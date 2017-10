The Walking Dead: Μπορείς να αγοράσεις τις πάνες του Negan

Το ‘Walking Dead’ σου έχει μάθει πολλά για την αποκάλυψη των ζόμπι.

Θες τα όπλα σου, θες τα μαχαίρια σου, θες οξυμένο ένστικτο αυτοσυντήρησης, θες σίγουρα δυνατό παρεάκι με γερό στομάχι, και θες μάλλον κι ένα κάποιο όραμα για το μέλλον γιατί αλλιώς θα αυτοκτονήσεις.

Η σειρά πλέον ωστόσο έχει προνοήσει και για τα ατυχήματα που μπορεί να έχουν όσοι τρέχουν να ξεφύγουν από τα ζόμπι. Απέθαντος σε κυνηγάει, άνθρωπος είσαι, το σώμα σου μπορεί να προδώσει.

(Ή μπορεί να σε προδώσει και η ζωή όπως τον Seth Gilliam).

Το επίσημη online store του ‘The Walking Dead’ σε σκέφτηκε όμως. Έτσι τώρα μπορείς να αγοράσεις τις “Lucille approved”, όπως τις ονομάζει το site, πάνες του Negan. Για να μπορείς να τρέχεις άφοβα. “They’re guaranteed to shut that shit down”.

