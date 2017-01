Οι πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες του 2017 (or not!)

Για μια ακόμα φορά, αψηφώντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και την αγιοσύνη των ημερών, το PopCode συνέλεξε όλες τις σημαντικές (περίπου) μουσικές κυκλοφορίες που πρόκειται να καταγραφούν το 2017.

Οι οσκαρικές επιστροφές

Τα μεγάλα χαρτιά. Τα πρώτα ονόματα στις αρένες. Τα επόμενα Grammy. Αυτά που θα συζητάνε όλοι οι άνθρωποι στα social media. Τελοσπάντων, αυτοί, όλοι, τους ξέρεις.

Arcade Fire

Αυτό είναι ένα a-capella δείγμα του “I gave you power” από το καινούργιο τους άλμπουμ που μάλλον θα έρθει κάπου στην άνοιξη.

LCD Soundsystem

Ούτε οι Πυξ-Λαξ τέτοιο χοντρό δούλεμα περί διάλυσης. Και μας έχουν και στο περίμενε από το καλοκαίρι.

Gorillaz

Τυφλή εμπιστοσύνη μόνο. Ο Albarn λέει ότι θα είναι το πιο upbeat που έχουν βγάλει.

Vampire Weekend

4ο άλμπουμ αλλά με τη σοβαρή απουσία του Rostam από την κιθάρα.

Father John Misty

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο δείγμα του που έχουμε. Για ποζαράς χίπστερ τα πάει θαυμάσια.

Fleet Foxes

Και να δούμε πως θα γίνει η μοιρασιά μεταξύ Misty και της regular μπάντας του που έχει μείνει πίσω τόσα χρόνια.

Lana Del Rey

Ας την περιμένουμε με προσμονή, γιατί σε λίγο θα είναι απλά για επιστροφή.

The War On Drugs

To 2014 έβγαλαν ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς.

Οι amber alert επιστροφές

Chuck Berry

Περισσότερο εντύπωση κάνει το γεγονός ότι είναι ακόμα ζωντανός παρά το ότι βγάζει δίσκο μετά από 300 χρόνια.

Grandaddy

11 χρόνια μετά μας θυμήθηκαν πάλι. Η κόρη του Hewllet πρέπει να έχει πια δικά της παιδιά και εγγόνια.

Nelly Furtado

Δεν είναι ότι έχει τόσα χρόνια να εμφανιστεί. Αλλά είναι σα να έχουν περάσει αιώνες.

The Offspring

Δηλαδή το ήξερε κανείς άλλος ότι έχουν βγάλει κι άλλα μετά το “Pretty fly (for a white guy)”;

TLC

Ένα μεγάλο, φωτισμένο με νέον, ΓΙΑΤΙ; Δεν είναι καν τρεις πλέον!

Neutral Milk Hotel

Εντάξει το καταλαβαίνω το who cares, αλλά κοντεύουν 20 χρόνια από το “The king of carrot flowers”.

Οι 'our mare shitted in the field' επιστροφές

U2

Μια ολόκληρη κατηγορία για πάρτη τους. Την αξίζουν και χωρίς να έχουν ιδρώσει γι’ αυτήν.

Οι indie επιστροφές

The Flaming Lips

Τα πρώτα δείγματα είναι Enter The Void on acid. Δηλαδή πόσο acid περισσότερο. Οι Lips καίνε το αποκαΐδι, μαζί με τη Miley Cyrus, τη Yoko Ono τους, που τους καταστρέφει.

The National

Χρονολογική και κυρίως ποιοτική συνέπεια έχουμε δει από τους National. Το ’17 υπόσχονται αλλαγές. Φως και πιο ηλεκτρονικό ήχο! Το αφήνουμε πάνω τους με fingers crossed.

The XX

Με το “On hold” καταλαβαίνουμε ότι ο Jamie XX τους είπε «παιδιά αράξτε, αναλαμβάνω εγώ από ‘δω και πέρα». Και τέλος ο μινιμαλισμός.

MGMT

Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωτηρία. Εκτός κι αν τους σώσει ο Mac DeMarco (κάποιους μήνες πριν βρέθηκαν να ηχογραφούν μαζί του).

Foxygen

Πάει ντουγρού για δισκάρα το τρίτο τους. 40 μελής ορχήστρα σε κάθε κομμάτι και συμμετοχές από Steven Drozd (Flaming Lips), Matthew E. White και τους φοβερούς The Lemon Twigs.

Ty Segall

Πρέπει που και που να ηρεμεί αλλιώς τον βλέπω σε τρελάδικο πολύ σύντομα. Αυτό φαίνεται να κάνει στο καινούργιο self-titled σόλο άλμπουμ του.

Real Estate

Το ‘χει μάλλον ο αριθμός 4. Όπως και στους Vampire Weekend, έτσι κι εδώ, στο τέταρτο άλμπουμ τους, έχουμε αποχώρηση (του Matt Mondanile που έχει τους Ducktails). Για να δούμε τι θα γίνει με νέο κιθαρίστα.

King Gizzard And The Lizard Wizard

Είναι αυτοί οι Αυστραλοί που θα πατήσουν τους Tame Impala;

Το shoegaze 20 χρόνια μετά

Λες να πρόκειται για shoegaze συνδικαλισμό; Να συνεννοήθηκαν όλοι αυτοί να βγάλουν άλμπουμ και οι τρεις τους για να αφυπνίσουν ενωμένοι την αγορά;

The Jesus And Mary Chain

19 χρόνια μετά τα αδέρφια Reid επιστρέφουν και το 7ο άλμπουμ τους θα λέγεται Damage And Joy.

