10 χορευτικά που λατρέψαμε στο So You Think You Can Dance

Το πρώτο 'SYTYCD' ήταν στην εποχή της μεγάλης ακμής του street dance. Πολλοί από τους διαγωνιζόμενους ήταν αυτοδίδακτοι. Η επιτυχία του οδήγησε πολύ κόσμο σε σχολές χορού (όπως αντίστοιχα λίγα χρόνια μετά η επιτυχία των μαγειρικών εκπομπών οδήγησε πολύ κόσμο σε σχολές μαγειρικής) και έκανε αυτούς που το έβλεπαν ως χόμπι να το δουν επαγγελματικά.

Το επίπεδο στο φετινό So You Think You Can Dance είναι κλάσεις ανώτερο από τα πρώτα 'Dance' που μας έκαναν όλους να αγαπήσουμε τον χορό, ακριβώς γιατί εκείνα έκαναν πολλούς να δουν το χορό πιο σοβαρά. Λίγο πριν το αποψινό επεισόδιο, θυμόμαστε όλα τα χορευτικά που λατρέψαμε από το παλιό, από το καινούριο αλλά και από τα ξένα 'Dance'.

Λούκας

Ο Λούκας ήταν από την Κύπρο και ήταν αυτοδίδακτος χορευτής. Χόρευε hip hop αλλά αυτό που είχε κερδίσει το κοινό και την κριτική επιτροπή ήταν ότι τα κατάφερνε πολύ καλά σε όλα τα είδη χορού που διαγωνίστηκε. Εν τέλει ήταν και ο νικητής του πρώτου 'SYTYCD'.

Λάουρα

Η Λάουρα μας ήρθε από τη Γερμανία, διαγωνίστηκε στο 2ο 'So You Think You Can Dance' και κέρδισε γρήγορα τη συμπάθεια του κοινού, ειδικά των νεότερων ηλικιών. Θυμάμαι να θέλω να οπωσδήποτε το κούρεμά της. Χόρευε κυρίως hip hop και δούλευε σκληρά για κάθε show. Μετά το 'Dance' αποφάσισε να κάτσει στην Ελλάδα, σπούδασε δημοσιογραφία and the rest is history.

Τσιάγο

Ο Τσιάγο αντικειμενικά δεν ήταν από τους καλύτερους χορευτές του 'So You Think You Can Dance' κέρδισε όμως ό,τι κορίτσι 12-21 υπήρχε εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Ήταν Βραζιλιάνος, είχε ράστα και έμαθε σε όλους τι είναι η καποέιρα. Πέρσι είχε εμφανιστεί ξανά στην τηλεόραση μετά από χρόνια απουσίας χωρίς το ράστα και χωρίς καποέιρα (μεγαλώσαμε).

Olexandr Ponomarov και Oleksandr Bakmaryev

Περνάμε τώρα στο σήμερα. Τα ξαδέρφια Oleksandr εκτός από το ότι χόρεψαν υπέροχα ήταν και φοβερά συμπαθείς και με χιούμορ. Γεννήθηκαν στην Ουκρανία, τα τελευταία χρόνια ζουν μαζί στην Ελλάδα και θέλουν να νικήσουν για τη γιαγιά τους. Είναι και οι δύο από τις πιο ευχάριστες παρουσίες στο φετινό SYTYCD.

Βέλμα Ανδριανάκη

Η Βέλμα Ανδριανάκη ήταν πρωταθλήτρια στη ρυθμική και τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με το χορό. Ο τρόπος που συνδυάζει την εμπειρία της από τη ρυθμική με το χορό μας έμεινε αξέχαστος.

Ιάσονας Μανδήλας

Ο Ιάσονας Μανδηλάς είναι γνωστός από το σήριαλ 'Συμμαθητές' και συμμετείχε ως χορευτής και τραγουδιστής στη Eurovision μαζί με την Demy. Το βιογραφικό του σε κάνει να έχεις πολλές απαιτήσεις στις οποίες το χορευτικό του ανταπεξέρχεται 100%.

Παρασκευάς Θεοδοσίου

Ο Παρασκευάς Θεοδοσίου είναι μόλις 16 χρονών και είναι σίγουρος από τώρα για το τι είναι αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του. Θέλει να είναι χορευτής και να έχει τη δική του σχολή χορού. Εμάς μας συγκίνησε η απλότητά του και η ομορφιά των κινήσεών του.

Jordan Clark

Και λίγο άρωμα από εξωτερικό SYTYCD. Το 2011 η δεκαοκτάχρονη τότε Jordan Clark μάγεψε τους πάντες στο SYTYCD Canada και το νίκησε κιόλας. Το τελικό της χορευτικό ήταν όλα τα λεφτά και η Jordan έμοιαζε πιο πολύ με νεραϊδοξωτικό παρά με χορεύτρια. Απλά παραβλέψτε τα ουρλιαχτά της κριτικής επιτροπής που χαλάνε την ατμόσφαιρα.

Fik-Shun

Ο Fik-Shun νικητής του 10ου αμερικάνικου SYTYCD εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή κριτές και κοινό με την κίνησή του που έμοιαζε σαν να τον κρατούν από κάπου με κλωστές.

Το χορευτικό στο 'Yeah' του Usher

Για το τέλος κάτι αξιομνημόνευτο. Οι κακές οντισιόν ήταν must την πρώτη περίοδο των ελληνικών talent show. Πλέον οι κακές οντισιόν δεν είναι ποτέ τόσο κακές όσο τότε. Το χορευτικό στο 'Yeah' είναι από τις πιο αξέχαστες οντισιόν σε talent show.