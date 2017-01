Vikings S04 E14 + 15 + 16: Η ευτυχία (και ο θάνατος) δεν είναι τίποτα

Το πρώτο είχε όνομα σαν εκείνο με το περιστέρι που καθόταν στο χείλος κάποιου μπαλκονιού και περίμενε. "In the uncertain hour before the morning". Το επόμενο λεγόταν "All his angels" και το χθεσινοβραδινό επεισόδιο, "Crossings". Έμελλε τρία από τα πιο δυνατά επεισόδια που έχουμε δει ποτέ στο Vikings να τα δούμε μαζεμένα αυτές τις ημέρες. Κι έμελλε κι εγώ να τα δω μαζεμένα και να κάνω ένα μόνο recap και για τα τρία. Απολογούμαι στον Όντιν, τον Θεό και τον Αλλάχ που μόλις ανακαλύψαμε στη σειρά.

Είναι πολύ δύσκολο για μία τηλεοπτική σειρά να αποχαιρετήσει τον βασικό της πρωταγωνιστή. Όσο κι αν έχει προσπαθήσει να χτίσει εκείνους που θα τον διαδεχτούν. Με τους βασικούς ήρωες νεκρούς, νεκρώνουν συνήθως και οι σειρές. Το The Knick ακόμα περιμένουμε να δούμε αν θα έχει άλλη σεζόν. Υπάρχει όμως και η λογική του Narcos. ΟΚ, κάποτε θα πέθαινε ο Εσκομπάρ. Με κάποιο άλλο καρτέλ θα ασχοληθούμε τώρα. Έτσι και στο Vikings, είναι οι ιστορίες του Bjorn και κυριότερα του Ivar που θα μας απασχολήσουν. Δύο πρόσωπα φανερά πιο υπαρκτά από την υπέροχη όσο και μυθική φιγούρα του Ragnar Lothbrok. Δηλώνω ξεκάθαρα ραγκναρικός εδώ και τόσες σεζόν οπότε δύσκολα θα συμπαθήσω κάποιον άλλον εξίσου. Αλλά για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σειρά.

Θα ξεκινήσω τιμής ένεκεν από τον νεκρό. Αντί για ενός λεπτού σιγή, προσπαθήστε να φέρετε στα αυτιά σας την επιθανάτια κραυγή του Ragnar που ανακοίνωνε την είσοδό του στη Valhalla.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

Και η σειρά να μην μας είχε προετοιμάσει, ήταν ο ίδιος ο Ragnar που αποζητούσε πια τη λύτρωση και τον θάνατο. Ήταν εκείνος που πήρε ένα τσούρμο ακατάλληλους και τους έφτασε μέχρι την Northumbria. Στέλνοντάς τους κι εκείνους σε βέβαιο θάνατο. Ο Ragnar ήθελε να πεθάνει εκεί, στα χέρια των εχθρών του, στη γη που του χάρισε το μεγαλύτερο επίτευγμα της βασιλείας του. Την εξερεύνηση ενός νέου κόσμου για πρώτη φορά αλλά και το μέρος στο οποίο κλονίστηκε η πίστη του. Θα μιλήσουμε όμως λίγο αργότερα για την θρησκεία.

Βλέπουμε έναν Ragnar να έχει μελετήσει πολύ καιρό τώρα το σχέδιό του. Τον βλέπουμε να οδηγεί εαυτόν και τον γιο του με μαθηματική ακρίβεια. Ήθελε ο Ivar να πάρει ένα γερό μάθημα, να μπολιάσει στην καρδιά του το μίσος, να ακολουθήσει αν και ανάπηρος τα βήματα του πατέρα του. Ο Ragnar έχτισε τον διάδοχό του κατ' εικόνα και ομοίωση, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει τόσο καλά με τον Bjorn. Ο πρωτότοκος κατάφερε μόνος του να ξεχωρίσει και να σαλπάρει τώρα για το δικό του ταξίδι.

Στους διαλόγους με τον Eckbert κάνουμε απλά μια ανασκόπηση όσων είχαμε διδαχθεί τις προηγούμενες σεζόν. Περί πίστης, περί Θεών, περί τρόπου ηγεσίας. Οι δύο άνδρες είχαν βρει παρηγοριά ο ένας στον άλλον. Ανήσυχα πνεύματα και οι δύο πάσχιζαν να γνωρίσουν το καινούριο. Δεν είμαι σίγουρος γιατί ο Ragnar θέλει και ο Eckbert να πεθάνει από χέρι Viking. Γιατί αποφάσισε και ο "φίλος" του να έχει τον ίδιο θάνατο. Ίσως κάποιος να θέλει να με βοηθήσει στα σχόλια, σχετικά.

