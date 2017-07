Βιβλιοφαγικό mashup v50: Έρχονται τα βιβλία του Stephen King που στερήθηκες

A mind needs books as a sword needs a whetstone if it is to keep its edge. George R.R. Martin . . #books #instavivlio #bookstagram #bookaholic #igreads #bookslover #ireadbooks #bookphotography #bibliophile #diavazo #lego #instalego #toyphotography #legostagram #legomania #brickpichub #legogreece #toptoyphotos #legophotography #legophoto #toyslagram_lego #instatoys #greekbooks

A post shared by Xaris Kanellopoulos (@haris.gr) on Jun 27, 2017 at 2:30am PDT