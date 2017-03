Watchlist: Η επιστροφή του Tony Almeida

Κάθε Τρίτη ξεχωρίζουμε τα πιο ενδιαφέροντα επεισόδια της τελευταίας τηλεοπτικής εβδομάδας και γράφουμε λίγα λόγια για αυτά.

Όταν λέμε λόγια εννοούμε φυσικά spoilers. Ναι, ακολουθούν spoilers για όλες τις σειρές που αναφέρονται στο άρθρο.

***

24: LEGACY (1x07, 6:00 P.M. - 7:00 P.M.)

Είμαι σίγουρος πως κάποτε κάποιος βρήκε πολύ έξυπνη την ιδέα των τίτλων επεισοδίων σε αυτό το φορμάτ αλλά ειλικρινά παιδιά, ο κόσμος έχει προχωρήσει, έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε εκ των οποίων τα μισά είχαν κάποια εκδοχή του ‘24’ στον αέρα και έχουν μαζευτεί τόσοι τίτλοι στη λογική “6 με 7 το απόγεμα” που είναι λες κάποιος πυροβόλησε στον αέρα την επαγγελματική ατζέντα… κάποιου ανθρώπου που είναι οργανωμένος και γράφει κάπου τα ραντεβού του τελοσπάντων. Θέλω να πω, η υστεροφημία κάποιων σπουδαίων επεισοδίων συντηρείται εν μέρει κι από το γεγονός ότι έχουν τίτλους, ΟΚ; Θυμόμαστε το ‘Pine Barrens’ από το ‘Sopranos’ πχ, ενώ στο ‘24’ πάντα πρέπει να λέμε “α έλα ρε εκείνο το γαμάτο που στο τέλος ο Logan είναι προδότης”.

Ή, καλή ώρα, “εκείνο που επιστρέφει ο Tony Almeida”.

Ο Tony είναι, κι ακούστε με λίγο, αγαπώ την Chloe όσο όλος ο κόσμος, αλλά ο Tony είναι ο κορυφαίος χαρακτήρας στην ιστορία της σειράς. Η θεωρία μου αυτή τη στιγμή είναι πως δεν υπάρχει η παραμικρή συνθήκη υπό την οποία θα βλέπαμε τον Tony Almeida να επιστρέφει και δε θα πανηγυρίζαμε. Ως κρυφό όπλο της CTU; Πανηγύρι. Ως τρομοκράτης; Πανηγύρι. Ως πρόεδρος; Πανηγύρι. Ως τρίδιπλος πράκτορας μετά από πλύση εγκεφάλου που δουλεύει για τους καλούς; Πανηγυρίσαμε ήδη γι’αυτό κάποτε. Ως φυλακισμένος που προσπαθεί να αποδράσει; Ναι, κάτι μας άφησε πίσω και το ‘24: Live Another Day’, έστω και στα έξτρα του.

Σε αυτό το σημείο αυτός ο χαρακτήρας έχει περάσει τα πάντα, και τα έχει περάσει πειστικά, και τι να πω, ίσως έχει απλώς μια από εκείνες τις φάτσες ανθρώπων που όσο τους βλέπεις να υποφέρουν θες να τραβήξουν άλλα τόσα. Εδώ ο Tony επιστρέφει ως σκιώδες παρελθόν της CTU στον οποίο απευθύνεται η Miranda Otto για να κάνει τη βρώμικη δουλειά που κάποτε θα έκανε ο Jack Bauer αλλά τώρα είναι απασχολημένος με το να τρέχει τη χώρα. Και πρέπει να σας πω, η εκδοχή του ‘24’ όπου ο Carlos Bernard βασανίζει τον Gerald McRaney είναι κάποιου είδους ιδανική εκδοχή του ‘24’ για εμένα.

