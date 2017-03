Βιβλιοφαγικό mashup v36: Γνώρισε τα μικρά ελληνικά βιβλιοπωλεία

Πάντα τα καλύτερα: Τα βιβλία, τα sites, οι σειρές, τα βραβεία, οι φωτογραφίες, οι εκδηλώσεις, τα links, τα πάντα. Όλα όσα έχουν σχέση με τη λογοτεχνία, την ανάγνωση και τα βιβλία και πρέπει να τα μάθετε, βρίσκονται εδώ και σας περιμένουν στο διάλειμμα από την ανάγνωση του βιβλίου σας.

ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Τα τελευταία χρόνια δημιουργείται σε ολόκληρο τον κόσμο μια αποστασιοποίηση από τις μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων και, ταυτόχρονα, μια στροφή προς τα μικρά, πιο προσωπικά και ιδιαίτερα, βιβλιοπωλεία γειτονιάς. Κι όσο περισσότερα τέτοια ξεπετάγονται σε κάθε γωνιάς (και) της Ελλάδας, τόσο υπάρχει η ανάγκη για την ανάδειξη τους. Έτσι, η προσπάθεια του LITTLE BOOKSTORES είναι εξαιρετικά χρήσιμη και άξια στήριξης.

Το LITTLE BOOKSTORES είναι ένα νέο site που θέλει να δημιουργήσει μια κοινότητα για τα μικρά βιβλιοπωλεία της χώρας. Να προβάλει τον χαρακτήρα τους, να εξερευνήσει τις δυνατότητες τους και να τα καθιερώσει σαν αξιοπρόσεκτους χώρους στις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.

Κάθε μήνα μια νέα πινέζα μπαίνει στο χάρτη και ένα νέο βιβλιοπωλείο βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής του πολύ όμορφου αισθητικά LITTLE BOOKSTORES, με τους ανθρώπους του να μιλούν για τα αγαπημένα τους βιβλία, τι είναι αυτό που τους ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, αλλά και γενικότερα για τις δυσκολίες και τις επιβραβεύσεις του να λειτουργεί κανείς ένα βιβλιοπωλείο και του να δουλεύει στο χώρο του βιβλίου.

Τα 2 πρώτα βιβλιοπωλεία που έγιναν highlight στο site είναι το Βιβλιοπωλείο 2 της Ξάνθης και οι Ακυβέρνητες Πολιτείες της Θεσσαλονίκης, 2 βιβλιοπωλεία που αξίζει να επισκεφθείτε αν βρεθείτε κάπου κοντά τους. Μπορείτε να στείλετε και το δικό σας αγαπημένο μικρό βιβλιοπωλείο, για να μπει στη λίστα των επόμενων παρουσιάσεων. (Επίσης ακολουθήστε και στο Instagram τη @littlebookstores, αξίζει.)

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μπορεί αυτή η εβδομάδα να κύλισε χαλαρά εντός των τειχών, αλλά από τη μεριά της Αμερικής μας έρχονται 7 νέα ενδιαφέροντα βιβλία που καλύπτουν όλα τα διαφορετικά αναγνωστικά γούστα, από memoir σε ιστορικό μυθιστόρημα κι από εκεί σε επιστημονική φαντασία.

‘Sorry to Disrupt the Peace’ της Patty Yumi Cottrell, ένα ντεμπούτο στο οποίο η 32χρονη Helen Moran μαθαίνει πως ο θετός αδερφός της έχει πεθάνει και αποφασίζει να ερευνήσει την αυτοκτονία του, επιστρέφοντας στο σπίτι της παιδικής της ηλικίας στο Milwaukee, εκεί που θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αποξενωμένη θετή της οικογένεια. ‘The Idiot’ της Elif Batuman, μια coming-of-age ιστορία στην οποία η νεαρή Selin, στον πρώτο της χρόνο στο Harvard, ξεκινά να αλληλογραφεί μέσω email με έναν μεγαλύτερο συμφοιτητή της, πράγμα που θα την οδηγήσει να περάσει το επόμενο καλοκαίρι της στην Ευρώπη, εκεί που θα ξεκινήσει ένα ταξίδι προσωπικής ανάπτυξης και αυτοκριτικής.

