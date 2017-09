Βιβλιοφαγικό mashup v59: Ποια είναι τα αόρατα βιβλία της ποπ κουλτούρας

Δευτέρα και η βιβλιοφιλική στήλη του PopCode είναι πάλι εδώ, με καινούρια βιβλία από Ελλάδα και εξωτερικό, πάρτι για τα 70 χρόνια του Stephen King και τα 80 χρόνια του Bilbo Baggins, τον Idris Elba να μας διαβάζει μια παιδική ιστορία, μια νέα ανταλλακτική βιβλιοθήκη στα Τρίκαλα, μια λίστα με βιβλία που δεν υπάρχουν, βιβλία 1000 ετών που κρύβονται στην έρημο, μια ακόμη επίσκεψη συγγραφέα σε talk show και φυσικά, #instavivlio και πολλά βιβλιοσχετικά links από ολόκληρο το ίντερνετ.

Είναι χαρακτηριστικό πολλών έργων τέχνης να αναφέρουν άλλα έργα τέχνης. Τραγούδια, πίνακες, ταινίες και φυσικά άλλα λογοτεχνικά έργα μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο του κόσμου επειδή για αυτά διάβασαν σε κάποιο μυθιστόρημα ή είδαν σε κάποια ταινία ή τηλεοπτική σειρά.

Μερικές φορές όμως, τα βιβλία που αναφέρονται μέσα σε άλλα έργα τέχνης δεν υπάρχουν. Προϊόντα της φαντασίας των δημιουργών, τα αόρατα αυτά βιβλία εξυπηρετούν πολλές φορές την πλοκή του έργου και δυστυχώς δεν έχουν καμία ελπίδα να πιάσουμε και τα ίδια μια μέρα στα χέρια μας (με ελάχιστες εξαιρέσεις, πχ βλέπω εσένα ‘The Bro Code’).

Υπάρχει όμως εκεί έξω ένα blog που πριν αρκετά χρόνια, τότε δηλαδή που ήταν η Εποχή των Blogs, μάζεψε πολλά από τα αόρατα βιβλία της ποπ κουλτούρας σε μια μεγάλη λίστα.

Εγώ πάντως χαίρομαι πολύ που μέσα από τη λίστα θυμήθηκα το ‘From Peanut to President’ του ‘30 Rock’.

Την ίδια μέρα, την περασμένη Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, ένας μεγάλος συγγραφέας και ένα μεγάλο βιβλίο γιόρτασαν σημαντικές επετείους.

Ο Stephen King έκλεισε τα 70 του χρόνια εν μέσω του πανικού για το κινηματογραφικό ‘It’ και ενός ανανεωμένου ενδιαφέροντος για το συνολικό έργο του στην ποπ κουλτούρα. Σημαντικά γενέθλια για τον συγγραφέα, με ολόκληρο τον λογοτεχνικό κόσμο να τον τιμά. Πολλές ταινίες και σειρές εμπνευσμένες από το έργο του προβλήθηκαν αυτό το καλοκαίρι ή ετοιμάζονται σύντομα, ενώ για το νέο βιβλίο που έγραψε μαζί με τον γιο του Owen, το ‘Sleeping Beauties’, θα μιλήσουμε στη στήλη της επόμενης Δευτέρας.

Just want to thank everyone who went to see IT. Quite the birthday present from all of you who did that.