Δυστυχώς το τριγύρω υλικό παραμένει σχετικά ανέμπνευστο, οπότε η επιστροφή ενός ογκόλιθου σαν τον Tony εκ των πραγμάτων καπελώνει τα πάντα. Θα δούμε σε τι βαθμό αυτό θα καθορίσει τη σεζόν. (Και συνεχίζω να βρίσκω τρομερά αστείο ότι ο πρώτος legacy χαρακτήρας στον οποίο έγινε αναφορά στη νέα σειρά ήταν ο Edgar Stiles, το αρκουδάκι της CTU.) Ενιγουέι, ο Tony είναι σπουδαίος και η σειρά είναι καλύτερη με εκείνον μέσα. Αν μπορούσαμε τώρα να βρούμε και έναν τρόπο να επιστρέψει από τους νεκρούς κι ο Bill Buchanan θα στήριζα φουλ ακόμα και 2η σεζόν.

*To ‘24: Legacy’ προβάλλεται κάθε Τρίτη 21.50 στο FOX.

DESIGNATED SURVIVOR (1x12, THE END OF THE BEGINNING)

Είμαι δηλωμένος φαν της σειράς από την πρώτη στιγμή, αυτά τα πρωινά Πέμπτης με double bill ‘Survivor’ (US) / ‘Designated Survivor’ είναι βάλσαμο για την ψυχή λίγο εκεί προς τα κλεισίματα της εβδομάδας. Η 1η σεζόν έκανε ένα επίπονο διάλειμμα μηνών πρόσφατα αφήνοντάς μας με ένα ‘εκρηκτικό cliffhanger’ κι επέστρεψε με ένα επεισόδιο δουλεμένο κατευθείαν στην προπόνηση του ‘West Wing’. (Σοβαρά, έχει συμβεί το ακριβώς ίδιο πράγμα από την 1η στη 2η σεζόν. Κρίμα που το ‘Designated Survivor’ δεν έφερε εκείνο πίσω τη Mandy.)

Ωστόσο ήταν το επεισόδιο της περασμένη Πέμπτης που έδωσε στη σειρά το απαραίτητο level-up της σε σοβαρό υποκατάστατο του ‘24’. Το “κύριε πρέπει να περιορίσετε τον κύκλο σας” σε συνδυασμό με το βλέμμα “άντρα μου που πάς” της Natascha McElhone στο φινάλε ήταν η απαραίτητη στιγμή όπου ο αγαθός ήρωας αρχίζει να αναγνωρίζει το Βαθύ Σκοτάδι που περιβάλλει την όλη φάση . Κι ενώ οι δυναμικές των χαρακτήρων τεστάρονται με ωραίους τρόπους (η Emily κι ο Aaron τραβάνε τα ζόρια τους, φυσικά στηρίζουμε Emily) το απόλυτο κλειδί είναι φυσικά η Hannah, δηλαδή η Maggie Q, που είναι σχεδόν εγκληματικό να την αποκαλούμε υπό οποιοδήποτε context με οποιοδήποτε όνομα πλην του ‘Maggie Q’.

Η πλεκτάνη λοιπόν ξετυλίγεται τουλάχιστον όσο αφορά την εμπλοκή του Peter MacLeish αλλά τη σκηνή στο νεκοταφείο ΔΕΝ την είδα να έρχεται με το σοκ combo φόνου/αυτοκτονίας για να προστατευθεί η αποστολή. Μα τι συμβαίνει; Η σειρά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν με τράβηξε εστιάζοντας στις λεπτομέρειες της παντελώς ακραίας καθημερινότητας, όπου ένας παλιομοδίτικα ηθικός άντρας καλείται να ανταπεξέλθει σε μια εντελώς εξωφρενική κρίση. Για πρώτη φορά, η τριγύρω συνωμοσία φαίνεται σχεδόν εξίσου ενδιαφέρουσα.

*Το ‘Designated Survivor’ streamάρει κάθε Πέμπτη στο Netflix.