Ride

Διαλύθηκαν το 1996 μετά την κυκλοφορία του Tarantula και επανασυνδέθηκαν το 2014. Ο μοναδικός Erol Alkan θα τους κάνει την παραγωγή.

Slowdive

Χρόνια το ακούμε. Από τότε που επανενώθηκαν και κάνουν περιοδείες (το Release τους έφερε κι από Αθήνα μια βόλτα). Το άλμπουμ είναι έτοιμο και βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Θα είναι το πρώτο τους μετά από 22 χρόνια.

Οι δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη επιστροφές

Depeche Mode

Περιοδεία (17 Μαΐου στην Αθήνα) και νέο άλμπουμ, το 14ο τους, που θα ονομάζεται Spirit και θα είναι παραγωγή του James Ford των Simian Mobile Disco!

Bruce Springsteen

Δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι ακόμα ζωντανός. Κάνει 4ωρες συναυλίες και με τη νέα χιλιετία, σχεδόν κάθε δύο χρόνια βγάζει νέο άλμπουμ. Αυτή τη φορά θα είναι χωρίς την E-Street Band και υπόσχεται κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά όχι ακουστικό.

Blondie

Το περιμένουμε από το ’16 αλλά θα έρθει μάλλον φέτος και θα βρίσκονται μέσα ο Jonny Marr, η St. Vincent, η Charli XCX και η Sia.

Thievery Corporation

Το The Temple Of I & I θα είναι το 10ο άλμπουμ τους και θα είναι η επιστροφή στον τζαμαϊκάνικο dub ήχο τους.

Queens Of The Stone Age

Ο Josh Homme βαράει τριπλοβάρδιες. Μετά τους Eagles Of Death Metal και το άλμπουμ με τον Iggy Pop, μπαίνει στο στούντιο για το επόμενο άλμπουμ των QOTSA.

Pearl Jam

Το μόνο που ξέρουμε προς το παρόν είναι πως έκλεισαν 25 χρόνια ζωής, έκαναν μια περιοδεία στην Αμερική μέσα στο ’16 και έχουν μπει στο στούντιο και γράφουν ασταμάτητα.

Spiritualized

To 2017 κλείνει 20 χρόνια το κλασσικό πια χάπι τους, Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space και ετοιμάζουν και το καινούργιο τους άλμπουμ.

Οι pop επιστροφές

Justin Timberlake

Ο ίδιος δήλωσε πως «αν το 20/20 ακουγόταν σαν να περικυκλώνει το κεφάλι σας, τότε αυτό θα είναι σαν γροθιά ανάμεσα στα μάτια». Την παραγωγή θα κάνει ο Pharrell και θα συμμετέχουν ο Timbaland και ο πανταχού παρόν Max Martin.

Charli XCX

Διασκεύασε κοτζάμ “No fun” για λογαριασμό του HBO στο Vinyl. Αυτή η Αγγλίδα έχει το attitude να κάνει Ό,ΤΙ γουστάρει (τα Powerpuff Girls είναι τα role models της). Λέει ότι θα κάνει το πιο pop άλμπουμ της.

St. Vincent

Την άνοιξη θα μπει κι αυτή στην αρένα των πολιτικοποιημένων καλλιτεχνών. «Θα είναι η πιο βαθειά και πιο γενναία δουλειά μου μέχρι σήμερα» είπε σε μια συνέντευξη της στο Guitar World.

Kanye West

Ο θεός μαζί του! (και ο γιατρός επίσης).

Beck

O Beck επιστρέφει στα pop του. Ο δίσκος φημολογείται ότι θα είναι επηρεασμένος από τον Prince και την 60s ψυχεδέλεια. Έπρεπε λέει να έχει ήδη κυκλοφορήσει, αλλά τελικά είναι άγνωστο το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό.

The Killers

Μετά το Don’t Waste Your Wishes που συγκεντρώνει τα 10 χριστουγεννιάτικα κομμάτια που έχουν ηχογραφήσει στο παρελθόν, περιμένουμε και το 5ο τους άλμπουμ. Μόνο που δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα γι’ αυτό.

Cher

Από το πολύ τράβηγμα θα έχει γίνει πια σαν μονωτική ταινία και θα μοιάζει με κούκλα εγγαστρίμυθου… που έχει όμως φωνάρα. Θα είναι το 26ο της άλμπουμ σε μια καρίερα 50 χρόνων!

Οι 40 year old virgins

Zack De La Rocha

Το πρώτο solo άλμπουμ του frontman των Rage Against The Machine δείχνει να είναι οριστικά έτοιμο. Στο παραπάνω κομμάτι έχει βάλει το χέρι του και ο El-P των Run The Jewels.

Ed O’Brien

O Thom Yorke έχει κάνει τα δικά του, ο Jonny Greenwood κάνει τα soundtracks του, ο Phil Selway έχει ήδη δύο προσωπικά και το ’17 είναι η σειρά του μορφονιού των Radiohead για solo δουλειά και όπως λέει ο ίδιος θα είναι επηρεασμένο από τη Βραζιλία.