Αυτό που βλέπουμε είναι ο περήφανος θάνατος ενός πολεμιστή που μέσα στις εμμονές του κατάφερε να αποδείξει ότι το μυαλό και η δύναμη του ενός αρκεί για να αλλάξει τον κόσμο. Σε μία γη που τότε ήταν ακόμα ανεξερεύνητη από τους πολλούς, σε ζωές που κυλούσαν με τα γειτονικά χωριά να παλεύουν μεταξύ τους, ο Ragnar είχε το όραμα και την ικανότητα να βγάλει τους Vikings από το αυγό τους. Και να στρώσει το δρόμο για έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες της ιστορίας αυτού του λαού.

Αυτό το "happiness is nothing" που λέει ο Ragnar στον Ivar είναι ίσως και το κλειδί στο να ακολουθήσεις ένα τέτοιο μονοπάτι.

Be my little rock n roll queen

Η Lagertha είναι πλέον βασίλισσα του Kattegat και του λαού των Vikings. Με τον Bjorn σε εκστρατεία και τους υπόλοιπους γιους του Ragnar πλέον ορφανούς, μένει μόνο να δούμε πόσο καιρό θα κατορθώσει η βασίλισσα να κρατήσει τον Ivar μακριά. Με στεναχωρεί να ξέρω ότι η Lagertha θα πεθάνει από το χέρι ενός γιου του Ragnar αλλά με έναν τρόπο έφερε κι εκείνη τον θάνατο πιο κοντά στη μεριά της. Κι ίσως και για εκείνη ένα πιθανό ταξίδι εκδίκησης στα χώματα της Αγγλίας να είναι το τελευταίο της.

Προς το παρόν όμως απολαμβάνει, όσο μπορεί, την κυριαρχία πίσω στα πάτρια εδάφη. Και οχυρώνει την πόλη ενάντια σε κάθε πιθανό εχθρό, βάζοντας τον λαό να χτίσει χαρακώματα και τείχη. Σαλπίζοντας μια νέα αποχή για την πόλη και δείχνοντας την δική της διαφορετική ματιά από εκείνη της προκατόχου της που εδώ που τα λέμε δεν βασίλευε και τόσο πολύ.

Ο μόνος δρόμος για να επιζούσε η Lagertha σε αυτό το τοπίο, θα ήταν να ξεπαστρέψει όλους τους γιους της Aslaug. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν θα έκανε ποτέ στον Ragnar και μοιραία είναι και εκείνο που όπως μαθαίνουμε από τον εγκυρότατο στοιχηματικό πράκτορα Sheer, θα σημάνει και το δικό της τέλος.

Vikings: The European Tour

Οι δημιουργοί επέλεξαν να μην μας ζαλίσουν πολύ με το ταξίδι του Bjorn ως τώρα και δεν είμαι σίγουρος ποια θα είναι η πορεία του Bjorn από εδώ και πέρα. Αν θα επιλέξει να επισπεύσει την επιστροφή του στην πατρίδα λόγω του θανάτου του Ragnar ή αν θα συνεχίσει να κυνηγάει το όνειρό του. Πολύ βολικό πάντως αυτό το κόλπο που με οιωνούς και οπτασίες μάθαιναν πότε πεθαίνει ο ένας και ο άλλος. Κανένα internet γατάκια. Έχουμε Όντιν.

Ο μονόφαθλμος ο οποίος μαρτυρά τον θάνατο του Ragnar είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο Όντιν, ο οποίος μόνο τυχαία δεν εμφανίζεται στην σειρά μετά τον θάνατο του Ragnar, αν αναλογιστούμε την μυθική υπόσταση του Ragnar. Ας συνεχίσουμε όμως την περιπλάνηση στη Μεσόγειο, θα τον ξαναδούμε σίγουρα τον Οντιν και στη συνέχεια να καθοδηγεί τους γιους του Ragnar. Δεν ξέρω αν πρόσεξες ότι εμφανίστηκε μόνο σε εκείνους και όχι στην Lagertha.

Μετά λοιπόν από λίγη άσκοπη περιπλάνηση στη θάλασσα και με 2 λεπτά ανησυχία για το αν έχουν χαθεί ή όχι, οι φίλοι μας φτάνουν σε λιμάνι όπου ρίχνονται με μανία στις αγαπημένες τους συνήθειες της λεηλασίας. Με μερικούς να έχουν ωριμάσει λιγάκι περισσότερο και να μην αρέσκονται στο να σκοτώσουν όποιον βρουν μπροστά τους. Αλλά είναι προφανές ότι είχαν πάει να βρουν τροφή και νερό, είχαν πάει να ανακαλύψουν νέους κόσμους, είχαν πάει να λεηλατήσουν.

Ο Rollo (αλήθεια πώς ζει ακόμα αυτός ο τύπος) και τα άλλα δύο σιχάματα είναι πολύ ικανοποιημένοι που έχουν boys night out και καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Με τα σιχάματα να αρχίζουν να έχουν και πλάνα κυριαρχίας σε κάθε ένδειξη αδυναμίας από πλευράς Bjorn. Η αλήθεια είναι ότι ο Bjorn δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ ο ηγέτης που ήταν ο πατέρας του, με όσες αρκούδες κι αν παλέψει.

Αυτή τη στιγμή όμως οδηγεί τους Vikings σε έναν κόσμο υπέροχο, έναν κόσμο καινούριο, έναν κόσμο που πολύ χαίρομαι έβαλε σε σκέψεις τον αγαπημένο Floki.

Παιδιά ενός άλλου Θεού

Το θέμα της πίστης είναι εκείνο που διακατέχει την σειρά στον κορμό της, περισσότερο από κάθε άλλο. Κι είναι πολύ σημαντικά όσα λέει ο Ragnar περί αναγκαιότητας της πίστης. Μπορεί να μην υπάρχει Θεός αλλά αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη ύπαρξής του για τον κόσμο που φοβάται να πιστέψει ότι η ζωή τελειώνει στη γη. Κάτι που ο Eckbert φοβόταν να αποδεχτεί και να παραδεχτεί.

Ο Ragnar τόλμησε να αμιφβητήσει τους Θεούς του κι αυτό τον έφερε πολύ κοντά στο να χάσει τον Floki και τους συμπατριώτες του. Πριν αντιληφθεί την αναγκαιότητα να διαλαλεί την πίστη του έστω κι αν δεν είναι τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του. Είχε πει στον Eckbert ότι παρά τα όσα πιστεύει, θα φωνάξει για την Valhalla, θα καλέσει τους γιους του που δεν θέλει να χάσουν την πίστη του, να γλεντήσουν μαζί του μετά θάνατον.

Η πιο όμορφη σκηνή όμως αυτών των τριών επεισοδίων, μάλλον μετά την εικόνα του Ragnar ζωσμένου με τα φίδια, είναι εκείνη που ο Floki μαγεύεται από τη φωνή του ιμάμη. Που ακολουθεί σαν παιδί τον ήχο μέχρι να ανακαλύψει κι εκείνος βαθιά μέσα του την σημασία της πίστης, ασχέτως πατρίδας και κυρίως Θεού. Το ότι σταμάτησε τους δικούς του από το να σκοτώσουν όλους μέσα στο τζαμί, ήταν απλά η ανάγκη της σειράς να το κάνει νια νια για όλους ότι ο Floki έστω και αργά, άρχισε να βλέπει όσα δίσταζε να του ομολογήσει ο Ragnar.

Το τι ρόλο θα διαδραματίσει η μικρή μουσουλμάνα στη ζωή του, μένει να φανεί.

The crippled son S01E04 + 05 + 06

Από εκεί που ζούσε το όνειρο της εκστρατείας μαζί με τον πατέρα του, ο Ivar βρέθηκε προ τετελεσμένων από τον ίδιο τον άνθρωπο που θα έδινε και τη ζωή του να προστατέψει. Έρμαιο των αποφάσεων του πατέρα του, ο Ivar γίνεται σχεδόν μάρτυρας του θανάτου του και παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για να χτίσει το δικό του θρύλο.

Οι σκηνές των δύο, οι ελάχιστες στοργικές ανταλλαγές αλλά κυρίως τα όσα λένε μεταξύ τους, χτίζουν σιγά σιγά την αυτοπεποίθηση του μικρού, ο οποίος γεμάτος πλέον μίσος και σκοπό, επιστρέφει στο Kattegat. Έχει την αποστολή να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του και τώρα ξεφύτρωσε και μια δεύτερη αποστολή να εκδικηθεί τον θάνατο της μητέρας του. Κάθε πράγμα στον καιρό του γιατί στην πρώτη αποστολή θα έχει την Lagertha πιθανότατα σύμμαχο και στην επόμενη φυσικά αντίπαλο.

Λες και δεν ήταν αρκετά προφανές, ο Ivar είναι εκείνος ο οποίος τολμά να κάνει ό,τι δεν έκαναν τα αδέρφια του τα οποία είτε φοβούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων είτε προτιμούν απλά να περάσουν μια ήσυχη ζωή απολαύσεων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το σπαθί ο Ivar το ετοιμάζει για τουλάχιστον δύο κεφάλια.

~

Με το νέο του θανάτου του Ragnar να αντηχεί από το Kattegat μέχρι την Ισπανία, μία νέα εποχή ξεκινά για το Vikings και μία πεθαίνει. Αλλά πεθαίνει με τον τρόπο που πρέπει. Με την κραυγή του Ragnar στο δρόμο του προς την Valhalla.

ΥΓ: Δεν ζήτησα σχόλιο από τον Φοίβο για τα τρία αυτά επεισόδια, υπόσχομαι να επανέλθει την επόμενη εβδομάδα.