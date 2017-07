Βιβλιοφαγικό mashup v51: H Margaret Atwood, το 'Handmaid's Tale' και ο Drake

Αυτές οι Δευτέρες του Ιουλίου για όσους δε βρίσκονται σε μια παραλία γίνονται όλο και δυσκολότερες, αλλά εμείς εδώ στο PopCode θέλουμε να τις κάνουμε λίγο πιο δροσερές, προσφέροντας σας όλα τα αξιόλογα νέα και όλες τα φρέσκα βιβλία που θα σας κάνουν να περάσετε μια βόλτα από τα βιβλιοπωλεία.

Η MARGARET ATWOOD ΚΑΙ O DRAKE

Τις προηγούμενες ημέρες στο Boston Review εμφανίστηκε μια συνέντευξη της Margaret Atwood από τον επίσης συγγραφέα Junot Díaz. Παρότι οι συνεντεύξεις μεταξύ 2 καταξιωμένων συγγραφέων έχουν πάντα ενδιαφέρον και ετούτη εδώ επικεντρώνεται στο ‘The Handmaid’s Tale’ (δηλαδή αυτό που θα είναι γνωστό από δω και πέρα ως Το Βιβλίο Που Έχει Αναφέρει Το Βιβλιοφαγικό Mashup Περισσότερο Από Κάθε Άλλο) και τη σειρά του Hulu, αυτή μας ενδιαφέρει και για έναν ακόμη λόγο.

Ο Díaz μιλά στην Atwood για την πρόσφατη επίσκεψη του στο Τορόντο, πόλη στην οποία ζει η συγγραφέας και γυρίζεται η σειρά. Της λέει πως πέρασε 4 μέρες εκεί και πως θεωρεί πως αυτή τη στιγμή το Τορόντο και κατ’ επέκταση ο Καναδάς, έχουν 2 παγκόσμιους σούπερ σταρς: Την Margaret Atwood και τον Drake. Τη ρωτά αν έχει τον έχει γνωρίσει και η Atwood απαντά: «Δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά έχω φυσικά γνωρίσει ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τον Drake. Αλλά πρέπει να καταλάβεις πόσο μ-ε-γ-ά-λ-η είμαι. Δεν είναι τόσο πιθανό να πάμε στα ίδια πάρτι. Ή σε κανένα πάρτι, για να είμαι ειλικρινής».

Ο Díaz στη συνέχεια λέει πως μοιάζει σα μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία να μη βρίσκονται μαζί η Atwood με τον Drake και τη ρωτά αν έχει ακούσει τη μουσική του. Στο οποίο η συγγραφέας απαντά πως θα ήταν ωραίο ο Drake να έχει ένα cameo στη δεύτερη σεζόν της σειράς και πως θα μιλήσει με τον showrunner Bruce Miller για να συμβεί.

Δεν είναι μακριά η μέρα που οι 2 τους θα γράψουν ένα δίσκο μαζί και η Atwood θα είναι, άμεσα μετά την κυκλοφορία του, ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. #letsmakethishappen

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Ήσυχη εβδομάδα, εντελώς καλοκαιρινή. Παρόλα αυτά υπάρχουν βιβλία για τα οποία θα μιλήσουμε, 3 στον αριθμό και μάλιστα σε είδη που δε βλέπουμε συχνά (ή και ποτέ μέχρι τώρα) στη στήλη: Ένα λαογραφικό, μια βιογραφία και μια συλλογή επιστολών.

Η μεγαλύτερη κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας είναι ένα βιβλίο που μπλέκει τη λαογραφία με τη λογοτεχνία τρόμου. Είναι, υποθέτω, το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που ξεκινά από το Facebook για να φτάσει στο χαρτί. Η page του Χρυσόστομου Τσαπραΐλη δημιουργήθηκε το 2014 και τα κείμενα υπερφυσικού τρόμου που εκτυλίσσονται στη θεσσαλική επαρχεία μεταπηδούν στο βιβλίο ‘Παγανιστικές δοξασίες της θεσσαλικής επαρχίας’ από τις Εκδόσεις Αντίποδες.

Ο συγγραφέας, που κατάγεται από την Καρδίτσα, φτιάχνει τις δικές του παραδόσεις και μύθους, παράξενες ιστορίες με φόντο την ελληνική επαρχεία και έναν κόσμο που κρύβεται πιο δίπλα, κάτω από τον δικό μας. Ένα από τα βιβλία που θα τρέξουμε να αγοράσουμε και για το οποίο σύντομα θα μιλήσουμε και εκτενέστερα εδώ στο PopCode.

