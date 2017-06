Ο Trump και η Clinton θα είναι ο νέος εφιάλτης του ‘American Horror Story’

Όταν ο Ryan Murphy, δημιουργός των ανθολογικών ‘American Horror Story’, ‘American Crime Story’ και ‘Feud’, ανακοίνωσε ότι το θέμα του ερχόμενου κύκλου ‘AHS’ θα είναι οι τελευταίες αμερικανικές εκλογές, περάσαμε πολύ γρήγορα από το στάδιο του ‘wtf’ στο ‘μα ναι, φυσικά’. Μόνο που δε μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς θα γινόταν το εγχείρημα.

Η πρώτη μας απορία τουλάχιστον που ήταν το κάστινγκ για τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές του πραγματικού φιάσκου, Donald Trump και Hillary Clinton, απαντήθηκε από τον Murphy και δεν περιλαμβάνει τη Sarah Paulson που είχε δηλώσει διατεθειμένη να υποδυθεί τον 45ο Πρόεδρο.

Οι δύο πολιτικοί θα είναι στη σειρά με τη μορφή πραγματικών βίντεο της καμπάνιας και ημερών τους μετά τα αποτελέσματα. Η πρεμιέρα θα ξεκινήσει με την ίδια την ημέρα των εκλογών, παρότι ο δημιουργός δεν είναι σίγουρος ότι η αμερικανική κοινωνία είναι έτοιμη να ξαναζήσει εκείνη τη βραδιά.

“Είναι μια πραγματική ιστορία τρόμου και τη δουλεύουμε. Το ‘American Horror Story’ ξεκινά με τη βραδιά των εκλογών και την εθνική συζήτηση γύρω από αυτήν, την ευφορία και τον φόβο. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε ξανά τη βραδιά εκείνη, αλλά ένα είναι το σίγουρο: Αυτή η σεζόν θα είναι η πιο τρομακτική όλων των εποχών”.

.@MrRPMurphy teases how he plans to tackle the 2016 election in the upcoming season of 'American Horror Story' @AHSFX pic.twitter.com/i6wEby9RFj