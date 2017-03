Homeland S06E09: Η επιστροφή των νερτς

Θα ξεκινήσω απολογούμενος για τον τίτλο στο σημερινό recap αλλά τελειώνοντας το επεισόδιο νιώθω ότι φτάσαμε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα από το όλα σκατά στο όλα καλά. Ότι με έναν διαβολεμένα παιδιάστικο τρόπο, το παζελ (που λέει κι ο Τανιμανίδης) είναι πλέον των 20 κομματιών για παιδάκια νηπιαγωγείου και όχι των 1200 κομματιών για έμπειρους λύτες. Μου φαίνεται λες και ένα πανούργος κακός κρατούσε αιχμάλωτα τα χελωνονιντζάκια κι ότι με κάποιο μαγικό κομμάτι πίτσα απελευθερώθηκαν και τώρα οδεύουν προς την νίκη με έναν τόσο απλοϊκό τρόπο λες και μιλάμε για καρτούν. Στον ρόλο του Michelangelo η Carrie, στου Rafael ο Quinn, στου Donatello ο Saul και στου Leonardo η νέα Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Πρόεδρος πείστηκε επιτέλους για του λόγου της Carrie το αληθές με ένα βίντεο. Τη στιγμή που στο προηγούμενο επεισόδιο ένιωθες ότι δεν θα της σήκωνε καν το τηλέφωνο για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Quinn βρέθηκε στο σπίτι του Dar λες και είμαι εγώ ξερωγω που μένω εκεί και όχι ένα τέτοιο στέλεχος της CIA. Ο Saul κυκλοφορεί ανενόχλητος παρότι ο Dar ξέρει ότι δρα εναντίον του. Και ο Max, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, έφτασε να εισβάλλει στο Αλκατράζ και να τον έχουν και για ήρωα μέσα σε λίγες ώρες.

Τι; Δεν σου φαίνεται εσένα αυτό απλοϊκό;

Ο κακός βεζύρης S01E09

Ξεκινάω με το δικό του storyline πολύ απλά γιατί από θέση οδηγού βρέθηκε ξαφνικά στο πάτωμα με μαυρισμένο μάτι και μερικά φίδια να τον ζώνουν απειλητικά. Ο Quinn δεν αστειεύεται και το σημαντικότερο είναι ακόμα ζωντανός. Ο Saul τον έχει ψυλλιαστεί. Και το χειρότερο όλων, εκεί που είχε την Πρόεδρο στο χέρι, τώρα αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι μάλλον τον εμπαίζει. Δεν την λες και τζιμάνι την Πρόεδρο στο πώς το χειρίστηκε το θέμα.

Η ουσία είναι να δούμε την αντίδραση του Dar. Θα το πάει all the way εμπλέκοντας Ισραηλινούς, Ιρανούς και άλλους στο κόλπο; Θα επιχειρήσει να κάνει κακό σε όλη τη χελωνοπαρέα; Ή θα τον δούμε μέσα στα εναπομείναντα τρία επεισόδια να παίζει τα τελευταία του χαρτιά και τελικά να χάνει τη μάχη;

God save the Quinn

Από την αρχή της σεζόν με ενοχλούσε το πώς έχει καταλήξει ο Quinn αλλά μπορώ να πω ότι στο τελευταίο επεισόδιο με πώρωσε λίγο. Εκεί που ατάραχος περίμενε να έρθουν οι αστυνομικοί στο σπίτι στη λίμνη και έβαλε μια σταγόνα αίμα της Astrid στα χείλη του, οι θαυμάστριές του πρέπει να τσουτσούρωσαν λίγο.

