις τον ενθουσιασμό της στιγμής σε context ιστορίας. "40 νέες μπάντες ήρθαν για να σώσουν τη μουσική, πόσες θα θυμόμαστε σε 10 χρόνια από τώρα; Σε 20 χρόνια; Σε 40;"

Καθώς οι δεκαετείς επέτειοι έχουν αρχίσει να ρολάρουν η μία μετά την άλλη, πολύ περισσότερο από το να σβήνουμε νοητικά τη νεκρή πληροφορία (είτε σε ένα χιουμοριστικό 'χεχ μεγαλώσαμε φίλε' πλαίσιο, είτε σε ένα στεγνής αναμνησιολογίας 'αχ πάει το POP, αυτά ήταν χρόνια' αδιέξοδο σκέψης) έχει αξία να κοιτάμε αν αυτό το όποιο πράγμα άφησε κάτι πίσω του. Ειδικά δε, σε περιπτώσεις όπως αυτή των Killers, μιας μπάντας που προσωπικά δε μου είναι εύκολο να την βάλω αυτή τη στιγμή κάτω από οποιαδήποτε των παραπάνω κατηγοριών, δίχως να είμαι σίγουρος γιατί.

Ξέρω πως οι Killers δεν ήταν ποτέ μια μπάντα την οποία ερωτεύτηκα όπως άλλες. Ξέρω πως κανένα τους άλμπουμ δεν με μετακίνησε. Αλλά ξέρω πως παραμένουν περιέργως μακριά από τη στάμπα του 'α υπάρχουν ακόμα οι...', όντας ένα όνομα ναι μεν άρρηκτα συνδεδεμένο με τα '00s, που όμως συνειρμικά δε φέρνουν σε κάτι που έχει τελειώσει. Ακόμα και στο μέτριο άλμπουμ τους θα έχουν κομμάτια που εξακολουθούν να με ενθουσιάζουν (κι όχι επειδή μου θυμίζουν εκείνα τα 2-3 κομμάτια τους που κάποτε αγάπησα), και κάθε φορά που πετυχαίνω κάτι για αυτούς θα θελήσω να το διαβάσω ή να τους ξανακούσω, δίχως γκρίνια περί ναφθαλίνης.

Ίσως είναι επειδή τους έχω δει live, και τα live τους ήταν από τις καθοριστικές συναυλιακές μου εμπειρίες. Ίσως είναι επειδή ο Brandon Flowers συνεχίζει να είναι ένας χαρισματικός showman που συνδυάζει θεατρικότητα και grande παρουσία δίχως να υποσκάπτει την αμεσότητα και το σκοτάδι όσων μπορεί να τραγουδάει. Ίσως είναι επειδή το πρώτο μισό του "Hot Fuss" παραμένει ένα από τα πιο διασκεδαστικά Μισά Άλμπουμ της σύγχρονης ροκ.

Γι'αυτό και το ξανακούμε:

Βάλε το άλμπουμ να παίζει και απόλαυσέ το κι εσύ μαζί μας, διαβάζοντας τις σκόρπιες μας σκέψεις.

1. To Instagram cover μιας εργοστασιακής μονάδας στη Σανγκάη είναι το neon cool πριν γίνει cool, μια ακατανόητη ιδέα όπου ακόμα και το κεντρικό της θέμα σχεδόν απουσιάζει από το κάδρο. Κοιτάμε μόνο χρώμα πρακτικά χωρίς περιεχόμενο, σαν μια αόριστη αίσθηση που υπερβαίνει την όποια κυριολεκτική σημασία. Είναι ουρανός φωτογραφικά καμμένος, είναι η αίσθηση του να κοιτάς ψηλά, περασμένη μέσα από φίλτρα καυτού συναισθήματος. Δεν δείχνει τίποτα, κι είναι τέλειο γι'αυτό ακριβώς.

2. Ένας από τους λόγους που μπάντες καίνε δυνατά και έντονα και μετά σβήνουν, είναι επειδή ξεμπουκώνουν πάθος με το πρώτο άλμπουμ, αυτό για το οποίο έχουν ζήσει μια ζωή εμπειρίες πριν τις διοχετεύσουν στη μουσική. Και η αλήθεια είναι πως μερικές από τις εικόνες και τα ωμά συναισθήματα του "Hot Fuss" μόνο σε πρώτο άλμπουμ θα μπορούσες να τα συναντήσεις, εκτός αν είσαι ας πούμε ο Nick Cave που γενικότερα δε δίνεις μία και ζεις στο σύμπαν σου. Ποια είναι εδώ αυτά ωμά συναισθήματα;

Θες μεγάλο opening track και το "Jenny Was a Friend of Mine" είναι ένα μεγάλο opening track. Και σύνθια και επική μπασογραμμή (που κατόπιν έγινε τόσο καθοριστική επί του κομματιού, που πλέον όταν το παίζουν live ξεκινούν με αυτή) και άμεση μετάδοση του τόνου του άλμπουμ. Πολύ συχνά υποτιμούμε στιχουργικό περιεχόμενο σε βάρος της μουσικής που σε κάνει να χοροπηδάς ή να κλείνεις τα μάτια, όμως όταν ταιριάζει τόσο με την ατμόσφαιρα, έχεις κάνει ξεχωριστό. Το να ξεκινάει άλμπουμ με ένα τραγούδι για έναν τύπο που δολοφονεί την κοπέλα που αγαπάει και θέλει να αθωωθεί επειδή δεν βλέπει πώς έκανε τίποτα λάθος, δεν είναι ακριβώς ανώδυνη μουσικούλα. Είναι σκοτάδι και αγριάδα και μια διάθεση να χορέψουμε εξερευνώντας τις σκοτεινές μας περιοχές.

Όταν ο Flowers τραγουδά τις λεπτομέρειες του φρικιαστικού φόνου (σε αυτό που είναι, περιέργως, το τρίτο μέρος της σχετικής τριλογίας του φόνου της Jenny) το κάνει ως κάποιος που, γεμάτος από πάθος και θυμό, δεν το βλέπει καν σαν φόνο. Δεν υπάρχει κίνητρο, λέει και ξαναλέει. Το "Jenny Was a Friend of Mine" είναι από τις πιο ψυχολογικά επιθετικούς στίχους των τελευταίων χρόνων, εκεί ψηλά στη λίστα των κομματιών που πραγματικά δε θες να αφιερώσεις κάπου επειδή έχεις παρεξηγήσει αυτό στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος.

Ανοίγει ένα άλμπουμ που είναι γεμάτο με ιστορίες ανεξέλεγκτου πάθους στο παλλόμενο σκοτάδι.

3. Ας το τονίσουμε ξανά. Είναι μια μπάντα που το πρώτο τραγούδι του πρώτου τους άλμπουμ, είναι μια rock synth μπαλάντα για έναν άντρα που δεν κατανοεί το φταίξιμο σε μια δολοφονία που μόλις διέπραξε. ΟΚ λοιπόν.

4. Είναι οι πρώτες νότες του "Mr. Brightside" μες στις 5 πιο εκστατικές μουσικές εμπειρίες των '00s; Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει -ακόμα- ΚΑΙ αυτή την κατάταξη, αλλά είμαι σίγουρος πως είναι, ναι. Συνεχίζοντας από εκεί που άφησε το πρώτο κομμάτι (ή ξερωγώ, έστω κάπου πιο πριν), έχουμε εδώ ένα αυθεντικό arena anthem, όπου νιώθεις ψυχική έκσταση ακούγοντας για έναν τύπο που νιώθει να πνίγεται, να κατατρώγεται, να διαλύεται από τη ζήλεια. Καλή φάση. Απόλυτη σύνοψη της ιδέας του τι θέλει να είναι το άλμπουμ, κάπου ανάμεσα σε θόρυβο και σεξ, το "Mr. Brightside" εκτός από τη διαχρονικά μεγαλύτερη επιτυχία της μπάντας παραμένει και ένα από τα καλύτερα τραγούδια του ως τώρα 21ου αιώνα- αναρωτιέμαι αν έχουμε πλέον αρκετό από δαύτον για να αρχίσει να έχει αξία η φράση. Δεν ξέρω, αλλά αυτό ακούγεται σαν ένα κομμάτι για το οποίο έχει νόημα μια τέτοια φράση, οπότε...

5. Αυτό το remix.

(Και μάλιστα: Πειστήριο Α υπέρ των εκπληκτικών live των Killers/Brandon Flowers, είναι πως παίζει τα κομμάτια με ό,τι τρόπο εντείνει την συναυλιακή εμπειρία. Απλά τέλειο να βλέπεις έναν τραγουδιστή να λέει live ένα remix του κομματιού του.)

