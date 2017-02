Το πρόγραμμα του Hunter S. Thompson πριν το γράψιμο ήταν η απόλυτη διάλυση

Ο Hunter S. Thompson δεν υπήρξε ο μέσος συγγραφέας. Ούτε ο μέσος δημοσιογράφος. Ούτε κατά διάνοια. Ο άνθρωπος στον οποίο θα χρωστάμε για πάντα την gonzo δημοσιογραφία και το Fear and Loathing in Las Vegas είχε τη ρουτίνα του πριν καθίσει να γράψει γύρω στα μεσάνυχτα. Άλλοι βάζουν τις πιτζάμες τους και ένα ποτήρι κρασί. Άλλοι αποσύρονται στην επαρχία και γράφουν από τα ξημερώματα. Άλλοι συνοδεύουν τη συγγραφή με αλκοόλ. Ενίοτε άφθονο. Ε, ο Hunter τους βλέπει όλους από εκεί που είναι και κλαίει από τα γέλια.

Στο πρώτο κεφάλαιο του 'HUNTER: The Strange and Savage Life of Hunter S. Thompson', η E. Jean Carroll μοιράζεται με το κοινό την ιεροτελεστία του σπουδαίου Thompson, που αυτοκτόνησε στα 67, πριν αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να γράψει.

Το πρόγραμμα λοιπόν πήγαινε κάπως έτσι:

15.00: Ξύπνημα

15.05: Λίγο Chivas με τις πρωινές εφημερίδες και μερικά Dunhills

15.45: Κοκαΐνη

15.50: Άλλο ένα ποτήρι Chivas και ένα Dunhill

16.05: Πρώτη κούπα καφέ και άλλο ένα Dunhill

16.15: Κοκαΐνη

16.16: Πορτοκαλάδα και ένα Dunhill

16.30: Κοκαΐνη

16.54: Κοκαΐνη

17.05: Κοκαΐνη

17.11: Καφές και Dunhills

18.00: Λίγο χόρτο για να φύγει η ένταση

19.05: Μεσημεριανό στο Woody Creek Tavern. Μία χάινεκεν, δύο μαργαρίτες, σαλάτα coleslaw, μία taco salad, δύο μερίδες onion rings, κέικ καρότο, παγωτό, Dunhills, κι άλλη χάινεκεν, κοκαΐνη.

21.00: Σοβαρό σνιφάρισμα κοκαΐνης

22.00: LSD

23.00: Αλκοόλ, κοκαΐνη και χόρτο

00.00: Γράψιμο με αλκοόλ, κοκαΐνη, χόρτο, Chivas, καφέ, χάινεκεν, γκρέιπ φρουτ, Dunhills, πορτοκαλάδα, τζιν, τσόντες

06.00: Καυτό μπάνιο με σαμπάνια, μακαρονάδα και σοκολάτες

08.20: Ύπνος

Είναι κάπως αυτονόητο ότι με τέτοια ρουτίνα όχι μόνο δεν γίνεται να γράψει κάποιος, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να επιβιώσει.

Πρώτη σημείωση. Ο Thompson είχε κάποτε δηλώσει ότι "δεν θέλω επ' ουδενί να διαφημίσω τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τη βία και την παράνοια σε κανέναν, αλλά όσον αφορά εμένα δούλεψαν πάρα πολύ καλά". Δεύτερη σημείωση: Το 'HUNTER: The Strange and Savage Life of Hunter S. Thompson' βρίσκεται online και μπορείς να το διαβάσεις δωρεάν. Αρκεί να μη σε πάρει η κάτω βόλτα, έ;

Πηγή: Independent