‘White Tears’ του Hari Kunzru, η ιστορία 2 φίλων, συλλεκτών μουσικών δίσκων, που βάζουν μια πολύ παράξενη σειρά γεγονότων σε κίνηση όταν ηχογραφούν έναν ανώνυμο τραγουδιστή σε ένα πάρκο και κυκλοφορούν την ηχογράφηση online, ισχυριζόμενοι πως πρόκειται για τη δουλειά ενός ξεχασμένου μουσικού των blues. ‘The Wanderers’ της Meg Howrey, όπου σε 4 χρόνια το Prime Space θα ταξιδέψει τους πρώτους ανθρώπους στον Άρη και οι Helen Kane, Yoshi Tanaka και Sergei Kuznetsov πρέπει να αποδείξουν πως αξίζουν αυτή τη δουλειά, περνώντας 17 μήνες μέσα στην πιο ρεαλιστική προσομοίωση που έχει ποτέ δημιουργηθεί.

‘The Rules Do Not Apply’ της Ariel Levy, ένα memoir στο οποίο η συγγραφέας του περιγράφει τη διάλυση του γάμου της και την αποτυχημένη της εγκυμοσύνη, σε ένα χρονικό που εξερευνά με εντυπωσιακή διαύγεια μια γυναίκα που προσπαθεί να τα έχει όλα και αποτυγχάνει. ‘Jerzy’ του Jerome Charyn, η ιστορία του Jerzy Kosinski, ενός βραβευμένου συγγραφέα και επιζώντα του Ολοκαυτώματος, με διάσημους φίλους και συχνού καλεσμένου σε talk shows, που αργότερα αποκαλύφθηκε σαν παθολογικός ψεύτης που κατηγορήθηκε για λογοκλοπή των σημαντικότερων έργων του. ‘The Vine That Ate the South’ του J.D. Wilkes, όπου κάπου στο Kentucky βρίσκονται βαμπίρ, αλμπίνοι πάνθηρες, κορίτσια που ιππεύουν Γερμανικούς Μολοσσούς και ένα θρυλικό σπίτι όπου ένα πεινασμένο φυτό έχει καταπιεί ένα γηραιό ζευγάρι. (Ναι, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει εδώ)

MAN BOOKER INTERNATIONAL PRIZE

Μα καλά ρε μάστορα, πριν λίγους μήνες δεν είχαμε ασχοληθεί με το Man Booker, θα μου πείτε. Βεβαίως, θα σας πω, αλλά υπάρχουν περισσότερα από ένα Man Booker. Δύο δηλαδή, υπάρχουν ακριβώς 2 Man Booker.

Ένα είναι το κανονικό, το ορίτζιναλ, που βραβεύει (τα τελευταία χρόνια) το καλύτερο βιβλίο που γράφεται στην αγγλική γλώσσα και εκδίδεται στο UK. Και αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και ονομάζεται Man Booker International Prize, που βραβεύει (επίσης τα τελευταία χρόνια, ας μην ασχοληθούμε καλύτερα με την προηγούμενη μορφή του) το καλύτερο βιβλίο που μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα και εκδίδεται στο UK.

Το, μη γελιόμαστε, πιο ενδιαφέρον από τα 2 Man Bookers, έδωσε λοιπόν τη φετινή του longlist από την οποία θα προκύψει η shortlist και τελικά ο τελικός νικητής στις 14 Ιουνίου. Τα 13 βιβλία που θα διεκδικήσουν το βραβείο είναι:

‘Compass’ του Mathias Enard (Γαλλία)

‘Swallowing Mercury’ της Wioletta Greg (Πολωνία)

‘A Horse Walks Into a Bar’ του David Grossman (Ισραήλ)

‘War and Turpentine’ του Stefan Hertmans (Βέλγιο)

‘The Unseen’ του Roy Jacobsen (Νορβηγία)

‘The Traitor's Niche’ του Ismail Kadare (Αλβανία)

‘Fish Have No Feet’ του Jon Kalman Stefansson (Ισλανδία)

‘The Explosion Chronicles’ του Yan Lianke (Κίνα)

‘Black Moses’ του Alain Mabanckou (Γαλλία)

‘Bricks and Mortar’ του Clemens Meyer (Γερμανία)

‘Mirror, Shoulder, Signal’ της Dorthe Nors (Δανία)

‘Judas’ του Amos Oz (Ισραήλ)

‘Fever Dream’ της Samanta Schweblin (Αργεντινή)

Αξίζει να σημειώσουμε τη διπλή εκπροσώπηση Γαλλίας και Ισραήλ στη longlist, τις 3 μόνο γυναίκες ανάμεσα στους 13 υποψηφίους, τους Amos Oz και Ismail Kadare να είναι τα πιο δυνατά ονόματα και την άνιση αντιπροσώπιση έργων από την Ευρώπη (11) και τον υπόλοιπο κόσμο (μόλις 2, από Κίνα και Αργεντινή). Στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε 2 από αυτά, την ‘Πυξίδα’ του Mathias Énard από τις Εκδόσεις Στερέωμα και το ‘Ιούδας’ του Amos Oz από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.

Φαβορί; Δεν υπάρχει, πολύ ανοιχτό βραβείο, αλλά αν έπρεπε να ποντάρω θα πήγαινα με την Samanta Schweblin και το ‘Fever Dream’ της. Να θυμίσω πως το περσινό Man Booker International Prize κατέκτησε το ‘The Vegetarian’ της Han Kang.

Για να μπει η Ελλάδα σε μια τέτοια λίστα ενός τέτοιου βραβείου χρειαζόμαστε έναν Γιώργο Λάνθιμο των βιβλίων να μας ξυπνήσει λιγάκι από το λήθαργο της ελληνικής λογοτεχνίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

Αύριο είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, κι επειδή εμάς εδώ στο Βιβλιοφαγικό mashup πάντα μας αρέσουν τα βιβλιοφιλικά events, ορίστε 2 εκδηλώσεις που ξεχωρίσαμε στην Αθήνα.

Παλαιά Βουλή, 19:30

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η Εταιρεία Συγγραφέων και η ΕΡΤ γιορτάζουν τη μέρα με μια ανθολογία ποίησης και αναγνώσεις από περισσότερους από 40 ποιητές, ξεκινώντας από τη γενιά του ‘50 και φτάνοντας μέχρι και σήμερα. Μερικά ενδεικτικά ονόματα που θα βρίσκονται εκεί: Τίτος Πατρίκιος, Λουκάς Αξελός, Δημήτρης Καλοκύρης, Άννα Γρίβα, Τάσος Πορφύρης, Μάνος Ελευθερίου, Ηρώ Νικοπούλου, Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, Ελένη Χωρεάνθη, Χρήστος Αρμάντο Γκέζος. Αν δεν μπορείτε να βρεθείτε εκεί, την εκδήλωση θα μεταδώσει ζωντανά και το Τρίτο Πρόγραμμα.

Φάρος, 19:00

Μια ομάδα μουσικών διασκευάζει τραγούδια των Ian Curtis (Joy Division), Adrian Broland (The Sound), Alan Vega (Suicide), Lou Reed (Velvet Underground), Jim Morrisson, Leonard Cohen, Nina Simone και David Bowie, σε μια συναυλία αφιερωμένη στην ποίηση της μουσικής.

Μπορείτε να βρείτε κι άλλες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και μερικές ακόμη συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη.

AND NOW, THIS

Η Danielle Steel έχει γράψει 92 μυθιστορήματα. Στις πρώτες προτάσεις που έχει γράψει σε 42 από αυτά αναφέρει τον καιρό. Έχω τρελαθεί με αυτό το στατιστικό, ΤΡΕΛΑΘΕΙ. Σκέφτομαι να το γράψω και στα κολλήματα της Παρασκευής αλλά φοβάμαι την κοινωνική κατακραυγή.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ #INSTAVIVLIO

Μιας και πλέον το bookstagram (η κοινότητα του instagram που ασχολείται με τα βιβλία) είναι κάτι που έχει φτάσει και σε μας και το #instavivlio είναι πια το απόλυτο ελληνικό βιβλιοσχετικό hashtag, είπα να το ψαχουλεύω και να σας δείχνω 3 στιγμιότυπα του κάθε εβδομάδα. Να λοιπόν οι επιλογές μου για αυτή τη φορά.

