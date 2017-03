Η Kazu Makino των Blonde Redhead δεν πιστεύει πως ξεμένουμε από ταλαντούχους ανθρώπους

Οι Blonde Redhead αποτελούν εξαρχής ένα μουσικό παράδοξο. Μια τριάδα που συμπληρώνεται από μια Γιαπωνέζα, την Kazu Makino και τους δύο δίδυμους Pace από την Ιταλία, τον Simone και τον Amadeo και όλοι αυτοί βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Το ’95 που ξεκίνησαν με το ομώνυμο shoegaze ντεμπούτο τους, δεν θα μπορούσες να προβλέψεις την συνέχεια τους, ούτε καν αν θα είχαν συνέχεια ή θα χάνονταν όπως τόσα άλλα αξιόλογα group εκείνης της εποχής όπως οι Drop Nineteens, οι Adorable, οι Kitchens Of Distinction ή οι Chapterhouse. Όχι όμως μόνο διέψευσαν τις στατιστικές, αλλά κατάφεραν να βρεθούν κι άλλες φορές στο επίκεντρο.

Μια μπάντα που πορεύεται με σταθερή πελατεία εδώ και χρόνια, παρόλο που δεν σερβίρει ποτέ το ίδιο πιάτο όσο επιτυχημένο κι αν υπήρξε. Οι Blonde Redhead πάντα έμοιαζαν να ζουν σε ένα δικό τους σύμπαν που δεν απειλείται από εξωτερικούς παράγοντες. Δημιουργούν σα να μην τους διατάραξε ποτέ κανείς και τίποτα, την μαγική τους χημεία, που μας έχει δώσει τόσα χρόνια υπέροχα άλμπουμ όπως το αξεπέραστο Misery Is A Butterfly ή το In An Expression Of The Inexpressible, που αν υπήρχε δικαιοσύνη θα ονομαζόταν ο νονός των Broadcast.

Φέτος είναι η τρίτη φορά που θα επισκεφθούν τη χώρα μας, αυτή την Κυριακή 19 Μαρτίου στο Gagarin 205, και εμείς λίγο πριν βρήκαμε λίγο χώρο να στριμωχτούμε στο πρόγραμμα της και μιλήσαμε για λίγη ώρα με την Kazu Makino (φωνή, κιθάρα, πλήκτρα), η οποία μεταξύ άλλων μας αποκάλυψε ότι πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει και την πρώτη της σόλο δουλειά.

Πως αισθάνεσαι για τα social media, μιας και κάνουμε αυτή τη συνέντευξη μέσω skype.

Α είμαι οκ μ’ αυτό. Το προτιμώ κιόλας. Να βλέπω τον άλλο face to face. Να βλέπω τις εκφράσεις του. Το να απαντάω γραπτώς σε συνεντεύξεις δεν μου αρέσει ιδιαίτερα.

Facebook δεν χρησιμοποιώ πολύ, ούτε twitter, αλλά μου αρέσει το instagram γιατί μάλλον είμαι αρκετά visual άνθρωπος. Ωστόσο ακόμα και σ’ αυτό, δεν θέλω να ξέρω όλα αυτά που ανεβάζει ο κόσμος. Που είναι, τι τρώνε. Πολλά προσωπικά πράγματα που δε με νοιάζουν και δεν θα μοιραζόμουν. Είναι όμως λίγο αστείο. Γιατί μπορείς πραγματικά να σχηματίσεις της ζωή σου μ’ αυτά, τουλάχιστον σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Μπορείς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου με όποιο τρόπο θέλεις. Ειδικά αρκετές γυναίκες. Παρουσιάζουν τους εαυτούς σαν μια αντρική φαντασίωση.



Διάβαζα μια συνέντευξη του Trent Reznor (Nine Inch Nails) και υποστήριζε ότι τα social media ευθύνονται για την κακή μουσική που ακούμε τα τελευταία χρόνια. Μουσική που φτιάχνετε από ανασφαλή άτομα με σκοπό να γίνει απλώς αρεστή.

Ω θεέ μου, δεν συμφωνώ καθόλου μ’ αυτό. Δεν φταίνε τα social media γι’ αυτό, αλλά το βάθος του καλλιτέχνη. Θέλω να πω ότι αν είναι να επηρεάζουν αυτό που κάνει κάποιος, τόσο ριζικά, τότε δεν είναι καν τόσο καλός ώστε να κάνει μουσική. Η μουσική έρχεται, για μένα τουλάχιστον από ένα πολύ πιο συνειδητοποιημένο κομμάτι μου. Φυσικά επηρεάζεσαι από όσα γίνονται γύρω σου. Σε όποια εποχή όμως κι αν ζούμε, είναι στο χέρι μας το πόσο μακριά και πόσο βαθειά θα φτάσουμε.

Οι Blonde Redhead ανήκουν σε αυτή τη λίστα με τις μπάντες που έχουν αδέρφια μέσα. Όπως οι Jesus And Mary Chain, Boards Of Canada, National, Cowboy Junkies. Σας έχεις εμπνεύσει καμία τέτοια μπάντα;

Η αλήθεια είναι ότι από αυτές που είπες δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα. Όμως εννοείται πως υπάρχουν πράγματα που με/μας εμπνέουν αλλά είναι μυστικά! Και δεν είναι απαραίτητα μπάντες από το indie ή το underground κύκλωμα. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος ενδιαφέρον καλλιτέχνης. Κάποιος απλός άνθρωπος.



Έχεις μπερδέψει ποτέ τα δίδυμα αδέρφια της μπάντας στο παρελθόν ή στις πρώτες μέρες του group;

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, όχι. Ποτέ!