Η συλλογή επιστολών για την οποία μιλούσαμε παραπάνω μας έρχεται από τις Εκδόσεις Ίκαρος. Το ‘Αναμνήσεις δι' αλληλογραφίας’ της Emma Reyes περιέχει τις 23 επιστολές που έστειλε η ζωγράφος από την Κολομβία στον φίλο της Χερμάν Αρσινιέγας, στο διάστημα από το 1969 μέχρι το 1997.

Στα γράμματα της η Reyes θυμάται την παιδική της ηλικία και τις δυσκολίες μέσα στις οποίες έζησε στα πρώτα της χρόνια, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Νόθο παιδί, μεγαλωμένο σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα στη Μπογκοτά, χωρίς νερό ή τουαλέτα, η Reyes εγκαταλείπεται από τη μητέρα της και βρίσκεται μαζί με την αδερφή της σε ένα μοναστήρι. Εκεί, μαζί με άλλα 150 ορφανά κορίτσια, πλένουν, σκουπίζουν, καθαρίζουν, τρίβουν, ράβουν καθημερινά. Αγράμματη και χωρίς να ξέρει τίποτα για τον έξω κόσμο, η Emma αποδρά στην ηλικία των 19 χρονών, για να στήσει μια καριέρα σα καλλιτέχνης και να αποκτήσει φίλους όπως η Frida Kahlo και ο Diego Rivera.

Τέλος, τη βιογραφία ‘Αδελφοί Ράιτ’ του David McCullough μας φέρνει η Key Books. Πως τα 2 αδέρφια κατάφεραν το 1903, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις και πόρους, να ανοίξουν μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα; Ποιοι ήταν, τι ρόλο έπαιξε η οικογένεια και πως φτάσανε στο μοναδικό επίτευγμα τους.

Ο McCullough είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να γράψει για τους Ράιτ. Γνωστός για τις εκτενείς βιογραφίες του και 2 φορές νικητής του βραβείου Pulitzer για τα ‘Truman’ και ‘John Adams’, ο συγγραφέας είχε πρόσβαση στο αρχείο της οικογένειας, με επιστολές, ημερολόγια και σημειώσεις να προσθέτουν υλικό και πληροφορία στην ιστορία του Wilbur και του Orville, των 2 ανθρώπων που άλλαξαν την πορεία του κόσμου.

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Και στην Αμερική είχαμε μια ήσυχη εβδομάδα, μέσα από την οποία πιάσαμε 5 φρέσκα βιβλία για τις wishlists σας. Θα τα δούμε κλασικά ένα-ένα, τιζάροντας όμως το γεγονός πως θα μιλήσουμε και για ΜΑΜΟΥΘ, ετοιμαστείτε.

‘Made for Love’ της Alissa Nutting, ένα συγκινητικό μυθιστόρημα με την Hazel να ξεφεύγει από το φρικτό γάμο της με τον Byron Gogol, του οποίου η εταιρία έχει διεισδύσει σε κάθε πλευρά της Αμερικανικής ζωής, παρακολουθώντας ακόμα και τις περιόδους των γυναικών που εργάζονται σε αυτή, και να μετακομίζει πίσω στο τροχόσπιτο του πατέρα της, ο οποίος ζει μαζί με μια sex doll, την Diane.

‘Woolly’ του Ben Mezrich, η αληθινή ιστορία μιας ομάδας νεαρών επιστημόνων του Harvard, κάτω από την επίβλεψη του πιο ευφυή γενετιστή της εποχής μας, που δουλεύουν στη ακολουθία του DNA ενός μαμούθ και τη σύνδεση του με το DNA ενός ελέφαντα, ώστε να φέρουν το εξαφανισμένο είδος ξανά στη ζωή. Κανένα ‘Jurassic Park’ παιδιά, εδώ θα γίνει ο χαμός. (Ναι, προφανώς και ήδη ετοιμάζεται ταινία)

‘The Reason You’re Alive’ του Matthew Quick, συγγραφέα του ‘Silver Linings Playbook’, που μας συστήνει τον βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ David Granger, που η ζωή του τώρα στα 68 του χρόνια τον οδηγεί να ξεκινήσει ένα ταξίδι στο παρελθόν και μια προσπάθεια να εντοπίσει τη νέμεση του από τον καιρό του πολέμου.

