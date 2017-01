‘Stranger Things’ και αντι-Trump λόγοι ξεχώρισαν στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών

“Θα κυνηγήσουμε τέρατα”, φώναξε από τη σκηνή των βραβείων SAG ο David Harbour, o αστυνομικός Jim Hopper του ‘Stranger Things’, καθώς το καστ της χιτ σειράς κέρδιζε το βραβείο του καλύτερου καστ της χρονιάς.

Ήταν μια ταιριαστή κατάληξη σε μια βραδιά που είδε σχεδόν κάθε βραβευμένο και μη, να δηλώνει απερίφραστα την αντίθεση αν όχι την οργή απέναντι στις πρακτικές της κυβέρνησης Trump. Η βραδιά των SAG δεν έχει παρουσιαστή μάλιστα, που σημαίνει πως το σόου κύλησε μεταπηδώντας από τη μία ομιλία στην άλλη, χωρίς ενδιάμεσα σκετσάκια ή άλλα στοιχεία που συχνά αφαιρούν τον ρυθμό (αν όχι τον άερα) από κάθε λογής βραβειακή βραδιά.

Στη διάρκεια του ανοίγματος, ο Ashton Kutcher χαιρέτησε τα πλήθη των διαμαρτυρόμενων στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, με τη φράση “καλησπέρα σε όλους όσους παρακολουθούυν από το σπίτι και από τα αεροδρόμια που ανήκουν στη δική μου Αμερική.” Νωρίτερα στο κόκκινο χαλί, ο Simon Helberg του 'Florence Foster Jenkins' και του 'Big Bang Theory' είχε καταφθάσει με τη σύζυγό του (η ηθοποιός Jocelyn Towne) έτσι:

Ο Mahershala Ali του υπέροχου ‘Moonlight’ δήλωσε από το πόντιουμ “είμαι Μουσουλμάνος” ενώ η Julia Louis-Dreyfous σε μία ακόμα νίκη της για το ‘Veep’ ανέφερε πως ο πατέρας της δραπέτευσε από την κατεχόμενη από τους Ναζί Γαλλία και πως “επειδή αγαπώ αυτή τη χώρα, φρίττω με τις κηλίδες της και αυτή η απαγόρευση μετανάστευσης είναι κηλίδα.”

Wow. Powerful speech from Mahershala Ali at the #SAGAwards pic.twitter.com/5KvqHw5fbG — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 30, 2017

Πριν η βραδιά κορυφωθεί με τη νίκη-έκπληξη του ‘Stranger Things’ για καλύτερο καστ σε δραματική σειρά, με τον παθιασμένο λόγο του David Harbour (“Θα δώσουμε καταφύγιο σε φρικιά και απόκληρους, αυτούς που δεν έχουν σπίτι. Θα προσπεράσουμε τα ψέμματα. Θα κυνηγήσουμε τα τέρατα.”) και τις απίστευτες εκφράσεις-αντιδράσεις της Winona Ryder να κλέβουν την παράσταση,

είχαμε δει ένα τρανταχτά diverse ρόστερ νικητών, με το ‘Fences’ του Denzel Washington με την Viola Davis να κερδίζει δύο βραβεία (για τη Viola Davis που είναι απόλυτο φαβορί, αλλά και για τον ίδιο τον Denzel που δεν το περίμενε), το ‘Hidden Figures’ (για μια ελάχιστα αναγνωρισμένη ομάδα μαύρων γυναικών μαθηματικών που βοήθησαν τη NASA στις πρώτες της πετυχημένες αποστολές στο διάστημα) να παίρνει το μεγάλο βραβείο του καλύτερου καστ, και τον Mahershala Ali να παραλαμβάνει το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για το ρόλο του στο 'Moonlight' ως έμπορο ναρκωτικών που γίνεται πατρική φιγούρα για τον νεαρό ήρωα της ταινίας.

Όταν το εξαιρετικά πολυπολιτισμικό καστ του ‘Orange Is the New Black’ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο καλύτερου καστ σε κωμική σειρά για 3η σερί χρονιά, το κλίμα ήταν ήδη έτοιμο. “Στεκόμαστε εδώ εκπροσωπώντας γενιές οικογενειών που αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή σε αυτή τη χώρα από μέρη όπως η Νιγηρία, η Δομινικανή Δημοκρατία, το Πουέρτο Ρίκο, η Κολομβία, η Ιρλανδία,” δήλωσε η πρωταγωνίστρια της σειράς Taylor Schilling. “Θα συνεχίσουμε να λέμε ιστορίες που δείχνουν ότι αυτό που μας ενώνει είναι πιο δυνατό από τις δυνάμεις που μας χωρίζουν.”

