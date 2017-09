5 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις αυτή την εβδομάδα

Άλλη μία εβδομάδα πέρασε γεμάτη με νέες κυκλοφορίες. Μέσα στο μουσικό χάος το PopCode έψαξε, άκουσε και ξεχώρισε τα κομμάτια, που πρέπει να ακούσουμε για αυτή την εβδομάδα.

Μεγάλα ονόματα έχουμε σήμερα στην Popcodvision, επιλογές από καινούρια άλμπουμ και guest από το 'Μικρό μου πόνυ'.

Ιδού.

Angel Olsen - 'Special'

Το μόνο πιο μικρό όνομα της σημερινής setlist, γι αυτό το βάζουμε και πρώτο-πρώτο για να το προωθήσουμε. Η Angel Olsen είναι ένα όνομα που πρέπει να μάθεις αν δεν ξέρεις. Έχει πολύ ωραία μουσική και έχει έρθει και στην Αθήνα μία φορά. Ελπίζουμε σε δεύτερη.

Sia - 'Rainbow'

Η Sia είναι αγαπημένο πρόσωπο -και ας μην το δείχνει- σε όλο το PopCode. Είμαστε προκατειλημμένοι, το παραδεχόμαστε, αλλά στηρίζουμε συνεργασία με 'Μικρό μου πόνυ'.

Miley Cyrus - 'Week Without You'

Το πισωγύρισμα στην country της Miley έχει ταράξει την ηρεμία (τι γράφω;) των φαν που έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Οι μεν λένε ότι επιτέλους η παλιά καλή Miley οι άλλοι είχαν συνηθίσει την πιο wild περσόνα της και νιώθουν προδομένοι ότι η Miley το γύρισε στον κομφορμισμό.

Fergie - 'Enchanté' ft. Axl Jack

Όσο μου άρεσαν οι 'Black Eyed Peas' τόσο δεν μου άρεσε ποτέ η σόλο καριέρα της Fergie. Σε άλλους άρεσε παρόλα αυτά και να που σήμερα θα μπω και εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Το νέο της τραγούδι από το άρτει αφιχθέν άλμπουμ της είναι ωραίο και διαφορετικό από όσα μας έχει συνηθίσει. Στο τραγούδι συμμετέχει και ο 4χρονος γιος της Fergie, Axl Jack, ενώ στο πολύ ωραίο και μοδάτο κλιπ του πρωταγωνιστεί η Kendall Jenner.

The Killers - 'Have All The Songs Been Written?'

Οι 'Killers' μόλις κυκλοφόρησαν ολόκληρο το καινούριο τους άλμπουμ 'Wonderful, Wonderful'. Εμείς ξεχωρίσαμε το 'Have All The Songs Been Written?'. Εσείς;