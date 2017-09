6 τραγούδια που πρέπει να ακούσεις αυτή την εβδομάδα

Άλλη μία εβδομάδα πέρασε γεμάτη με νέες κυκλοφορίες. Μέσα στο μουσικό χάος το PopCode έψαξε, άκουσε και ξεχώρισε τα κομμάτια, που πρέπει να ακούσουμε για αυτή την εβδομάδα.

Για πρώτη φορά στην Popcodvision έχουμε ελληνική συμμετοχή, ενώ ακόμη έχουμε μεγάλες επιστροφές και ποπ αναφορές.

Ιδού.

Monsieur Minimal - 'Η Στιγμη' feat Δακης

Η μεγαλύτερη στιγμή του σημερινού μας setlist είναι η συνεργασία του Monsieur Minimal με τον Δάκη σε ένα νοσταλγικό, αποκαλοκαιρινό κομμάτι δεμένο με ένα 007 βιντεοκλίπ.

Destroyer - 'Tinseltown Swimming in Blood'

Οι Destroyer επιστρέφουν οσονούπω με καινούριο άλμπουμ, το 'ken', και αυτή την εβδομάδα πήραμε μια ακόμη ιδέα από αυτό. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, αλλά αξίζει να πούμε κάτι παραπάνω για το βίντεό του. To κλιπ αποτελείται από φωτογραφίες που αναπαριστάνουν φωτογραφίες από το 'La Jetée', τη γαλλική ταινία μικρού μήκους του 1962, που ενέπνευσε το '12 Monkeys'.

A photo-to-photo comparison of Destroyer's video for "Tinseltown Swimming in Blood" (top) with the classic "La Jetée" (bottom). Cool stuff. pic.twitter.com/u12AQc2J0w — Faronheit (@faronheit) September 13, 2017

Charlotte Gainsbourg - 'Rest'

Το καινούριο άλμπουμ της Charlotte Gainsbourg αναμένεται να κυκλοφορήσει το Νοέμβριο, 7 χρόνια μετά από τον τελευταίο της δίσκο. Θα λέγεται 'Rest' και το ομώνυμο κομμάτι μόλις βγήκε. Ένα από τα αξιοπρόσεκτα σημεία του είναι οι εμβόλιμοι στίχοι που ψιθυρίζει η Charlotte από το 'Walking in the air', το τραγούδι της κλασικής παιδικής ταινίας 'Snowman' του 1982.

Makthaverskan - 'Eden'

Ωραίο και εθιστικό. Οι Σουηδοί Makthaverskan σχηματίστηκαν στο Gothenburg, όπως οι Knife και η Έλενα Παπαρίζου και η φωνή τους, Maja Milner, θυμίζει τη συμπατριώτισσά Karin Dreijer Andersson.

Fall Out Boy - 'The Last Of The Real Ones'

Ήταν 2007, ήταν στην ακμή της emo εποχής στην Ελλάδα, τα κουλ κινητά είχαν συρόμενα πορτάκια και η Kim Kardashian ήταν ακόμη άσημη, όταν βγήκε το 'Thnks fr th Mmrs', -το οποίο ακούγαμε πακέτο με το 'I Write Sins Not Tragedies' των Panic! At The Disco. Ποιος να το λεγε ότι αυτή η εφηβομουσική θα μας απασχολούσε και σήμερα. Μας απασχολεί όμως, γιατί μόλις έβγαλαν ένα τραγουδάκι από το επερχόμενο άλμπουμ τους 'M A N I A' και δε'ν' κακό.

Foo Fighters - 'Happy Ever After'

Οι Foo Fighters κυκλοφόρησαν επίσημα αυτή την εβδομάδα ολόκληρο το καινούριο άλμπουμ τους 'Concrete and Gold'. Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ είχαν κυκλοφορήσει επίσημα το 'The Sky Is a Neighborhood', το 'Run' και μία βδομάδα μόλις πριν το 'The Line'. Ενώ τα υπόλοιπα τα εμφάνιζαν ένα-ένα στο τουρ τους.

Το 'Arrows' πχ το είχαν παρουσιάσει πρώτα στο αθηναϊκό κοινό, όταν έπαιξαν τον Ιούλιο στο Ηρώδειο, σε μια ιστορική συναυλία για την οποία τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί μέσα σε δυο ώρες. Εμείς διαλέγουμε το 'Happy Ever After', γιατί μας θύμισε Beatles που έχουμε αγάπη.