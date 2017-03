Ο will.i.am γράφει ένα παρανοϊκό κόμικ με χιπ-χοπ, ζόμπι και εξωγήινους για τη Marvel

Αυτό είναι το καλύτερο κόμικ που διαβάσαμε τελευταία. Ο will.i.am, των Black Eyed Peas και της μουσικής γενικότερα, θα γράψει ένα κόμικ για τη Marvel που θα συνδυάζει μερικά από τα αγαπημένα μας πράγματα στην ποπ κουλτούρα, όπως τα ζόμπι, οι εξωγήινοι, και η χιπ-χοπ.

Καταρχάς έχει εκπληκτικό τίτλο. Ξεκινάει με το 'Black Eyed Peas present' πιθανότατα επειδή η ιδέα τους ήρθε ενώ κάπνιζαν στη διάρκεια κάποιας περιοδείας. Ο τίτλος είναι 'Masters of the Sun' αλλά έχει και υπότιτλο επειδή αν όλα πάνε καλά προφανώς θα ακολουθήσουν κι άλλα κεφάλαια. Ο υπότιτλος είναι 'The Zombie Chronicles'.

Οπότε για όσους φίλους και όσες φίλες έχασαν το μέτρημα, αυτό μας φέρνει στον πλήρη τίτλο 'Black Eyed Peas present Maasters of the Sun: The Zombie Chronicles'. Το μόνο που του λείπει είναι ένα 'Lee Daniels' στην αρχή.

Αλλά ας μη μακραίνουμε, πάμε στο ζουμί.

Όπως ανακοίνωσε το Billboard, η ιστορία, που θα κυκλοφορήσει σε μορφή graphic novel τον Ιούλιο, θα διαδραματίζεται σε ένα φουτουριστικό Λος Άντζελες όπου ο κεντρικό χαρακτήρας, Zulu-X, είναι κολλημένος με το χοπ-χοπ, κάτι που υποπτεύομαστε πως θα παίξει το ρόλο του στην εισβολή εξωγήινων που ακολουθεί. Επίσης την ώρα που γίνεται η εξωγήινη εισβολή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα ζόμπι ξέσπασμα, επειδή μέλλον. Πόσο όμορφο;

Να το εξώφυλλο:

Η ιστορία θα μπλέκει sci-fi στοιχεία και μουσικές επιρροές με κοινωνικές αλληγορίες για τις συμμορίες της πόλης και αναφορές στην street dance κιουλτούρα. "Λίγοι καλλιτέχνες έχουν φέρει το χιπ-χοπ στην ποπ κουλτούρα όσο ο will.i.am και οι Black Eyes Peas", λέει ο editor της Marvel, Axel Alonso. "Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε αυτή τη βαθιά προσωπική ιστορία που απευθύνεται απευθείας στους φανατικούς του χιπ-χοπ, των κόμικς, και τα κοινά σημεία αυτών των κοινοτήτων."

Οι Benjamin Jackendoff και Damion Scott είναι υπεύθυνοι για το σχέδιο, και το κόμικ αναμένεται στα ράφια τον Ιούλιο. Πραγματικά δε βλέπουμε την ώρα.

Ενιγουέι, εδώ ο will.i.am πατάει κατά λάθος το κουμπί στο 'Voice':

Κι εδώ οι Black Eyed Peas παρουσιάζουν ένα από τα πιο κλασικά τους παλιότερα Chronicles.