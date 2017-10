Πώς η καλιφορνικέζικη έρημος ενέπνευσε ένα ολόκληρο μουσικό είδος

Στις 23/10 το ραντεβού μας στο Gagarin ανανεώνεται για τρίτη φορά με την προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ 'Desert Age: A Rock n Roll History' στα πλαίσια του 'Gimme Shelter Film Festival'.

Το Coachella Valley της California έγινε από τα 60s ως τα 90s το σπίτι του desert rock ‘n’ roll, ενός είδους που ξεκίνησε επειδή κάποιοι φίλοι προσπαθούσαν να περάσουν την ώρα τους στη βαρετή τους πόλη.

Το είδος παρέμεινε ως τα 90s αρκετά άγνωστο μέχρι που κέρδισε το κοινό του. Στο ντοκιμαντέρ θα δούμε πώς εξελίχθηκαν οι άνθρωποι, οι τόποι και τα συγκροτήματα που διαμόρφωσαν το stoner φτάνοντας μέχρι και την εποχή μας.

Οι αφηγήσεις του Joshua Homme των Queens of the Stone Age, του Dave Grohl των Foo Fighters, του Brant Bjork των Kyuss και του Jesse Hughes των Eagles of Death Metal είναι αυτές, που θα μας συνοδεύσουν στην ανακάλυψη των ιστοριών της καλιφορνικέζικης ερήμου.

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο ελληνικής καταγωγής Jason Georgiades, ο οποίος ξεκίνησε το ντοκιμαντέρ επειδή του κίνησε την περιέργεια η ιδιαιτερότητα και η ενέργεια αυτής της γεωγραφικής περιοχής.

Θα προηγηθεί πάνελ με τον Ανδρέα Λάγιο από τους Nightstalker, τον Γιάννη Βράζο των Planet of Zeus, την Άννα Παπαθανασίου από τους Puta Volcano και τον Μάκη Πλαγερά, dj και μέλος της ιστορικής ομάδας των Psychograndmammas.

INFO

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:30 και η προβολή του ντοκιμαντέρ θα ξεκινήσει στις 21.40.

Gagarin205, Λιοσίων 205, Αθήνα. Tηλ: 2114112500

Η προπώληση στο viva.gr, στο 11876 και στα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt και Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

Τιμή Ημερήσιου Εισιτηρίου: 7 ευρώ (προπώληση & ταμείο).

H τιμή ημερήσιου εισιτηρίου ισχύει για όλες τις προγραμματισμένες προβολές και εκδηλώσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

Διαρκείας: 55 ευρώ

Το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για όλες τις Δευτέρες του φεστιβάλ.

info@gimmeshelterfestival.com

www.gimmeshelterfestival.com

Facebook Page