‘Draw Your Weapons’ της Sarah Sentilles, μια συλλογή από ιδέες για τον πόλεμο, την τέχνη και την κριτική θεωρία, αλλά και ένας στοχασμός για τον κόσμο που ζούμε σήμερα, από μια ιστορικό τέχνης που στράφηκε στο αντικείμενο αφού παράτησε τη θεολογία και ψάχνει για το ρόλο της τέχνης σε μια εποχή μόνιμης διαμάχης.

‘All We Shall Know’ του Donal Ryan, εκεί που η Melody Shee είναι μια πληγωμένη αλλά πανέξυπνη γυναίκα, στοιχειωμένη από μια εφηβική προδοσία που κατέληξε σε τραγωδία, η οποία πυροδοτεί τον δηλητηριασμένο της γάμο με τον Pat, με το να αποπλανήσει και να μείνει έγκυος από τον 17χρονο Martin, τον οποίο διδάσκει να διαβάζει.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ MAURICE SENDAK

Μπορεί ο Sendak, συγγραφέας μεταξύ πολλών άλλων και του ‘Where the Wild Things Are’, να έχει πεθάνει εδώ και κάτι περισσότερο από 5 χρόνια, αλλά μια νέα του ιστορία θα βρεθεί στα βιβλιοπωλεία μέσα στο 2018.

Το βιβλίο ονομάζεται ‘Presto and Zesto in Limboland’ και είναι μια συνεργασία του συγγραφέα με τον Arthur Yorinks. Ο δεύτερος ήταν συχνός συνεργάτης του Sendak και η κύρια ενασχόληση του είναι το θέατρο. Οι Presto και Zesto είναι τα ψευδώνυμα που οι 2 συγγραφείς είχαν ο ένας για τον άλλο και αυτό το βιβλίο μιλά για τη φιλία.

Οι 10 εικονογραφήσεις του βιβλίου δημιουργήθηκαν από τον Maurice Sendak πίσω στο 1990, για να συνοδέψουν μια ορχηστρική παράσταση. Ο Yorinks τις είδε και πρότεινε να μη χαθούν πέρα από αυτή την παράσταση κι έτσι οι 2 τους στήσανε τα θεμέλια μιας ιστορίας που θα τις ακολουθήσει. Στη συνέχεια όμως οι υπόλοιπες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις μπήκανε στη μέση και το έργο έμεινε ανολοκλήρωτο μέχρι τώρα.

Το ‘Presto and Zesto in Limboland’ δεν είναι το πρώτο έργο συγγραφέα που ανακαλύπτεται τα τελευταία χρόνια. Από λίγες σελίδες ή σημειώσεις μέχρι ολόκληρα βιβλία που πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι πραγματικά πολλά τα έργα λογοτεχνών που αναδύονται και κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία παγκοσμίως. Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας βλέπουν, μερικές φορές πολλές δεκαετίες μετά το θάνατο τους, νέα κομμάτια να προστίθεται στη βιβλιογραφία τους και τον τελευταίο καιρό είναι συχνότατες οι ειδήσεις για τέτοια, νέα χαμένα, βιβλία τους. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο…

ΚΙ ΑΛΛΟ, ΚΙ ΑΛΛΟ, ΚΙ ΑΛΛΟ

Και τώρα, μια σίγουρα ημιτελής λίστα συγγραφέων που μόνο μέσα στην τελευταία 5ετία έχει ανακοινωθεί πως έχουν βρεθεί νέα έργα τους, από γράμματα μέχρι ποιήματα κι από λεξικά με αργκό μέχρι ολόκληρα μυθιστορήματα.

Dr. Seuss

Claude McKay

Sylvia Plath

J. D. Salinger

Truman Capote

Harper Lee

Michael Crichton

M. R. James

Edith Wharton

Charlotte Brontë

Raymond Chandler

Rudyard Kipling

Laurie Lee

Hans Christian Andersen

Beatrix Potter

Bram Stoker

J. R. R. Tolkien

F. Scott Fitzgerald

Anthony Burgess

Mary Shelley

Παιδιά σταματήστε λίγο, τι φάση, αφήστε και κανένα σεντούκι κλειδωμένο.

