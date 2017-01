12 σημειώσεις για την επιστροφή του ‘Sherlock’

Δεν έχει πλάκα που κάτι σειρές που προβάλλονται μια φορά κάθε 13 χρόνια είναι τόσο σίγουρες για τον εαυτό τους ότι θυμόμαστε κάθε λεπτομέρεια πλοκής και μετά από 10-15 χαλαρά λεπτά νέου επεισοδίου αρχίζουν και μας βομδαρδίζουν με εξελίξεις πλοκής;

Έβλεπα πρόσφατα το Χριστουγεννιάτικο special του ‘Sense8’, το οποίο ήταν υπέροχο. Ήταν και δίωρο κιόλας. Κάπου στη 1 ώρα και 40 λεπτά ο αδερφός μου, που το βλέπαμε μαζί, λέει “συγγνώμη, πόση ώρα είναι; νιώθω ότι βλέπουμε καμιά ώρα”, κάτι που λέει τα πάντα είτε για το πόσο καλό ήταν το ‘Sense8’ είτε για την αίσθηση χρόνου του αδερφού μου.

Τελοσπάντων, αλλού θέλω να καταλήξω, βλέπαμε το ‘Sense8’ special ενάμιση χρόνο μετά την 1η σεζόν, που ελέω στρήμινγκ την είχαμε καταβροχθίσει μέσα σε 1-2 μέρες έτσι κι αλλιώς, οπότε τι να σου έχει μείνει τόσο καιρό μετά; Κάθε χαρακτήρα που βλέπαμε κάναμε ένα επιτόπιο μίντιγκ τρία άτομα για να θυμηθούμε / αποφασίσουμε ποιος είναι, πώς λέγεται, σε ποια χώρα ζει και σε τι storyline τον είχαμε παρατήσει το προηγούμενο καλοκαίρι.

Όλα αυτά τα λέω για δύο λόγους:

Πρώτον, πήρα άδεια καπάκια μετά τα Χριστούγεννα οπότε δεν είχα την ευκαιρία να γράψω για αυτό(*) και πραγματικά ήταν υπέροχο. (Ποιος περιμένει ως το Μάιο;)

Δεύτερον, επειδή είχα μια παρόμοια εμπειρία με την επιστροφή του ‘Sherlock’, τουλάχιστον ως προς το ‘ναι αλλά αυτός ήταν εκεί και έκανΠΕΡΙΜΕΝΕΛΙΓΑΚΙ’ του όλου πράγματος.

(*η σωστή κατάταξη των φετινών Χριστουγεννιάτικων specials:

Όλα ωραιότατα.)

Μην ξεχνάμε πως το προηγούμενο επεισόδιο ‘Sherlock’ παίχτηκε πριν ένα χρόνο και αφηγηματικά διαδραματιζόταν στα 4 ακριβώς λεπτά αμέσως μετά το αμέσως πιο προηγούμενο επεισόδιο, που είχε παιχτεί άλλα δύο χρόνια πιο πριν. Συγχωρεμένα όποια μέλη του πληρώματος δε θυμούνται προς τα πού πέφτει η γέφυρα και προς τα πού η κουζίνα.

Ακολουθούν spoilers τώρα οπότε προσοχή.

Κατά βάση τα πράγματα πήγαν ως εξής:

Ωραία, οπότε ο Sherlock είναι ακόμα εδώ κι ο Moriarty επίσης φαίνεται πως έχει στείλει ένα απειλητικό μήνυμα από τους νεκρούς απειλώντας άπαντες με ένα τελειωτικό χτύπημα. Ο Sherlock έχει πάθει εμμονή (ξέρω, σοκ) και ακόμα και πίτσα να έχει παραγγείλει, όταν φτάνει ο ντελιβεράς είναι σε φάση “ΟΜΓ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΠΟΡΤΑ Ο MORIARTY ΘΑ ΕΙΝΑΙ”. (Άσε που λογικά θα δίνει φρικτό πουρμπουάρ.)

Επίσης η Mary κι ο John έχουν μωρό τώρα, κι ο John την απατάει στο μυαλό του με μια κυρία που γνώρισε στο λεωφορείο, σε μια σκηνή/μικροstoryline που δε σταματούσε να μου θυμίζει το ίδιο πράγμα στο ‘Fleabag’. Σχεδόν περίμενα τον Watson να γυρίσει στην κάμερα και να αρχίσει να μιλάει. (“Αλλά ναι, ξέρω γιατί είστε εδώ, θεατές. Πίσω στον Sherlock λοιπόν...”)

Είναι λοιπόν αυτό το επεισόδιο ένα νέο ξεκίνημα υπό μία έννοια για τη σειρά, εισάγοντας μια εντελώς νέα δυναμική ανάμεσα στους χαρακτήρες και με τη Mary πια μόνιμη παρουσία; Όχι φυσικά, γιατί η Mary σκοτώνεται στο τέλος του επεισοδίου για κάποιο λόγο, αφήνοντας τον John single πατέρα και σκοτωμένο με τον Sherlock, με τον οποίο πλέον δε μιλιούνται. ΟΚ, δεν αστειεύονταν όλοι όταν έλεγαν ότι αυτή η σεζόν είναι η πιο σκοτεινή από όλες.

Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν κάτι διάσπαρτα μικρομυστήρια, που παίζουν το ρόλο ενός κολάζ από red herrings. Μυστήριο μες στο μυστήριο μες στο μυστήριο, κι όλα αυτά τελικά κρύβουν ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ τον Moriarty ανόητε Sherlock αλλά, χμ, αυτό δεν το είδαμε με τίποτα να έρχεται, ένα στικάκι γεμάτο με το ένοχο παρελθόν της Mary. Αυτό που ο John έκαψε πριν 3 χρόνια, αλλά που φυσικά θα επανερχόταν.

Η Mary, μαθαίνουμε, ήταν μέλος μιας επίλεκτης ομάδας πρακτόρων που αναλάμβανε μισθοφορικά αποστολές, μέχρι που κάποια πήγε εντελώς στραβά ύστερα από σαμποτάζ επειδή, μαθαίνουμε στο τέλος, η στενογράφος του υπουργείου έχασε το ΠΡΟ-ΠΟ εκείνη τη βδομάδα, ή κάτι τέτοιο. Τελοσπάντων, η αποστολή πήγε κατά διαόλου και ένας παλιός σύντροφος της Mary θεωρούσε πως εκείνη τους είχε προδόσει και ήρθε ψάχνοντας να τη σκοτώσει. Τελικά το μόνο που κατάφερε να σκοτώσει πριν τον σκοτώσουν, ήταν 6 προτομές της Thatcher, το οποίο δε μπορούμε παρά να το υποστηρίξουμε σε κάθε περίπτωση.

Ο Sherlock καταφέρνει να προστατεύσει επιτυχώς τη Mary από την πλεκτάνη που τη θέλει νεκρή, αλλά αμέσως μετά τσαντίζει τόσο πολύ την ένοχη που εκείνη πυροβολά χωρίς να υπάρχει λόγος και η Mary καταλήγει νεκρή ούτως ή άλλως. Πολύ καλή δουλειά.

Ο John φυσικά διαολοστέλνει τον φίλο του, και το επεισόδιο κλείνει χωρίς ίχνος του Moriarty, αλλά με ένα μεταθανάτιο μήνυμα της Mary που ζητάει από τον Sherlock να φροντίζει τον John πριν κλείσει με ένα “α και Sherlock; αντεμουστοδιάολο” μετά τους τίτλους τέλους, επειδή φυσικά κι η Mary ήταν σίγουρη πως με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, ο Sherlock θα την είχε κάνει τη γκέλα.

Μπορεί ο Sherlock να μάθει ποτέ του στα αλήθεια; Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια οποιαδήποτε ουσιαστική συνέπεια για τη διαρκή του αλαζονεία και για την ύβρη που κατ’επανάληψη διαπράττει- και είναι φυσικά η πρώτη φορά που νιώθει κάτι λιγότερο από θεός. Μα έπρεπε όμως να σκοτώσουνε τη Mary για να νιώσει ο Sherlock; Κρίμα, την είχα πραγματικά συμπαθήσει.

Τελοσπάντων. Αυτά! Τρελό κέφι. Πάμε για 12 ακόμα σημειώσεις για το επεισόδιο:

* Σε γενικές γραμμές ήταν ενδιαφέρον το επεισόδιο αλλά παραφορτωμένο από ένα σημείο κι έπειτα. Το focus της σειράς έχει εμφανώς πλέον μετατοπιστεί από τις επιμέρους υποθέσεις, σε ευρύτερα characters arcs και διαρκή αυτοαναφορικότητα. Σε σημείο που, πλέον, οι πλοκές που αντιμετωπίζει ο Sherlock είναι κυριολεκτικά ψιλά γράμματα που περνάν από την οθόνη ή αφηγηματικά κολπάκια που θέλουν να μας αποσπάσουν από την αληθινή πλοκή, που είναι φυσικά το τρίγωνο των Sherlock, John και Mary.

* Από τα μυστήρια του επεισοδίου εννοείται ξεχωρίζω αυτό με τη φορεσιά-κάθισμα αυτοκινήτου επειδή WTF ο τύπος ντύθηκε κάθισμα αυτοκινήτου. (Κρίμα που πέθανε ο άνθρωπος.)

* Σε μια σκηνή του επεισοδίου, νομίζω όταν ο John βγαίνει από το λεωφορείο και πετυχαίνει την ανώνυμη κάτι-σαν-παράνομη-σχέση του, φαίνεται στα πολύ πεταχτά σε μια αφίσα ο Toby Jones, που υποθέτω θα είναι ο κακός στο επόμενο επεισόδιο. Σχεδόν εξίσου άβολο με τα παράνομα μηνύματα του John με την ‘Jenny Lewis’.

* Steven Moffat, για το θάνατο της Mary: “Διασκεδάσαμε με την τριάδα αλλά αυτό δε λειτουργεί σε βάθος χρόνου. Η Mary πάντα επρόκειτο να φύγει και πάντοτε επρόκειτο να επιστρέψουμε στους δύο blokes. Αυτό είναι το format.” Ας παντρευτούνε τότε!

John Watson really crossed a moral line for me when he exited a London bus through the FRONT DOOR. #Sherlock