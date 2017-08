Το ΝΒΑ 2Κ18 ανεβάζει κι άλλο τον πήχη

Αν αγαπάς το μπάσκετ και αγαπάς και το gaming, είμαι σίγουρος ότι 'λιώνεις' το NBA 2K, το παιχνίδι που σε βάζει στα παπούτσια των μεγάλων σταρ του NBA με το απίστευτα ρεαλιστικό game play του και τα εξωπραγματικά γραφικά του.

Εγώ με την παρέα μου τουλάχιστον, τηρούμε ευλαβικά την ιεροτελεστία του 2K αρκετές φορές την εβδομάδα και προφανώς μετράμε αντίστροφα για την επίσημη κυκλοφορία του 2Κ18.

Μόνο που φέτος, οι κολλητοί μου έχουν κάθε λόγο να με ζηλεύουν, αφού θα έχω την τύχη να βρεθώ τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη για την επίσημη παρουσίαση της νέας έκδοσης του παιχνιδιού. Κι αν κρίνω από το επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, μας περιμένουν ακόμη πιο εντυπωσιακά πράγματα φέτος:

#NBA2K18 has everyone shook! Watch the debut #2K18 trailer featuring “Shook Ones” by Mobb Deep. pic.twitter.com/WqZa8u7tT9 — NBA 2K 2K18 (@NBA2K) August 16, 2017

Το 2Κ18 θα έχει ακόμη πιο καλό τον Giannis με ranking 91, ομάδες με θρύλους του παρελθόντος, 17 νέες κλασικές ομάδες και αρκετές ακόμη εκπλήξεις.

Εκπλήξεις τις οποίες θα μάθεις κι εσύ πρώτος παρακολουθώντας μέσα από τα account του Oneman, του News247 και του Sport24 στο Facebook και το Instagram, όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού μας στη Νέα Υόρκη και της μεγάλης παρουσίασης του NBA 2K18, μαζί με αστέρες του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο.

ICYMI: Our #NBA2K18 All-Time Teams trailer has dropped! Which NBA team boasts the greatest legends of all-time? https://t.co/LAk0Oo980r pic.twitter.com/yJl6utbyLz — NBA 2K 2K18 (@NBA2K) August 25, 2017

Μια αξέχαστη εμπειρία μας περιμένει κι επειδή το παιχνίδι είναι πιο ωραίο με παρέα, θέλουμε να τη ζήσεις μαζί μας, μαθαίνοντας πρώτος τα πάντα για το ΝΒΑ 2Κ18. Stay tuned!