IRON FIST (1x01, SNOW GIVES WAY)

Υποθέτω θα επανέλθω αν/όταν κάτσω να δω το υπόλοιπο κάποια στιγμή, αλλά μετά το πρώτο επεισόδιο, που ήταν βασικά ο Danny να ανεβαίνει σε ένα κτίριο, να λέει “γιο είμαι ο Danny”, να κατεβαίνει, και να ανεβαίνει ξανά, δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό:

Το Iron Fist είναι βασικά το "Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο" αν ο Αρίστος Μπισμπίκης γύριζε απ'την Καλικούτα με ενδιάμεση στάση στο Κάνιλαν — Δημήτρης Ντιέξ (@dimitrisdx) March 20, 2017

Εννοείται πως μετά από αυτό το τουήτ έχω διπλάσια όρεξη να δω την υπόλοιπη σειρά.

*Ολόκληρη η 1η σεζόν του ‘Iron Fist’ streamάρει ήδη στο Netflix.

THIS IS US (1x18, MOONSHADOW)

Από ό,τι διαβάζω εδώ κι εκεί ο κόσμος ήταν πραγματικά τίγκα στην αγωνία και το άγχος να μάθει πώς πέθανε ο Jack, λες και τελειώνει η σειρά; Τελοσπάντων, παρά κάτι διάσπαρτα ΤΑΝ ΤΑΝ ΤΑΑΑΑΝ υπονοούμενα που έχει πετάξει η σειρά εδώ κι εκεί, δεν ήταν ποτέ βασική μου έγνοια αυτό το howdied του Jack, οπότε το πήρα κάπως καλύτερα το ότι αυτό το φινάλε ασχολείται με άλλα πράγματα.

Μου άρεσε στη θεωρία η ιδέα του να εστιάσει τελείως στον Jack και τη Rebecca με αυτό το χαριτωμένο, lite-‘Whitecaps’ φινάλε που φέρνει το ζευγάρι σε κρίση. Η σύνδεση του παρόντος με το παρελθόν ήταν όπως σε όλη τη διάρκεια της σειράς υποδειγματική, για την ακρίβεια είναι το μόνο πράγμα που σταθερά με ικανοποιούσε στο show. Αλλά ο όλος μηχανισμός ήταν μέτρια φτιαγμένος. Η Rebecca υπάρχει σαν όχημα πλοκής για έναν Jack που ξαφνικά στο παρελθόν του είναι κάποιος άλλος κύριος, το σχέδιο για τη ληστεία και η όλη φάση με το πόκερ είναι λες και βγήκαν από παιδικό καρτούν, και πραγματικά ας μην αρχίσω καν για την ‘ανατροπή’ γιατί Dan Fogelman σε έχουν πάρει χαμπάρι μέχρι και τα χαλίκια.

Σε κάθε περίπτωση το δεύτερο μισό της σεζόν ήταν καλύτερο από το πρώτο, νά’ναι καλά ο βιολογικός πατέρας του Randall. Απλά πρέπει η σειρά να βρει τι θέλει να κάνει με τα άλλα δύο αδέλφια. Και με τη σχέση του Jack με τη Rebecca βεβαίως, τώρα που εισήγαγε αυτή την εξέλιξη. Εδώ θα είμαστε.

*Το ‘This Is Us’ προβάλλεται κάθε Τρίτη 21.50 στο FOX Life.

LEGION (1x06, CHAPTER SIX)

Θεέ μου αυτή η σειρά είναι το κάτι άλλο. Είμαι σε μια φάση που δε με ενδιαφέρει καν αν θα καταλήξει κάπου όλο αυτό, ποτέ το ‘δικέ μου, χάνομαι’ δεν ταίριαζε περισσότερο ως επαγγελματικό review σειράς. Το 6ο επεισόδιο δανειζόταν ένα από τα πιο προβλέψιμα μοτίβα στο sci-fi/fantasy, το ‘χέι μήπως είμαστε όλοι τρελοί και όλη η σειρά είναι μες στο κεφάλι μας;’ το οποίο είναι ένα μοτίβο που ειλικρινά βαριέμαι του θανατά. To NME, που ανέκαθεν μας χάριζε πηγαίο γέλιο, έβγαλε τις προάλλες μια λίστα με τα 20 καλύτερα επεισόδια της ‘Buffy’ και στο #1 είχε το ‘Normal Again’. Νιώθω πως είμαι τρελός και αυτή η λίστα είναι μες στο κεφάλι μου.