6. Για ένα μυστήριο λόγο το "Somebody Told Me" ήταν το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τη μπάντα, ένα εκπληκτικό garage pop nightclub anthem γεμάτο -φυσικά- θυμό, φλερτάρισμα, σεξ, λίγο θυμό ακόμα. Το "Heaven ain't close in a place like" έγινε άμεσα η φράση που στο μυαλό μου θα έπρεπε να βρίσκεται πάνω από την είσοδο κάθε σοβαρού νυχτερινού μπαρ, κάπως σαν το "αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω" πάνω από την είσοδο της Ακαδημίας του Πλάτωνα. (Brandon Flowers, ένας φιλόσοφος του σκοτεινού πάθους.) Μου φαινόταν απίθανο το να υπάρχει πιο πωρωτικό τραγούδι από αυτό σε ένα άλμπουμ, πόσο μάλλον τρία.

7. Ο Bono κάποτε είχε πει πόσο θαυμάζει τους στίχους των Killers και ο Flowers επέστρεψε το κοπλιμέντο λέγοντας πως θέλει οι Killers να είναι η Αμερικάνικη απάντηση στους U2. Για μένα όλο αυτό είναι μια σειρά από καμπανάκια, όμως αυτό που πάντα έσωζε τους Killers ήταν πως ήταν πομπώδεις μεν, αλλά όχι σοβαροφανείς, δε. Ο Flowers είναι ένα περίεργο κράμα Morrissey, Bono και Las Vegas σόουμαν, που ενώ μπορείς να διακρίνεις σε αυτόν, στα live και στη μουσική του κομμάτια DNA από διάφορα πράγματα, δεν επικράτησε ποτέ αρκετά εμφατικά κάτι ώστε να θες να τον ξεγράψεις ως μια απλή 'απάντηση σε κάτι'.

Έχω δει από κοντά τους Killers δύο φορές και τον Flowers μόνο του άλλη μία, και δεν υπάρχει ποτέ τίποτα που θα με αποτρέψει από το να τον δω όσες ακόμα φορές μου δοθεί η ευκαιρία. Είναι ένας διαρκώς εφευρετικός περφόρμερ, που καταφέρνει να στέλνει τα τραγούδια του σε άλλο επίπεδο καθώς τα βιώνεις ζωντανά. Το "Sam's Town" δε μου άρεσε μέχρι να το δω live. Το "Human" μου φαινόταν καταγέλαστο μέχρι που ξεβιδώθηκα χορεύοντας το are we human or are we dancer.

Και οι στίχοι όντως δημιουργούν εικόνες και συναισθήματα, από ποιητικές εικόνες σαν το 'Swimming through sick lullabies / Choking on your alibis' μέχρι κάτι σαν το 'I got soul but I'm not a soldier'.

8. Μιας και το αναφέραμε, να τι θα πει ύμνος.

"I got soul but I’m not a soldier." Στίχος για μέτωπο, για sig line σε φόρουμ, για twitter bio, για υπογραφή σε μέιλ. Μια φράση που μπορεί να πάρει μια ντουζίνα νοήματα, δίνοντας μουσική μετάφραση σε ένα σωρό εμπειρίες ζωής.

9. Από μια από τις αγαπημένες μου, δραματικά παρεξηγημένες '00s ταινίες:

"Southland Tales", πόσο σε αγαπώ για αυτό που πήγες και έκανες.

10. Το "All These Things That I've Done", το οποίο κορυφώνεται με τον παραπάνω στίχο / έμβλημα / μελλοντικό τίτλο αυτοβιογραφίας, είναι ο ιλιγγιώδης ποπ-ροκ ύμνος που αξίζει να έχει στην καρδιά του ένα άλμπουμ τόσο γκαζωμένο. Πριν και μετά από αυτό, ο Flowers σταματά τη μία μετά την άλλη, σκοτεινές ή απέλπιδες ιστορίες θυμού, απογοητεύσεων, ενοχής και παράνοιας, για αδικίες, για ατυχίες, για κολασμένες νύχτες και για νύχτες στην κόλαση-- Εδώ όμως, στα μισά, νιώθεις πως αν και κουρασμένος, δε σταματά να ελπίζει. Είναι σαν το αντίθετο του θυμού, το συναίσθημα που έχεις ας πούμε μια Κυριακή απόγευμα καθώς αναλογίζεσαι τις προηγούμενες νύχτες.

While everyone's lost, the battle is won

With all these things that I've done

All these things that I've done

If you can hold on

Κάπως, αντέχει. Και αυτός, και το άλμπουμ και η μπάντα. Δεν ξέρω τι θα κάνει στα 20 χρόνια, ή στα 40, πάντως στα 10, συνεχίζω να χαίρομαι που υπάρχει.

Το "Hot Fuss" κυκλοφόρησε στις 7 Ιουνίου του 2004. 10 χρόνια και 2 μέρες αργότερα, παραμένει ένα απολύτως φανταστικό άλμπουμ.