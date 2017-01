Τα παιδάκια που ανέβασαν το 'Scarface' είναι ό,τι πιο λάθος θα δεις σήμερα

Ο ρόλος του Τόνι Μοντάνα στο 'Scarface' είναι σίγουρα ένας απ' τους πιο εμβληματικούς στην ιστορία του κινηματογράφου κι η τελευταία σκηνή της ταινίας με το περιβόητο "Say Hello to my little friend" βρίσκεται δικαίως στο πάνθεον.

Όταν όμως ακούς την ατάκα από έναν πραγματικό little friend/μαθητή δημοτικού στις Η.Π.Α. χάνει λίγη απ' τη μαγεία της. Βλέπεις, ένας καθηγητής στις Η.Π.Α. είχε τη φαεινή ιδέα οι μαθητές του να ανεβάσουν στο σχολικό θέατρο το έργο του Ντε Πάλμα, κάτι που μας χάρισε τρομερά σουρεάλ στιγμές.

Παιδάκια που κρατάνε ψεύτικα όπλα, βρισιές ελαφρώς αλλαγμένες, ποπ κορν αντί για κοκαΐνη (awwww) και ένα μικρό κοριτσάκι που μιλάει για ναρκωτικά και δολοφονίες. Κάπως λάθος. Πάρα πολύ αστείο, αλλά επιμένω, κάπως λάθος.

Προσωπικά highlights: Όλη η ερμηνεία και κυρίως οι γκριμάτσες του μικρού που το ζει σαν άλλος Πατσίνο και η δασκάλα που σπρώχνει στη σκηνή το ντροπαλό παιδάκι με το όπλο. Μαγεία.