Next on my #femaleauthors list: Vita Sackville-West #currentlyreading #allpassionspent #vitasackvillewest #fwiread #fwis A post shared by Vassia Karkouli (@themodisher) on Mar 16, 2017 at 11:37am PDT

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ

Ποιος άνθρωπος που διαβάζει τη στήλη δεν περιμένει πως και τι το ‘American Gods’; Γιατί την Τετάρτη είδαμε και το trailer της σειράς, που φτάνει στις 30 Απριλίου και εντάξει, αν δεν είστε και τώρα ενθουσιασμένοι που το εξαιρετικό βιβλίο του Neil Gaiman μεταφέρεται στην τηλεόραση, τι να σας πω; Δεν έχω να σας πω τίποτα.

Εκτός δηλαδή από αυτό: Τελευταία φορά που είχα χαρεί τόσο που είδα κάπου την Kristin Chenoweth, ήταν 2008, φορούσε στο κεφάλι ένα καπέλο-πίτα και τραγουδούσε το ‘Eternal Flame’ των Bangles.

ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ World Literature V2

Ένας φοβερός τυπάκος έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη αντιπροσωπευτικά δείγματα λογοτεχνίας για κάθε χώρα. Έχει τα προβληματάκια του, όπως κάθε λίστα φυσικά, αλλά έχει και το appeal του νομίζω. Τουλάχιστον φαίνεται καλός στο μάτι και σίγουρα θα μαλώσουμε για μερικές από τις επιλογές (‘Anne of Green Gables’;! θα κάποιος, ‘The God of Small Things’;! θα πει άλλος, Όμηρος;! λέω εγώ), πράγμα που είναι καλό γιατί θα ξεσπάσουμε σε τέτοια ανούσια θεματάκια και μετά όλα θα είναι καλύτερα. Να και η λίστα με όλους τους τίτλους που επιλέχτηκαν, αν σας ενδιαφέρει.

RANDOM LINKS

Αυτοί είναι οι εν ζωή συγγραφείς με τις περισσότερες κινηματογραφικές μεταφορές έργων τους, ένας άντρας που δε διαβάζει ποτέ γυναίκες συγγραφείς, ο Mohsin Hamid πέρασε μια βόλτα από το Late Night with Seth Meyers, διαβάστε το μέχρι τώρα ανέκδοτο διήγημα ‘The I.O.U.’ του F. Scott Fitzgerald, οι σημαντικότεροι Αμερικανοί συγγραφείς του σήμεραλατρεύουν την εξερεύνηση του χτες, η Nnedi Okorafor μας δείχνει το whitewashing και στα εξώφυλλα βιβλίων, το YouTube έφτιαξε βίντεο 6 δευτερολέπτων που αφηγούνται τις ιστορίες κλασικών βιβλίων, η Zadie Smith παίρνει συνέντευξη από τον George Saunders, το VICE μίλησε με μερικούς από τους γνωστότερους δημιουργούς κόμικς της χώρας, ένα longread 6,400 λέξεων για τη χαμένη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, υπάρχει ένα blog που θα σε βοηθήσει να βρεις το παιδικό βιβλίο που δε θυμάσαι ακριβώς, 5 επιλογές από το υποείδος της επιστημονικής φαντασίας που ασχολείται με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, για την κληρονομία και την επήρεια του Edgar Allan Poe, 15 Ιρλανδοί συγγραφείς που δεν έχετε ξανακούσει και 13 Ιρλανδοί συγγραφείς προτείνουν τα καλύτερα σύγχρονα βιβλία για την Ιρλανδία, φριχτές λογοτεχνικές περούκες του κινηματογράφου, ένα 11χρονο αγόρι ξεκίνησε τη δική του λέσχη ανάγνωσης για νεαρά μαύρα αγόρια, πανοραμικές φωτογραφίες Αμερικανικών βιβλιοθηκών, τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας του L. Ron Hubbard και η δημιουργία της Σαϊεντολογίας, οι πολλές μορφές της μουσικής στη λογοτεχνία, είναι το ‘The Sorrows of Young Werther’ του Goethe το πιο θανατηφόρο βιβλίο της ιστορίας;