Τελοσπάντων μην ξεφεύγουμε, το ‘Legion’ μέχρι κι αυτό το επεισόδιο έκανε καλά, κι αυτό έλειπε κιόλας, ήταν πλήρως εξοπλισμένο ώστε να το καταφέρει. Μπορούμε ωστόσο να μιλήσουμε λίγο για την Aubrey Plaza σε αυτό το επεισόδιο;

Για όσους απορούσαμε μετά την πρώτη ώρα της σειράς αν ήταν καλή χρήση της Aubreyς αυτός ο ρόλος, τώρα λογικά πρέπει να έχουμε καταπιεί τη γλώσσα μας (από το σοκ).

Το ‘Legion’ έχει ακόμα μόνο 2 επεισόδια στην 1η του σεζόν, έχει φυσικά ανανεωθεί για 2η την οποία δε θα δούμε ως το ‘18 προφανώς, το οποίο είναι μόλις το πιο πρόσφατο από τα πολλά παραδείγματα του πόσο έχει αλλοιωθεί πλέον η μορφολογία του τηλεοπτικού χάρτη. Πέτυχα σήμερα το πρωί αυτό το infographic στο Hollywood Reporter:

Λίγο πολύ μας περιγράφει την εποχή της peak TV με τον εξής φανταστικό συνδυασμό στοιχείων: οι σειρές έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία (ξεπερνώντας τις 450) αλλά ο όγκος των actual επεισοδίων έχει παραμείνει πρακτικά αναλλοίωτος. Τρεις σειρές σαν το ‘Legion’ πιάνουν τον καθαρό χρόνο που κάποτε έπιανε η τυπική σεζόν μίας τηλεοπτικής σειράς, αλλά η διάσπαση προσοχής και ενδιαφέροντος είναι σαφέστατα τριπλάσια, ανεξαρτήτως ωρών.

Δε ξέρω γιατί τα λέω όλα αυτά, ίσως η 2η σεζόν του ‘Legion’ μπορεί να διαδραματίζεται μέσα στο κατακερματισμένο μυαλό ενός αγνού θεατή τηλεοπτικών σειρών.

*Το ‘Legion’ προβάλλεται κάθε Πέμπτη 22.40 στο FOX.

***

ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα άλλα σημαντικά επεισόδια της βδομάδας: o Πάνος Κοκκίνης γράφει για το 1x14 του ‘Walking Dead’ (Δευτέρα 22.45, FOX), o Χρήστος Χατζηιωάννου για το 6x08 του ‘Homeland’ (Δευτέρα 21.50, FOX), ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης για τις επερχόμενες δοκιμασίες στο ‘Survivor’ (πάντοτε, ΣΚΑΪ) και εγώ για το series finale του ‘Vampire Diaries’. Επίσης γράψαμε για το πολυσυζητημένο ‘Big Little Lies’ και για το ακόμα πιο πολυσυζητημένο ‘The Expanse’ (του οποίου η 1η σεζόν είναι διαθέσιμη στο Netflix).

Στο μεταξύ μπήκα στο amazon prime (το οποίο μαζοχιστικά συνεχίζω να έχω) να τσεκάρω αν θα έχει και στην Ελλάδα διαθέσιμους τους νέους πιλότους, ανάμεσα στους οποίους είναι η νέα σειρά της Amy Sherman-Palladino, ‘The Marvelous Mrs. Maisel’. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτα, αλλά από την τελευταία φορά που το τσέκαρα έχει προστεθεί το ‘Fleabag’, που είναι εξαιρετικό. Και εντάξει, είναι στα COMING SOON και το ‘Crisis in Six Scenes’ του Woody Allen, το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβρη, τι άλλο να ζητήσει κανείς.

Αν πάντως κρατάμε μία streaming πρεμιέρα από την τρέχουσα βδομάδα, είναι τα 2 νέα specials του Dave Chappelle στο Netflix. *κοιτάει ρολόι για να φύγει από το γραφείο*