Όλοι οι νικητές:

Καλύτερο Καστ: Hidden Fences

A' Γυναικείος Ρόλος: Emma Stone, La La Land

Α' Ανδρικός Ρόλος: Denzel Washington, Fences

Β΄Γυναικείος Ρόλος: Viola Davis, Fences

Β' Ανδρικός Ρόλος: Mahershala Ali, Moonlight

Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Julia Lous-Dreyfous, Veep

Αντρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: William H. Macy, Shameless

Καστ σε Κωμική Σειρά: Orange Is the New Black

Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Claire Foy, The Crown

Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: John Lithgow, The Crown

Καστ σε Δραματική Σειρά: Stranger Things

Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson

Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Bryan Cranston, All the Way

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΚΑΡ

Φυσικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάθε τέτοιας βραβειακής βραδιάς έχει να κάνει με το πώς επηρεάζει την οσκαρική κούρσα. Ή τελοσπάντων αυτό θα ίσχυε εν καιρώ κοινωνικής ειρήνης.

Εν μέσω ενός τεταμένου κλίματος στην Αμερική, με τις πρακτικές της κυβέρνησης Trump να μας φέρνουν πολύ πιο κοντά στο 1940 από ό,τι οποιαδήποτε ταινία εποχής ποτέ θα μπορούσε, ήταν δεδομένο πως η βραδιά θα είχε έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Μέσα σε όλα, η αντισυνταγματική απαγόρευση εισόδου στη χώρα βάσει θρησκευτικής διάκρισης, σήμαινε πως ο σπουδαίος Asghar Farhadi (του οποίου το αριστούργημα ‘A Separation’ κέρδισε Όσκαρ το 2012) δε θα μπορεί να εισέλθει στη χώρα για να παραστεί στην απονομή όπου το φετινό του ‘Salesman’ είναι υποψήφιο. Καθώς περιμένουμε μια επίσημη ουσιαστική αντίδραση της Ακαδημίας, πολλές φωνές προτείνουν ακόμα και αναστολή της φετινής τελετής. Δε θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο φυσικά, αν και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο βαθιά σε πολεμικό κλίμα θα έχει βυθιστεί η χώρα σε έναν ολόκληρο μήνα από τώρα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην προ-οσκαρική ανάλυση αυτή τη στιγμή έχει μάλλον να κάνει με τον χαρακτήρα που θα λάβει λοιπόν η τελετή, ειδικά από τη στιγμή που το ‘La La Land’ μοιάζει να βγαίνει από τα χθεσινοβραδινά SAG ως μεγάλος νικητής. Πώς γίνεται αυτό, θα αναρωτηθεί κανείς, εφόσον μάλιστα δεν ήταν καν υποψήφιο για το μεγάλο βραβείο του Σωματείου.

Ο μεγάλος αντίπαλος του ‘La La Land’ (αν υπήρξε ποτέ τέτοιος) δηλαδή το ‘Moonlight’, δεν κέρδισε το βραβείο του καλύτερου καστ για το οποίο ήταν φαβορί, κι αντ’αυτού κέρδισε το ‘Hidden Fences’. Αν λοιπόν το ‘Moonlight’ δεν έχει την φόρα να κερδίσει ένα βραβείο από το οποίο απουσιάζει η ταινία των 14 υποψηφιοτήτων, τότε μάλλον η φετινή τελετή των Όσκαρ έχει ήδη το μεγάλο νικητή της.

Τι γίνεται όμως στις ερμηνευτικές κατηγορίες; Viola Davis και Mahershala Ali ενίσχυσαν το στάτους τους ως μεγάλα φαβορί στους β’ ρόλους, ενώ η Emma Stone συνεχίζει την πορεία της προς το Όσκαρ με σταθερότητα και ακρίβεια.

Όμως έξαφνα ο ‘Α Ανδρικός γίνεται η πιο ανοιχτή κατηγορία. Με τις φωνές εναντίον του Casey Affleck (που ήταν το φαβορί για το ‘Manchester by the Sea’) να δυναμώνουν, και το Σωματείο καταφανέστατα να μην έχει όρεξη να τον βραβεύσει, ο Denzel Washington κέρδισε το βραβείο-έκπληξη για το ‘Fences’. Μπορεί αυτό να σημαίνει πως ο χολιγουντιανός θρύλος περνάει μπροστά στην κούρσα; Η τελευταία φορά που ο νικητής αυτής της κατηγορίας στα SAG δεν κέρδισε και το Όσκαρ ήταν 13 χρόνια πριν. Και ο Denzel είναι όντως θρύλος. Έχουμε κούρσα.

Κατά τα άλλα, με το κλίμα να είναι όπως είναι, δε μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί πώς θα συμπλεύσει η πολιτική ρητορική του Χόλιγουντ με την διαφαινόμενη σαρωτική εμφάνιση του ‘La La Land’ στα Όσκαρ. (Emma Stone, απόψε: “Ουάο, να είσαι ηθοποιός, να παίζεις ηθοποιό, να λαμβάνεις Ηθοποιό [σσ. το όνομα του βραβείου] από ένα σωματείο ηθοποιών, είναι εξαιρετικό.” Ναι.)

Τα πάντα θα τα ξέρουμε σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα.