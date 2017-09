6 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις αυτή την εβδομάδα

Μετά από τον μουσικό βομβαρδισμό που δεχτήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα από την Katy Perry και την Taylor Swift εγκαινιάζουμε μία νέα στήλη στο PopCode με τα καινούρια τραγούδια της εβδομάδας, που αξίζουν την προσοχή μας.

Στο σημερινό setlist του PopCode έχουμε την Βρετανή Jessie Ware του 'Wildest Moments', τις γνωστές μας από το 'River' Γαλλοκουβανές δίδυμες Ibeyi που δεν απογοητεύουν ούτε στον ήχο ούτε στο κλιπ, τους Maroon 5 μαζί με την SZA, τον πάντα ιδιαίτερο Frank Ocean που κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με την Beyoncé, τον Jay Z, τον Kanye West και τον Pharrell Williams, και την επιλογή μας από το ολοκαίνουριο άλμπουμ των LCD Soundsystem ‘American Dream’.

Jessie Ware - 'Selfish Love'

Ibeyi - 'Deathless' feat. Kamasi Washington

Maroon 5 - 'What lovers do' ft SZA

Frank Ocean - 'Provider'

LCD SOUNDSYSTEM - ‘EMOTIONAL HAIRCUT’

(+) BONUS ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΛΙΠ ΤΩΝ KASABIAN

Το καινούριο άμπουμ των Kasabian 'For Crying Out Loud' έγινε διαθέσιμο τον Μάιο, αλλά το κλιπ για το 'Ill Ray (The King)' βγήκε μόλις αυτήν την Τετάρτη, με πρωταγωνίστρια τη βασίλισσα Lena Headey.