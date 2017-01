Οι Χρυσές Σφαίρες (ξανα)βραβεύουν φρέσκια τηλεόραση

Για δύο πράγματα μπορούσες να ποντάρεις μέχρι πρόσφατα στις Χρυσές Σφαίρες. Αρχικά στα βραβεία της τηλεόρασης που παραδοσιακά έχουν αποδειχτεί πολυσυλλεκτικά και πιο έτοιμα να συντονιστούν με τον σύγχρονο παλμό από αυτά των Emmy, και σε δεύτερη - και καλύτερη - φάση, στους σελέμπριτι που είναι ασύγκριτα πιο χαλαροί σε σχέση με τα Όσκαρ και μέχρι το τέλος της βραδιάς έχουν γίνει μπαούλο και μας χαρίζουν gifs που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.

Απ’ ότι έχουμε καταλάβει δε θα μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε και τόσο στο μεθυσμένο αδερφάκι των Όσκαρ για τα gifs, μιας που ακούμε ότι έχει πέσει σύρμα από τους publicists των ηθοποιών να κόψουν τα πολλά-πολλά με το κρασάκι και να μένουν πλέον σε 1-2 ποτηράκια νερό,

(#RIP)

αλλά ο χώρος που αφήνουν πάντα οι Σφαίρες για το καινούριο τηλεοπτικό τοπίο, όχι απλά υπάρχει ακόμα, αλλά διευρύνεται.

Το ίδιο event που φρόντιζε πάντα να ανανεώνει τις υποψηφιότητές του για να έχουν την έγκαιρη στιγμή τους και δημοφιλείς σειρές ή ηθοποιοί όπως ‘Grey’s Anatomy’, ‘Nip/Tuck’, ‘Roseanne’, ‘Party of Five’, ‘X-Files’, ‘Ally McBeal’, ‘Curb Your Enthusiasm’, Keri Russell για το ‘Felicity’, Katey Sagal για το ‘Sons of Anarchy’, Jennifer Garner για το ‘Alias’, Martin Sheen για το ‘West Wing’, Mary-Louise Parker για το ‘Weeds’, Gina Rodriguez για το ‘Jane the Virgin’ και άλλοι, άφησε (για λίγο;) πίσω προβλεπόμενες υποψηφιότητες όπως το ‘Americans’, το ‘House of Cards’ και το ‘Mr. Robot’, για να μπουν στο παιχνίδι το μεγαλόπρεπο ‘Crown’, το υπερχιτ ‘This Is Us’, το νέο φαινόμενο του HBO ‘Westworld’, η σειρά της χρονιάς ‘Stranger Things’ και το Νο.1 του PopCode για το τηλεοπτικό ‘16, ‘Atlanta’. Τελικά από τα 11 τηλεοπτικά βραβεία, μόνο ο Α΄ Γυναικείος σε Κωμωδία της Tracee Ellis-Ross για το ‘black-ish’, μία από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις και των περσινών Emmy με την υποψηφιότητά της στην ίδια κατηγορία, πήγε σε σειρά που δε βρίσκεται στην 1η σεζόν της, οπότε η παράδοση καλά κρατεί.

Το τιμημένο του Δράματος το σήκωσε το ‘Crown’ του Netflix, μία από τις τελευταίες επιτυχίες που φύλαγε το ‘16 αφιερωμένο στα πρώτα χρόνια της ηγεμονίας της βασίλισσας Ελισάβετ από τον Peter Morgan (‘The Queen’), αλλά αυτό ήταν μόνο το 1 από τα 3 δραματικά βραβεία που πήγαν σε streaming δίκτυα. Με τον Α΄ Γυναικείο σε Δράμα να πηγαίνει στην Claire Foy για τον ρόλο της ως Ελισάβετ και τον Billy Bob Thornton να παίρνει το Α΄Ανδρικό για το ‘Goliath’ του Amazon, οι Σφαίρες που έχουν ήδη βραβεύσει τον Kevin Spacey και την Robin Wright για το ‘House of Cards’ και αναγνώρισαν νωρίτερα και το ‘Mozart in the Jungle’, αποδεικνύονται ξανά πιο φιλικές για τις δουλειές που μας έρχονται από τον νέο, αμήχανο ακόμα για την παραδοσιακή τηλεόραση, δρόμο που έχει τραβήξει το μέσο. Δε μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον τιτάνα HBO που φέτος πήγε με ‘Game of Thrones’, ‘The Night Of’, ‘Westworld’, ‘Insecure’ και ‘Divorce’ και έφυγε με άδεια χέρια.