Στην σκηνή με τον Dar ομολογώ ότι φοβήθηκα ότι ένας από τους δύο θα μας άφηνε χρόνους. Φοβήθηκα λιγότερο για τον Quinn γιατί δεν είχε κορυφωθεί κάπως η σειρά στο ειδύλλιο με την Carrie ή το να σώσει τον κόσμο πριν πεθάνει. Φοβήθηκα περισσότερο για τον Dar γιατί αν πράγματι πέθαινε από το χέρι συμμάχου της Carrie θα μπλέκαμε ακόμα περισσότερο. Ευτυχώς έμειναν και οι δύο ζωντανοί, επιβεβαίωσαν τον άρρωστο δεσμό τους και προχωράμε.

Θου-Βου Φανερός Πράκτωρ 000

Ο Max ρε παιδιά; Αλήθεια; Ο Max; Φαντάζομαι τους σεναριογράφους να είναι σε ένα τραπέζι και να έχουν σπάσει το κεφάλι τους για το ποιους θα παρεισφρύσει στο μυστικό κτίριο. Κι εκεί που κάποιος φώναξε “o Max”, δεν βρέθηκε ένας Χριστιανός να του πει πόσο βλακεία ήταν η σκέψη του. Το αποτέλεσμα είναι να ανακαλύψουμε ότι το μυστικό αυτό κτίριο κρύβει μερικές δεκάδες trolls τα οποία είναι εκεί για να κατευθύνουν την κοινή γνώμη μέσα από fake accounts, ενορχηστρωμένα από την υπέροχη γλίτσα που λέγεται Brett O'Keeffe.

Πολύ σωστή τοποθέτηση από το Homeland μιας και γνωρίζουμε τι ρόλο έπαιξαν στις Αμερικανικές εκλογές τέτοιοι ανάλογοι online στρατοί αλλά αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι πόση σχέση έχει ο Brett με την συνωμοσία και αν ο εκτελεστής που κυνηγούσε τον Quinn δουλεύει για αυτόν ή απευθείας για τον Dar. Ο Max μια φορά την έκανε τη δουλίτσα του και σύντομα θα έχει ωραία στοιχεία για την Carrie ή θα είναι εκείνος που θα ξεσκεπάσει το όποιο βίντεο θα σπιλώσει τη μνήμη του γιου της Keane.

Ιούδας ο Ισ-Carrie-ώτης

Τραγικός ο μεσότιτλος το παραδέχομαι. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η Carrie βάζει το συμφέρον της υπόθεσης πάνω από εκείνο των ανθρώπων γύρω της. Όλα για την πατρίδα, για την σημαία αλλά το χάρηκα πραγματικά όταν ο Saul της θύμισε ότι εκείνη κοιμόταν με τον τύπο που θα ανατίναζε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Κι αν θυμάμαι καλά η Carrie είχε κάνει πολλές φορές τα στραβά μάτια για χάρη του κοκκινοτρίχη αγαπημένου της. Όφειλε περισσότερο σεβασμό στον Saul.

Πολύ φοβάμαι ότι τα επόμενα τρία επεισόδια θα είναι ένας αγώνας δρόμου να πιάσουμε τον Dar για τον κανονικό λόγο κι όχι για την υπόθεση του Βερολίνου. Για το καλό του Saul, της μνήμης του Sekou Bah και της ανθρωπότητας. Όπως και να 'χει έχει έρθει η ώρα της λύτρωσης και να πάρουν οι κακοί το δρόμο για τη φυλακή. Να λήξει κι αυτή η σεζόν να δούμε πού θα μας βγάλει ο δρόμος του χρόνου.

Να πω απλά ότι οι τύψεις της Carrie στην αρχή του επεισοδίου είναι φοβερά σημειολογικές. Έχει οδηγήσει τον έρωτά της στην κρεμάλα, τον ανεκπλήρωτο έρωτα σε θάλαμο με sarin gas και τώρα τον μέντορά της στην συνταξιοδότηση. Αγάπα την Carrie και θα δεις.

Ραντεβού με το δέκατο επεισόδιο Homeland τη Δευτέρα στις 21:50, αποκλειστικά στο FOX, λιγότερο από 24 ώρες μετά την Αμερική.