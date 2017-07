O Donald Trump γίνεται (πραγματικό) καρτούν

Ο υποψήφιος για Emmy με το 'Late Show' του, Stephen Colbert, ήταν εκείνος που τη νύχτα των αμερικανικών εκλογών έριξε την αυλαία όχι μόνο με τον καλύτερο, αλλά και με τον κομψότερο μάλλον τρόπο που θα μπορούσε να κλείσει μια τέτοια βραδιά.

Εκείνη τη μέρα ο Colbert είχε παρουσιάσει την πολύ ταιριαστιά βαφτισμένη live εκμπομπή του Showtime 'Stephen Colbert’s Live Election Night Democracy’s Series Finale: Who’s Going To Clean Up This Sh*t?' που με τη σειρά της είναι υποψήφια για 3 βραβεία Emmy - αυτό το variety special στάθηκε αφορμή και έμπνευση για την επόμενη δουλειά του Colbert από τη θέση του παραγωγού. Μια νέα -άτιτλη προς το παρόν- animated σειρά για τον Donald Trump και την οικογένειά του.

"Η φρέσκια, σύγχρονη κωμωδία θα παρουσιάσει τις περίπου αληθινές περιπέτειες των έμπιστων και καλοπερασάκιδων του Trump - οικογένειαα, κορυφαίων συνεργατών, εξπέρ του γκολφ και όλων όσων βρίσκονται στην τροχιά του - εξερευνώντας άφοβα τις ιστορίες και την ψυχή τους, αποκαλύπτοντας τις ιδέες σε ό,τι τους καθιστά καθοριστικά Τραμπικούς. Πρόκειται για μια κωμωδία στο χώρο εργασίας, όπου το γραφείο συμβαίνει να είναι οβάλ - είναι μια μελέτη χαρακτήρα σε αναζήτηση χαρακτήρων, όπως φαίνεται μέσα από τα μάτια ενός φανταστικού συνεργείου ντοκιμαντέρ".

Μαζί με τον Colbert στους παραγωγούς βρίσκουμε τον Chris Licht και τον Tim Leucjke, με τον δεύτερο και ως lead animator.

Η σειρά θα διαρκέσει 10 επεισόδια.