AND NOW, THIS

Αυτό εδώ είναι το βιβλιοπωλείο Zhongshuge που βρίσκεται στην πόλη Yangzhou της Κίνας. Αυτό εδώ είναι ένα βιβλιοπωλείο στο οποίο θα ήθελα να κάνω μια βόλτα.

Η δράση, δηλαδή η ανάγνωση παντού και πάντα, δε σταματά σε καμιά στιγμή του χρόνου στο #instavivlio. Έτσι και σήμερα, σε άλλη μια έκδοση της στήλης-μέσα-στη-στήλη, ας δούμε τις 3 επιλογές μας με τις βιβλιοφωτογραφίες που τράβηξαν το βλέμμα μας και αυτή την εβδομάδα.

Ο ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ένα από τα αγαπημένα μου λογοτεχνικά βραβεία στο εξωτερικό είναι το Diagram Prize for Oddest Title of the Year, δηλαδή το βραβείο που απονέμεται στον πιο παράξενο τίτλο βιβλίου. Το βραβείο μάλιστα έχει μακρά ιστορία, αφού η πορεία του ξεκινά από το 1978.

Ξεκινώντας από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης εκείνη τη χρονιά, η βράβευση ήταν απλά ένας τρόπος να περάσουν καλά οι επισκέπτες της, αλλά συνέχισε να υπάρχει και τα επόμενα χρόνια. Μετά τις μη βραβεύσεις του 1987 και του 1991, όπου δε βρέθηκε νικητής λόγω έλλειψης παράξενων τίτλων, τις προτάσεις των βιβλίων κάνουν οι αναγνώστες του περιοδικού The Bookseller που ανέλαβε τη διοργάνωση, με αυτόν που θα προτείνει τον τελικό νικητή να κερδίζει ένα μπουκάλι σαμπάνιας ή μπορντό. Από το 2000 και μετά το κοινό είναι αυτό που επιλέγει τον νικητή.

Οι 5 φετινοί υποψήφιοι για τον τίτλο είναι:

An Ape’s View of Human Evolution

The Commuter Pig-Keeper: A Comprehensive Guide to Keeping Pigs when Time is your Most Precious Commodity

Nipples on My Knee

Love Your Lady Landscape: Trust Your Gut, Care for “Down There” and Reclaim Your Fierce and Feminine SHE Power

Renniks Australian Pre-Decimal & Decimal Coin Errors: The Premier Guide for Australian Pre-Decimal & Decimal Coin Errors

Τα ρέστα μου για το σύντομο ‘Nipples on My Knee’, πιστεύω πως αυτό είναι το φαβορί, μη σας ξεγελά το μέγεθος του. Να θυμίσω πως περσινός νικητής ήταν το ‘Too Naked For the Nazis’ του Alan Stafford.

RANDOM LINKS

Συνέντευξη Jo Nesbo στο PopCode, τα καλύτερα κόμικ του 2017 (ως τώρα), δε θα διαβάσετε ποτέ όλα τα βιβλία που θέλετε και αυτό είναι οκ, συνέντευξη με την εικονογράφο πίσω από τα εξώφυλλα των Εκδόσεων Αντίποδες, για τη Μουσουλμανική παράδοση στη speculative λογοτεχνία, φτάνει πια με το διαχωρισμό των παιδικών βιβλίων με βάση το φύλο, ένας ανώνυμος blogger προσπαθεί να ξαναχτίσει τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Μοσούλης που έκαψε ο ISIS, 10 βιβλία για εκστατικές γυναίκες, βιβλία με απομνημονεύματα γραμμένα από συγγραφείς που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ένας εξόριστος Σύριος που πέρασε από ταξιτζής με κατάθλιψη σε διάσημος συγγραφέας, οι καλύτερες βιβλιοφιλικές στιγμές του ‘Will & Grace’, πως να διαλέξειςτο καλύτερο κρασί για τη λέσχη ανάγνωσης, τα επιστημονικά δεδομένα των λέξεων που εξηγούν γιατί τα έργα της Jane Austen κρατούν στο χρόνο, αναγνωρίστηκε μετά από προσπάθειες χρόνων ο συγγραφέας του περίφημου χειρόγραφου Voynich, οι πρωτότυπες εικονογραφήσεις που έφτιαξε το 1864 για την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων ο Lewis Carroll, 10 NSFW κόμικς γεμάτα βία και σεξ.