Κέρδισα στις τελευταίες Χρυσές Σφαίρες. Δε θέλω να είμαι κατηφής, απλά έχει μέσα τις λέξεις Hollywood, Foreign και Press ο τίτλος και δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω για κάποιους Ρεπουμπλικάνους, ακόμα και η λέξη "σύνδεσμος" μπορεί να είναι ελαφρώς ύποπτη. - Hugh Laurie

Μιας που μιλάμε για το ‘Crown’ όμως, πώς μας γλέντησε έτσι χτες η Αγγλία; Οι Χρυσές Σφαίρες δίνονται από την Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (Hollywood Foreign Press Association) οπότε πάντοτε θα βρίσκουμε υλικό εκτός Αμερικής μέσα σε υποψηφιότητες και νικητές, αλλά με το καστ του ‘Night Manager’ να παίρνει βραβεία Α΄Ανδρικού (Tom Hiddleston), Β΄Ανδρικού (High Laurie) και Β΄Γυναικείου (Olivia Coleman) σε μίνι σειρά, δεν έγιναν μόνο 5 τα βραβεία για τους Βρετανούς, αλλά ανέκοψαν και την προβλεπόμενη φόρα του ‘People v. O.J. Simpson’ που έφυγε (ευτυχώς!) με το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς και το Α΄Γυναικείο για τη φοβερή Sarah Paulson.

Ο Hiddleston πάντως, μετά από μια χρονιά που έγινε εξώφυλλο για το καρδουλομπλουζάκι του για την Taylor Swift, είχε την καλύτερη προ-Thor: The Dark World ευκαιρία να μας θυμίσει ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός, αλλά οι αναφορές που έκανε στο φιλανθρωπικό του έργο στο Σουδάν και στην ομάδα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που δήλωσαν φαν του ‘Night Manager’, δεν κρίθηκαν ακατάλληλες για την περίσταση μόνο από τους θεατές, αλλά και από τους συναδέλφους του αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις τους.

The lack of interest in Tom Hiddleston's story about his show is my everything https://t.co/vsTHCK0WQK — Dave Lozo (@davelozo) 9 Ιανουαρίου 2017

Ο άλλος μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το ‘Atlanta’, μια σειρά που πέταξε το εγχειρίδιο με τους κανόνες της κωμωδίας έξω από το παράθυρο και μόνο κλασική συνταγή για τέτοιες τελετές δεν μπορείς να πεις ότι είναι. Η αγάπη των Σφαιρών όμως για τις θλιμμένες κωμωδίες καταγράφεται εδώ και χρόνια και τελικά δεν απογοήτευσε όσους από μας θεωρήσαμε το ‘Atlanta’, όχι μόνο την κωμωδία της χρονιάς, αλλά μάλλον (βασικά σίγουρα) και την πιο ενδιαφέρουσα σειρά που είδαμε φέτος. Εκτός από την ίδια τη σειρά, βραβεύτηκε και ο δημιουργός, παραγωγός και πρωταγωνιστής της Donald Glover, που κέρδισε τον Α΄Ανδρικό σε Κωμωδία απέναντι από τον Jeffrey Tambor του ‘Transparent’ και τον Gael Garcia Bernal για το ‘Mozart in the Jungle’, μία από τις πιο απρόσμενες και ευχάριστες βραβεύσεις που έχουν κάνει στο παρελθόν οι Σφαίρες.

Το star quality του Glover είχε φανεί και από τα χρόνια του στο ‘Community’, όπως και η ενασχόλησή του με άλλες πλευρές των τεχνών μέσα από τη μουσική του ως Childish Gambino, αλλά το ‘Atlanta’ τον πήρε από το επίπεδο των πολύ ενδιαφέροντων νέων προσώπων της βιομηχανίας και τον πήγε επισήμως στην πίστα με τους πιο εν δυνάμει καθοριστικούς παίκτες του χώρου.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είδους επίδραση θα έχουν οι παραπάνω επιλογές για τα Emmy του Σεπτεμβρίου, γιατί εάν η Ακαδημία της Τηλεόρασης συνεχίσει στην περσινή, πιο ανοιχτή της λογική, τότε δεν αποκλείεται να δούμε φρέσκες, πολύ ευπρόσδεκτες εισαγωγές, έστω και σε επίπεδο υποψηφιοτήτων. Κάποτε θα έπαιρνε περισσότερα χρόνια για να δούμε τον Rami Malek να κρατάει Emmy για παράδειγμα, αλλά τελικά η διαδικασία αποδείχτηκε συνοπτικότερη. Στη χειρότερη περίπτωση θα μεγαλώσει απλά το καλό βιογραφικό των Σφαιρών για την τηλεόραση.

Μπορούμε όμως στο μεταξύ να φέρουμε πίσω τα κρασιά και τα ουίσκια;

Δες τα highlights της τελετής παρακάτω: