4 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις αυτή την εβδομάδα

Άλλη μία εβδομάδα πέρασε γεμάτη με νέες κυκλοφορίες. Μέσα στο μουσικό χάος το PopCode έψαξε, άκουσε και ξεχώρισε τα κομμάτια, που πρέπει να ακούσουμε για αυτή την εβδομάδα.

Σήμερα κυρίως πάθαμε κάτι με το instrumental.

Ιδού.

Something old

David Bowie - 'Crystal Japan'

Πρώτα αποτίουμε φόρο τιμής στο παλιό. To 'Crystal Japan' είναι ένα σινγκλ που κυκλοφόρησε ο Bowie στην Ιαπωνία το 1980. Το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστικά σποτ για το σάκε Crystal Jun Rock, στα οποία πρωταγωνιστεί ο ίδιος.

Η μελωδία φέρνει και λίγο στο θέμα του 'Twin Peaks', που συντέθηκε το 1990 από τον Angelo Badalamenti και τον David Lynch.

Something new

Brian Eno Kevin Shields - 'Only Once Away My Son'

Όταν πέρυσι πήγα στη Στέγη για τη μουσική εγκατάσταση του Brian Eno με τα ηχεία-τότεμ, είχα ενθουσιαστεί και από τότε έγινα μεγάλη φαν του. Συνεχίζω ακάθεκτη.

Something borrowed

Miley Cyrus - 'Wildflowers'

Η Miley Cyrus είναι γνωστή για το counrty backround της -δεν ξεχνάμε ποτέ ότι είναι βαφτισιμιά της Dolly Parton. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης της country ήταν ο Tom Petty, όχι τόσο γνωστός στον τόπο μας, που δεν φημίζεται για την προτίμησή του σε αυτό το μουσικό είδος. O Tom Petty πέθανε στις 2 Οκτωβρίου και η Miley τον τίμησε μαζί με τον πατέρα της με ένα cover του 'Wildflowers', που παρουσίασαν στην εκπομπή του Jimmy Fallon.

Αυτή την εβδομάδα έγινε διαθέσιμο μέσω του Spotify η ηχογραφημένη από την Miley διασκευή του τραγουδιού, που πολύ μας αρέσει.

Something Blue

May Roosevelt - 'Flowers'

Η May Roosevelt κυκλοφόρησε ολόκληρο το άλμπουμ της, από το οποίο είχαμε ήδη ακούσει τα δύο πρώτα τραγούδια. Για αρχή ξεχωρίζουμε το 'Flowers', που ταιριάζει θεματικά και με την προηγούμενη επιλογή μας.