Μετά το ‘O.J. Simpson’, ο Ryan Murphy ξαναχτυπά με τον πιο ιστορικό καυγά του Χόλιγουντ

"You should never say bad things about the dead, you should only say good. Joan Crawford is dead. Good".

Πραγματική ατάκα της Bette Davis για την Joan Crawford. Δε θα μπορούσε να μην είναι πραγματική, γιατί ποιος σεναριογράφος θα σκεφτόταν τέτοιες κατάρες.

Μετά το ‘American Horror Story’ των 15 Emmy και 2 Χρυσών Σφαιρών και το ‘American Crime Story’ που έκανε ποδαρικό με το αριστουργηματικό ‘The People v. O.J. Simpson’, σαρώνοντας τα περισσότερα βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφιο στα Emmy και τις Χρυσές Σφαίρες αντίστοιχα, ο ακούραστος Ryan Murphy περνάει στην επόμενη ανθολογική του σειρά και δε θα μπορούσε να έχει διαλέξει καλύτερη περίπτωση.

Κανονικά θα λέγαμε ότι δεν ξέρουμε για τι πήρε τόσον καιρό σε κάποιο στούντιο να κάνει καστ τη Susan Sarandon ως Bette Davis, αλλά προφανώς το σύμπαν περίμενε την ιδέα του Murphy για να δούμε το τέλειο αποτέλεσμα. Μαζί με τη μούσα του Murphy, Jessica Lange, που θα υποδυθεί την Joan Crawford, το ‘Feud, μία από τις σειρές που περιμέναμε περισσότερο από το '17, θα μας πάει πίσω από μία απ’ τις μεγαλύτερες διαμάχες που έχει ζήσει ποτέ το Χόλιγουντ. Οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνίστησαν μονάχα στο ‘What Happened to Baby Jane?’, αλλά η συνεργασία τους ήταν τόσο τρικυμιώδης που γέννησε μια κόντρα που κράτησε δεκαετίες.

Εκτός από τις τεράστιες Sarandon και Lange, το καστ απαρτίζουν οι: Judy Davis, Catherine Zeta-Jones, Sarah Paulson, Stanley Tucci, Alfred Molina, Alison Wright, Kathy Bates και Dominic Burgess.

Αν και η σειρά δύσκολα θα έχει το βάθος που είχε το ‘O.J.’, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχολιάσει τη σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας που ενθαρρύνει και θρέφει πολλές φορές τέτοιες διαμάχες.

* Το 'Feud' κάνει πρεμιέρα στις 5 Μαρτίου στο FX.