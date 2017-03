Το δίδυμο Βασιλείου-Τσίρκας μας συστήνεται με 10 αγαπημένα του τραγούδια

Το “τι μουσική ακούς;” είναι η πιο κλισέ ερώτηση που γίνεται στο πρώτο μισάωρο μιας γνωριμίας. Την ξέρεις, την περιμένεις, τη βαριέσαι. Ανάλογα και με το ποσοστό αυτοπεποίθησης που έχεις στις προτιμήσεις και στις ενίοτε ένοχες απολαύσεις σου, μπορεί και να τη φοβάσαι.

Τα μεγαλύτερα κλισέ ωστόσο, έχουν γίνει κλισέ γιατί είναι αληθινά. Στην περίπτωση μιας ερώτησης όπως αυτή πάλι, το στερεότυπο κρύβεται στο μόνιμο ενδιαφέρον που βρίσκουμε οι άνθρωποι όταν ανακαλύπτουμε κοινά γούστα. Όταν μιλάμε για μία μπάντα ή ένα μουσικό δίδυμο τώρα, μιλάμε ουσιαστικά για τις επιρροές που τους έχουν κάνει αυτό που είναι.

Η πρωτοεμφανιζόμενη Μυρτώ Βασιλείου και ο πάντα δημιουργικός Κώστας Τσίρκας ένωσαν τις δυνάμεις τους για τον δίσκο τους ‘Μαζί τον Χειμώνα’ και τα 10 τραγούδια που τον αποτελούν. Δέκα τραγούδια γεμάτα εικόνες από στιγμές της καθημερινότητας, που μιλούν για το χαμένο έρωτα, για τον αισιόδοξο έρωτα, για τη φιλία, για την απαισιοδοξία, αλλά και την ελπίδα.

Χαρακτηριστικό και επίκαιρο δείγμα το ‘Η Χώρα Μου’:

Εμείς τους ζητήσαμε να μας διαλέξουν ο καθένας 5 κομμάτια που αγαπούν περισσότερο - και να μας εξηγήσουν το γιατί.

ΜΥΡΤΩ

It takes a lot to know a man - Damien Rice

Ο πιο ξεχωριστός ,ξένος, καλλιτέχνης και το καλύτερο τραγούδι του. Θα ταξιδέψω, σίγουρα, στο εξωτερικό για να βρεθώ σε κάποιο live του!

Exit music (For a Film) - Radiohead

Το πρώτο μου Shazam. Από τότε υπάρχει σε κάθε playlist στο Mp3, στο κινητό, και στον υπολογιστή μου.

Ερωτικό (Πιρόγα)- Χάρις Αλεξίου

Ίσως η αγάπη μου για τη μουσική ξεκινάει από αυτό το τραγούδι. Με νανούριζαν οι γονείς μου, τραγουδώντας το.

The Story - Brandi Carlile

Η καλύτερη στιγμή μιας εξόδου: Γυρνώντας, στο αμάξι, με τις κολλητές μου,ακούμε αυτό και ουρλιάζουμε!

Εγώ Μεγάλωνα για Σένα - Νατάσσα Μποφίλιου

Γιατί η Νατάσσα είναι αυτή που είναι. Το πιο αγαπημένο μου τραγούδι, με την πιο αγαπημένη μου φωνή.

ΚΩΣΤΑΣ

Η Μέρα Εκείνη Δε Θα Αργήσει - Μάνος Λοΐζος & Δήμητρα Γαλάνη

Πολλές φορές το τυχαίο μας καθορίζει εξίσου με το σημαντικό. Δεν ξέρω αν είναι το πιο όμορφο τραγούδι, αλλά ήταν το πρώτο που χαράχτηκε ως το πιο όμορφο.

Famous Last Words - Lowgold

Ένας άγνωστος δίσκος σε ένα τυχαίο δισκάδικο που κάνει εντύπωση σε κάποιον άγνωστο. Μετά είμαστε φίλοι, μετά μου δανείζει ένα cd του. Μετά η μπάντα σταματάει να υπάρχει.

Indian Summer - The Doors

Η νύχτα, η ζέστη, η υγρασία, η δυσκολία στη σκέψη, όλα πιο όμορφα και πιο εύκολα, ο στροβιλισμός του μυαλού, το καλοκαίρι για πάντα, το καλοκαίρι τελειώνει, η μελαγχολία για την παροδικότητα των πραγμάτων, όλα εδώ.

Στο Λαύριο - Μανώλης Φάμελλος

Θαμμένο στο δεύτερο μέρος ενός δίσκου με διασκευές. Από τις στιγμές που νιώθεις ότι ανακάλυψες κάτι. Και δεν έχω πάει στο Λαύριο ποτέ.

Πάρε τα μάτια μου και κοίτα - Κος Κ

Να νιώσεις. Κυρίως τους άλλους. Να πάρεις τα μάτια τους και τα δάχτυλά τους. Και να τα βρείτε κάπου στη μέση. Το τραγούδι της ενσυναίσθησης.

* Το 'Μαζί τον Χειμώνα' κυκλοφορεί από τη Feelgood.