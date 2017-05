Όλες οι καινούριες σειρές του φθινοπώρου

Είναι αυτή η εποχή που τα αμερικανικά δίκτυα παρουσιάζουν τα μελλοντικά τους προγράμματα στους διαφημιστές για να δουν πώς θα γεμίσουν τα slots των διαλειμμάτων τους, όταν με το καλό έρθει το φθινόπωρο. Παρακάτω θα βρεις όλα τα τρέιλερ που μοιράστηκαν αυτή την εβδομάδα, όχι με τους διαφημιστές αλλά και με εμάς. Διάλεξε και πάρε:

THE GIFTED (FOX)

Οι X-Men πάνε επιτέλους στο μέσο που ανήκουν. Η σειριακή αφήγηση ταίριαζε πάντα στην οικογένεια των μεταλλαγμένων που παραείναι μεγάλη και περίπλοκη για να χωρέσει σε ένα κινηματογραφικό δίωρο. Το 'Gifted' θα έχει ορίτζιναλ χαρακτήρες, χαρακτήρες από τα κόμικ και αναφορές στο κινηματογραφικό σύμπαν της 20th Century Fox.

THE ORVILLE (FOX)

Παρωδία του 'Star Trek' από τον Seth MacFarlane, φτιαγμένη με πολλή, πολλή αγάπη για το ορίτζιναλ σύμπαν.

GHOSTED (FOX)

Adam Scott και Craig Robinson σε υπερφυσική buddy comedy, πόσο χάλια μπορεί να πάει το πράγμα δηλαδή.

THE RESIDENT (FOX)

Ο Matt Czuchry βρήκε τη νέα του άκρη μετά το 'The Good Wife' και έχει για παρέα και την Emily Van Camp των 'Avengers'. Τα ιατρικά δράματα πάνε παραδοσιακά πολύ καλά οπότε οι πιθανότητες λένε ότι το συγκεκριμένο θα έχει διάρκεια, μόνο που παραείναι μπερδεμένο το τρέιλερ για να καταλάβουμε την κατεύθυνσή του.

L.A. TO VEGAS (FOX)

Ο Dylan McDermott και το μουστάκι του πιλοτάρουν ένα αεροπλάνο που πηγαινοέρχεται στο Las Vegas. To πλήρωμα φαίνεται έξαλλο και οι επιβάτες αγανακτισμένοι, αυτό μπορούμε να πούμε για τη συγκεκριμένη κωμωδία.

THE MAYOR (ABC)

Ένας φιλόδοξος νεαρός ράπερ βαρέθηκε να περιμένει το break του και αποφασίζει να κερδίσει δημοτικότητα με την υοπψηφιότητά του για δήμαρχος. Μόνο που κερδίζει τις εκλογές και τώρα πρέπει να δουλέψει. Lea Michele ('Glee'), Yvette Nicole Brown ('Community') και Brandon Michael Hall στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μόνο εμείς τους βρίσκουμε όλους αξιαγάπητους;

TEN DAYS IN THE VALLEY (ABC)

Η Kyra Sedgwick επιστρέφει στην τηλεόραση μετά το 'Closer', με ένα θριλερίσιο μυστήριο που σχετίζεται με τηλεοπτικούς παραγωγούς. Τις εξαφανίσεις παιδιών σε σκοτεινές κωμοπόλεις τις έχουμε φάει με το κουτάλι, να δούμε τώρα πώς τις αντιμετωπίζει το Λος Άντζελες.

THE GOSPEL OF KEVIN (ABC)

Θέλουμε τον Jason Ritter να παίζει στα πάντα, αλλά θα αρκεστούμε στη νέα κωμωδία του ABC για έναν άτυχο άνδρα που πρέπει να σώσει τον κόσμο με εντολή Θεού (κυριολεκτικά).

DECEPTION (ABC)

Ένας μάγος μπαίνει στο FBI. Όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Το 'Deception' φαίνεται ότι θα είναι από αυτές τις σειρές που ή θα είναι πολύ καλύτερη απ' ό,τι τη φανταζόμαστε, ή ακόμη χειρότερη.

SPLITTING UP TOGETHER (ABC)

Η Ellen DeGeneres κάνει την παραγωγή μιας νέας κωμωδίας για ένα ζευγάρι που αποφασίζει να πάρει διαζύγιο χωρίς κανείς τους να φύγει από το σπίτι. Η Jenna Fischer και ο Oliver Hudson φαίνονται να έχουν αρκετή χημεία για να κρατήσουν ένα πολυφορεμένο κόνσεπτ.

FOR THE PEOPLE (ABC)

Η Shonda Rhimes ξαναχτυπά στο ABC με ακόμα μια σειρά, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές νεαρούς δικηγόρους (που δεν ανακατεύονται σε φόνους όπως στο 'How To Get Away With Murder').

THE GOOD DOCTOR (ABC)

Ο Freddie Highmore είχε απίστευτη εξέλιξη στο αγαπημένο μας 'Bates Motel', όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως σεναριογράφος/σκηνοθέτης επιλεγμένων, δύσκολων επεισοδίων. Περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει στον ρόλο του ιδιοφυούς, αυτιστικού γιατρού που σώζει ζωές, όσο προσπαθεί να ζήσει τη δική του. Χαιρόμαστε πάντα να βλέπουμε και την Anthonia Thomas ('Misfits') σε πράγματα.

THE CROSSING (ABC)

Αμερικανοί πρόσφυγες εμφανίζονται στη χώρα τους μετά από έναν πόλεμο που δεν έχει ακόμη συμβεί. Προσπάθειες για νέο LOST έχουν γίνει πολλές χωρίς επιτυχία, οπότε το 'From the network that brought you LOST' δε μας λέει πολλά, αλλά το κόνσεπτ έχει την προσοχή μας, ειδικά αν έχει κάτι να πει με τον τρόπο του για το προσφυγικό. Thumbs up και για τη διασκευή του 'Closer' των Kings of Leon που ντύνει το τρέιλερ.

ALEX, INC (ABC)

Ο Zach Braff παρατάει τη δουλειά του και ξεκινάει μια start-up. Νιώθουμε σαν να το έχουμε ήδη δει ολόκληρο, αλλά ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε.