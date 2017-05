Ο συνταξιούχος George Bush κάνει photobombing σε αγώνα μπέιζμπολ

Δεν μας στενοχωρεί καθόλου το γεγονός πως ο George W. Bush έχει εδώ και κάμποσα χρόνια εξαφανιστεί από το προσκήνιο των παγκόσμιων πολιτικών εξελίξεων. Αντιθέτως. Μπορούμε και επιβιώνουμε περίφημα με την απουσία του. Από ό,τι, όμως, φάνηκε σ' ένα πρόσφατο αγώνα μπέιζμπολ των Texas Ragers στο Άρλινγκτον εκείνος δεν μπορεί να διαχειριστεί την συγκεκριμένο απουσία και τόσο καλά.

Πήγε, λοιπόν, στο γήπεδο και θέλησε να κάνει αισθητή την παρουσία του με αυτό:

George W Bush is just out here to watch a ballgame and shout "hey." pic.twitter.com/prfC4DGybt