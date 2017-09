5 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις αυτή την εβδομάδα

Άλλη μία εβδομάδα πέρασε γεμάτη με νέες κυκλοφορίες. Μέσα στο μουσικό χάος το PopCode έψαξε, άκουσε και ξεχώρισε τα κομμάτια, που πρέπει να ακούσουμε για αυτή την εβδομάδα.

H Popcodvision αυτή τη φορά έχει μια παλιά αγαπημένη, δύο καινούρια άλμπουμ, την Beyoncé να τραγουδά ισπανικά και πολλή rnb.

*Κεντρική φωτογραφία: Φραντζέσκα Γιαϊτζόγλου-Watkinson

Tommy Genesis - 'Tommy'

H Tommy είναι από παλιά αγαπημένη μας και τον Μάιο που ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα στο six d.o.g.s. και πήγαμε και της μιλήσαμε και γράψαμε. 'Οσο περιμένουμε το νέο άλμπουμ της λοιπόν ακούμε το νέο κομμάτι που μόλις μας διέθεσε το οποίο έχει τίτλο το όνομά της.

J Balvin, Willy William - 'Mi Gente' featuring Beyoncé

'Mi Gente' μία από τις τεράστιες λατινοεπιτυχίες του καλοκαιριού και Beyoncé τραγουδά ισπανικά; You have my attention.

PARTYNEXTDOOR - 'Better Man' feat. Rick Ross

Τις τελευταίες μέρες ο ακούραστος PartyNextDoor δημοσίευε στο instagram του φωτογραφίες που προμήνυαν ένα νέο μουσικό πρότζεκτ, δεν ξέραμε βέβαια το πότε. Και ξαφνικά μας πέταξε χτες το 'Seven Days'. Ε, και ξεχωρίσαμε το 'Better Man'.

Miley Cyrus - 'Bad Mood'

Εχθές η Miley Cyrus κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ 'Younger Now', από το οποίο είχαμε ήδη ακούσει το 'Malibu', το 'Younger Now' και το 'Inspired'. Πριν ακούσω το οτιδήποτε άλλο διάλεξα, όπως κάνω πάντα, ένα τραγούδι από τον τίτλο του και αυτό ήταν το 'I Would Die For You' -για να το συγκρίνω με το δικό μας φυσικά. Έχω να πω ότι το δικό μας είναι πολύ καλύτερο. Μετά έβαλα το άλμπουμ να παίζει και είχα τελείως ξεχάσει ότι το είχα βάλει να παίζει και γενικότερα ότι άκουγα μουσική. Όλα αυτά μέχρι το 'Bad Mood' που με έκανε να γυρίσω το κεφάλι και να ανοίξω τη σελίδα που έπαιζε για να δω ποιο είναι. Βρήκα από τώρα λοιπόν το κόλλημα της επόμενης εβδομάδας.

ΚΑΙ ΕΝΑ Fun Trivia

Τη Miley Cyrus στο μικρό τη λένε κανονικά 'Destiny Hope' (δεν κάνεις καριέρα έτσι), επειδή όμως χαμογελούσε συνέχεια όταν ήταν μωρό, οι γονείς της άρχισαν να τη φωνάζουν Smiley. Το Smiley έγινε Miley και της έμεινε.

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αυτή την εβδομάδα Cardi B έγινε η πρώτη μετά από 19 χρόνια γυναίκα ράπερ σε σόλο τραγούδι που έφτασε στο No1 του Billboard. Η προηγούμενη ήταν η Lauryn Hill με το Doo-Wop (That Thing). Ας την ακούσουμε λοιπόν.