Στο άκουσμα του 'Thunderstruck' ανατριχιάζουν κι οι εξωγήινοι

Το 1977 στείλαμε στο διάστημα, μέσω των διαστημοπλοίων Voyager 1 και 2, δύο επίχρυσους χάλκινους δίσκους των 12 ιντσών. Σ' αυτούς τους δίσκους ήταν γραμμένες μια σειρά εικόνων και ήχων που αποτύπωναν όσο το δυνατόν πιο πιστά κάθε μορφή ζωής και πολιτισμού και την εξέλιξη τους πάνω στη Γη, σε μια προσπάθεια να συστηθούμε σε οποιαδήποτε πιθανή μορφή ζωής υπήρχε εκεί έξω.

Ένα τμήμα των δίσκων περιλάμβανε μουσική. Από συνθέσεις του Μπαχ μέχρι παραδοσιακά κομμάτια Αβορίγινων. Αν οι δίσκοι είχαν σταλεί 13 χρόνια αργότερα, το πρώτο τους κομμάτι θα ήταν το 'Thunderstruck' των AC/DC.

1ον> Γιατί όσες φορές κι αν οι εξωγήινοι έβαζαν τον δίσκο να παίξει, δεν υπήρχε περίπτωση να βαρεθούν να το ακούν. Εδώ το βάζουμε ακόμα στο repeat αν και κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 1990.

2ον> Γιατί είναι τόσο δυναμικό που με το που το άκουγαν οι εξωγήινοι θα καταλάβαιναν ότι θα ήταν μάταιο να επιτεθούν κάποια στιγμή στην Γη. Δεν μπλέκεις με όντα που έχουν γράψει τέτοιο κομμάτι.

3ον> Γιατί θα τους διδάσκαμε τι πάει να πει ανατριχίλα. Το συναίσθημα που νιώθεις είτε το ακούς για πρώτη είτε για νιοστή φορά.

Όσο σκέφτομαι δύο εξωγήινους να παρατηρούν τις τρίχες των χεριών τους (ναι, οι δικοί μου εξωγήινοι όχι μόνο έχουν χέρια, αλλά και τρίχες) να σηκώνονται ενώ ακούν το 'Thunderstruck', βάζω ξανά τη ξεσηκωτική, νέα διαφήμιση της WIND σχετικά με το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών υπερ-υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσει η εταιρεία φέρνοντας μια νέα εμπειρία Internet, της οποίας το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί χαλί και μου έρχονται τα εξής πράγματα στο μυαλό:

> Με δεδομένο ότι δεν έχω βρεθεί ποτέ κοντά σε ελικόπτερο, έχω ταυτίσει τον ήχο που κάνουν οι έλικες ενός ελικοπτέρου με τον ήχο της ηλεκτρική κιθάρας στα πρώτα δευτερόλεπτα του βιντεοκλίπ του κομματιού.

> Ποτέ δεν κατάλαβα τι λέει ο Brian Johnson με την τσιριχτή φωνή του πέρα από το 'Thunderstruck'. Ευτυχώς, γιατί έτσι προστίθεται και λίγο μυστήριο στην υπόθεση του κομματιού, με αποτέλεσμα να μου αρέσει ακόμα περισσότερο.

> Αν το 'Thunderstruck' είχε κυκλοφορήσει μερικές χιλιετίες νωρίτερα, θα το άκουγαν οι 300 του Λεωνίδα στο δρόμο προς τις Θερμοπύλες.

> Ανήκει στην προσωπική μου λίστα τραγουδιών (μαζί με το 'Every You Every Me' των Placebo και το 'Wonderwall' των Oasis) που δεν θα βαρεθώ να ακούω μέχρι να πεθάνω.

> Η ποδοσφαιρική ομάδα που θα κάνει το 'Thunderstruck' ύμνος της, προσθέτοντας random στίχους (έτσι κι αλλιώς ούτε τον Johnson καταλαβαίνουμε) θα κατακτήσει το επόμενο Champions League, αφού οι αντίπαλοι θα χάνουν από το άκουσμά του και μόνο.

> Χωρίς το 'Thunderstruck' δεν θα είχε βγει ποτέ αυτό το κομμάτι:

>Αν το ακούγαμε κάθε φορά πριν πάρουμε μία απόφαση για την οποία μέχρι πρότινος διστάζαμε, δεν θα υπήρχαν πλέον πράγματα για τα οποία θα μετανιώναμε που δεν τα κάναμε.

Κατά πάσα πιθανότητα, την ώρα που οι AC/DC βρίσκονταν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το 'Thunderstruck' σκέφτονταν πως έγραφαν απλώς μία ακόμα επιτυχία τους. 27 χρόνια μετά μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως με το συγκεκριμένο κομμάτι στιγμάτισαν τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, αφού το 'Thunderstruck βρίσκεται σχεδόν μέσα σε κάθε μουσική λίστα που ο τίτλος της είναι του τύπου: 'Τα x πιο ξεσηκωτικά/πορωτικά/ ανατριχιαστικά... τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ', ενώ μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό όταν χρειαζόμαστε ένα ψυχολογικό πουσάρισμα. Δεν μιλάμε πλέον για ένα μουσικό κομμάτι, αλλά για έναν ύμνο.

Εσύ, όμως, πόσο καλά γνωρίζεις το 'Thunderstruck';