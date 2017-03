Γιώργος Λάνθιμος και Colin Farrell επανενώνονται για σειρά του Amazon

Στο τελευταίο ποστ της ανασκόπησης του 2016 έγραφα πως “το 2017 θα είναι η τελευταία χρονιά που θα μπορεί κανείς να προσποιηθεί πως ο Γιώργος Λάνθιμος δεν είναι ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαίους σκηνοθέτες” γιατί από φέτος είναι που η έκρηξη θα είναι οριστική και απόλυτη.

Η υποψηφιότητα για Όσκαρ Σεναρίου είναι πρόσφατη, από κοινού με τον Ευθύμη Φιλίππου φυσικά. Και αν υπάρχει κάποιος που περιμένει με μεγαλύτερη ανυπομονησία από εμάς για να μάθει αν θα είναι έτοιμο για τις φετινές Κάννες η ταινία ‘The Killing of a Sacred Deer’, είναι οι ίδιες οι Κάννες. Αν δεν είναι έτοιμο για εκεί τότε λογικά θα το δούμε στη Βενετία.

Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ξεκίνημα του ‘17 έρχεται για τον Λάνθιμο όπως το είχαμε προβλέψει, και τώρα γίνεται ακόμα καλύτερο.

Όπως μεταδίδει το Variety, οι Λάνθιμος και Farrell θα συνεργαστούν για τρίτη φορά μετά το ‘Lobster’ και το ‘Sacred Deer’, αυτή τη φορά όμως στην τηλεόραση. Ο Farrell, μερικά χρόνια μετά το 2ο ‘True Detective’ που άρεσε μόνο σε εμένα και στον Vince Vaughn τις στιγμές που είχε κάνει ναρκωτικά, θα πρωταγωνιστήσει ξανά σε σειρά. Στο άτιτλο ακόμα πρότζεκτ που θα αναπτύξει το Amazon< θα παίξει τον ρόλο του πεζοναύτη Oliver North, ο οποίος είχε σημαντική εμπλοκή στην πώληση όπλων στο Ιράν, με τα κέρδη να χρηματοδοτούν τους Κόντρας στη Νικαράγουα.

“Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ ξανά με τον Colin σε κάτι αρκετά διαφορετικό από ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα,” λέει ο Λάνθιμος, που μιλώντας για το σενάριο (που γράφουν οι Enzo Mileti και Scott Wilson του ‘Kingdom’) το περιέγραψε ως κάτι που “παρόλο βασισμένη στη σχετικά πρόσφατη ιστορία, μοιάζει πολύ φρέσκο και επίκαιρο στην εποχή μας.” Ο Λάνθιμος θα σκηνοθετήσει τη σειρά.

Οι Colin Farrell, θυμίζουμε, πρωταγωνιστεί μαζί με τη Nicole Kidman στο ‘Killing of a Sacred Deer’ του Γιώργου Λάνθιμου που ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο και αποτελεί τη follow-up συνεργασία τους στο ‘Lobster’. Ενώ ο Λάνθιμος αναμένεται να σκηνοθετήσει και τον πιλότο της επερχόμενης σειράς του AMC ‘On Becoming a God in Central Florida’ με την Kristen Dunst.