Δεδομένης της ανόδου των πωλήσεων του βινυλίου, τι format προτιμάς;

Μ’ αρέσει το βινύλιο. Τα cd όχι τόσο πολύ. Αλλά μ’ αρέσουν και οι υπολογιστές. Μπορεί να κρατάει για ώρες και ώρες. Μπορείς να κάνεις εύκολα τις συλλογές που σου αρέσουν. Μ’ άρεσαν πολύ οι κασέτες στο παρελθόν αλλά δεν κρατάνε πολύ. Με το pc το βρίσκω συναρπαστικό, που βάζω τραγούδι από διαφορετικά είδη και καλλιτέχνες σε μία λίστα, πατάω το shuffle και οι επιλογές του υπολογιστή είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μ’ αρέσει η έκπληξη του τι διαλέξει να παίξει μετά από κάθε ένα κομμάτι.

Το 2016 ήταν από τις πιο κακές χρονιές όσο αφορά τις μουσικές απώλειες. Ποιες είναι οι σκέψεις σου γι’ αυτό;

Μερικές φορές σκέφτομαι ότι κάνουν ένα τεράστιο πάρτι εκεί πάνω και περνάνε φανταστικά. Ναι βρίσκονται στο πιο hot spot!!!χαχαχα.

Πάντως δεν πιστεύω ότι ξεμένουμε από ταλαντούχος ανθρώπους. Άλλωστε και ο ορισμός του pop star έχει αλλάξει τελείως. Υπάρχουν πολλοί φοβεροί διασκεδαστές σήμερα, αλλά οι περισσότεροι δεν γράφουν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Η Beyonce ας πούμε, είναι η μεγαλύτερη σταρ της εποχής, είναι απίστευτα ταλαντούχα. Απλώς τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Έχει αλλάξει και ο τρόπος και η ποιότητα των ηχογραφήσεων. Οι άνθρωποι φτιάχνουν μουσική στον υπολογιστή αποκλειστικά. Το οργανικό στοιχείο υπάρχει πλέον μόνο σε μπάντες σαν εμάς, που φυσικά δεν είμαστε pop stars.

Αν σκεφτεί κανείς τη συχνότητα που βγάζετε άλμπουμ, υποθέτω πως πλησιάζει η ώρα για κάτι καινούργιο.

Βασικά αυτή τη στιγμή φτιάχνω το πρώτο μου σόλο άλμπουμ. Παράλληλα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια ιδιαίτερη περιοδεία με μία μικρή ορχήστρα, για να παίξουμε το Misery Is A Butterfly και μετά αυτό θα το φτιάξουμε σε κάτι σαν το Masculin Feminin, μάλλον ένα box set. Μετά σκοπεύουμε να μαζευτούμε πάλι και να ασχοληθούμε με καινούργιο υλικό για τη μπάντα. Αν και όπου να’ ναι θα βγάλουμε και ένα καινούργιο ep. Προς το παρόν όμως έχω επικεντρωθεί στο να ολοκληρώσω το σόλο άλμπουμ μου.

Πολύ ωραίο νέο αυτό για το σόλο άλμπουμ. Θες να μας πεις κάτι γι’ αυτό;

Είμαι εγώ με μερικούς ακόμα ανθρώπους και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Θέλω η μουσική να είναι groovy άσχετα από το πόσο απλή μπορεί να είναι. Πάντως σίγουρα δεν θα είναι θλιβερή μουσική κρεβατοκάμαρας. Έχει πολλά στοιχεία μέσα και δεν μπορώ να περιγράψω τον ήχο με ακρίβεια. Είναι κάπως ελεύθερη η κατάσταση. Δεν θα είναι πειθαρχημένος δίσκος, αλλά νομίζω ότι θα είναι ωραίος.



Την τελευταία φορά, στο Barragan, δουλέψατε με τον τεχνικό ήχου των Radiohead, τον Drew Brown. Υπάρχουν παρόμοια πλάνα;

Γενικά τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Πάντα όταν θέλω κάποια συμβουλή είναι το πρώτο άτομο που θα ρωτήσω. Δεν έχει ας πούμε κάποια άμεση σχέση με το σόλο άλμπουμ μου ή με το καινούργιο μας ep αλλά πάντα βρίσκεται εκεί για μας.

Τίνος ιδέα ήταν το remix άλμπουμ Freedom Of Expression on Barragan;

Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία που προέκυψε κατά της διάρκεια της τότε περιοδείας. Πολλές συναυλίες. Πολλοί καινούργιοι άνθρωποι που γνωρίσαμε και άκουσαν τη μουσικής μας. Έτσι πολλοί μας έδειξαν τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μ’ αυτά τα τραγούδια. Μια άλλη οπτική γωνία. Τελικά μου άρεσε πολύ.



Και τέλος μια ερώτηση που κανένας αμερικανός πολίτης δεν μπορεί να αποφύγει αυτές τις μέρες. Πως αισθάνεσαι με την όλη φάση του Trump;

Δεν είμαι αμερικανίδα.



Ναι αλλά ζεις εκεί. Έχεις ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Κάπως θα σε επηρεάζει όλο αυτό.

Εντάξει είναι φρικτό. Ελπίζω να συμβεί κάτι πρωτοφανές και να πρέπει να φύγει από αυτό τον μεγάλο λευκό οίκο.

*Οι Blonde Redhead θα εμφανιστούν στο Gagarin 205 την Κυριακή 19 Μαρτίου. Πληροφορίες και εισιτήρια εδώ.