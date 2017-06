Η κατάκτηση του κόσμου από τον Lord Buckethead ξεκινά από το HBO

Είσαι εκεί. Έχεις φτάσει. Μετά από τόσα χρόνια λιτότητας, και εσύ και ο συνοδοιπόρος Βρετανός, έχετε φτάσει δικαιωματικά στην εποχή που μπορείτε να εκλέξετε έναν Λόρδο Bucklehead για να στέκεται δίπλα στην Theresa May ή σε όποιον παγκόσμιο ηγέτη ετοιμάζεται να μην αλλάξει απολύτως τίποτα σε μια επιεικώς κακή υπάρχουσα κατάσταση.

Οπότε ο Lord Buckethead έφτιαξε το μανιφέστο του (που ήταν και γαμάτο), μοίρασε τα 38.300 φυλλαδιάκια του, πήρε τις 249 ψήφους του και βρέθηκε τελικά στη σκηνή με τους υπόλοιπους υποψηφίους των βρετανικών εκλογών την προηγούμενη Παρασκευή.

Επόμενη στάση της “γαλαξιακής του κατάκτησης” όπως την ονομάζει, ήταν μια επίσκεψή του στην εκπομπή του John Oliver στο HBO, ‘Last Week Tonight’, σε ένα επεισόδιο σχεδόν εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στις βρετανικές εκλογές.

I have not obliterated John Oliver with a laser. But I am in Earth City New York, I am on @LastWeekTonight, and I do like this glass desk... pic.twitter.com/BAGt1jRmP8 — Lord Buckethead (@LordBuckethead) 12 Ιουνίου 2017

Ο Bucklehead βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής στη Νέα Υόρκη και, σύμφωνα με τον Oliver, ίσως εδώ που έχουμε φτάσει να είναι και ο καλύτερος πολιτικός για να διαχειριστεί το Brexit.

Είναι παράλογη ιδέα; Ναι! Αλλά δε θα ήταν καν κοντά στο πιο ηλίθιο πράγμα που έχετε κάνει.

Δες το επεισόδιο και τσέκαρε τις τέλειες αντιδράσεις του Twitter παρακάτω:

Lord Buckethead is on US soil!



This is the most exciting British Invasion since the Beatles #LastWeekTonight — Jonathan Jewel (@jonathanjewel) 12 Ιουνίου 2017

Best thing about Last Week Tonight is John Oliver using HBO's vast financial resources to do stuff like fly Lord Buckethead into NYC — Demetrius (@fergoe) 12 Ιουνίου 2017

For people who think Lord Buckethead only arrived in British politics in 2017, this is him with Mrs Thatcher in 1987 and John Major in 1992 pic.twitter.com/bxeb14Gpt6 — Jeremy Vine (@theJeremyVine) 10 Ιουνίου 2017

Lord Buckethead appearing tonight on John Oliver's show was fantastic. Can Lord Buckethead be our president, please? — David Jett (@djdavidjett) 12 Ιουνίου 2017