Η Rosario Dawson τα έφτιαξε με τον πιο κουλ τύπο στον πλανήτη

Όπως φαντάζεσαι, αγαπάμε πολύ την Rosario Dawson. Όπως ξέρεις, λατρεύουμε και τη σειρά του FX, 'Man Seeking Woman', μια απ' τις καλύτερες, εξυπνότερες και πιο ισοπεδωτικές σειρές αυτή τη στιγμή εκεί έξω.

Όπως καταλαβαίνεις, η είδηση ότι η πανέμορφη ηθοποιός τα έφτιαξε με έναν εκ των πρωταγωνιστών της σειράς, τον τρομερό τύπο Eric Andre, μας έχει ενθουσιάσει. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Eric, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του ζευγαριού στο Twitter.

Μια είδηση πάντως που δεν την υποδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό, αφού αρκετοί ήταν αυτοί που έδειξαν να μην το πιστεύουν:

eric andre and rosario dawson are legitimately dating? what the fuck —brady(@bruiserbrady) February 3, 2017

Ανάμεσα σ' αυτούς, κι ο Chance the Rapper, στον οποίο το ζευγάρι φρόντισε να απαντήσει:

He tweeted this because I text Rosario asking if it was a jokehttps://t.co/UQ2sQZeAPs — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) February 14, 2017

Μόνο χαρά γι' αυτό το ζευγάρι και πλέον είμαστε αισιόδοξοι για τα πάντα. Ευχαριστούμε Eric, ευχαριστούμε Rosario.

This just goes to show you no girl is ever out of your league. Always shoot your shot https://t.co/6fxBIkeonw — No-Jack (@No_Jack3) February 14, 2017