Paige, η κόρη γκάνγκστερ που θα κάνει ταινία ο Rock

Πάνε πέντε χρόνια από τότε που, ένα βράδυ που χάζευε τα 'ντόπια' κανάλια στις τρεις τα ξημερώματα, καθισμένος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λονδίνο, ο Rock έπεσε πάνω στο ντοκιμαντέρ 'Fighting With My Family' σχετικά με τον βίο και την πολιτεία της καθόλου αξιότιμης οικογένειας Bevis.

Αυτής που αποτελούνταν από τον στρουμπουλό -πρώην gangster- πάτερ φαμίλια Ian Bevis (γνωστό ως 'Rowdy' Ricky Knight), τη μητέρα Julia (γνωστή ως Sweet Saraya), τα αδέλφια Roy Bevis και Zac Zodiac (μέλη του tag team UK Hooligans) και, πάνω από όλα, τη Saraya, γνωστή ως Britani Knight.

Εκείνη δηλαδή που κατάφερε να σκαρφαλώσει έξω από τον -όχι και τόσο προσοδοφόρο- 'βούρκο' της επαγγελματικής πάλης στη Βρετανία με το να κλείσει συμβόλαιο με το WWE (βλέπε το αντίστοιχο του να πηγαίνει ένας Ευρωπαίος παίκτης στο NBA) με το όνομα Paige (της έδωσαν να διαλέξει ανάμεσα σε αυτό, το Echo και το Mara) και να εξελιχθεί -μεταξύ άλλων- σε πρωταθλήτρια τόσο του NXT Women's Champion όσο και του Divas Champion.

H νεότερη, αμ πώς, που κατέκτησε τον τελευταίο και η μόνη που, μέχρι τώρα, ήταν ταυτόχρονα πρωταθλήτρια και στα δυο.

Βασικά, για να μην το μπλέξουμε με τις ζώνες και τις τιράντες, να εξελιχθεί σε χρόνο dt σε βεραμάν σούπερσταρ επειδή ακριβώς και είχε ταλέντο και είχε εμπειρία από τις 'φτωχογειτονιές' του αθλήματος και, ως γνήσιο αλάνι, δεν δέχθηκε -επειδή δεν της πήγαινε- να το παίξει μη μου άπτου Barbie.

Επίσης μην ξεχάσω να σου πω πως το κορίτσι μας είναι βασικό μέλος, εδώ και τέσσερις σεζόν, του wrestling reality show Total Divas (στα πλαίσια του οποίου αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι έχει πάει με γυναίκα-κατά τα άλλα έχει υπάρξει σε σχέση με τραγουδιστή, κιθαρίστα και, τα τελευταία χρόνια, σταθερά με παλαιστές).

H ιστορία της, ο ορισμός του Αμερικάνικου ονείρου (και ας είναι βρετανίδα), ενέπνευσε νομοτελειακά τον Rock, που είναι και ο ίδιος γόνος οικογένειας wrestler (υπήρξε θρύλος του αθλήματος τόσο ο μπαμπάς του, όσο και -κυρίως- ο παππούς του) που το έβαλε άχτι να την φέρει στη μεγάλη οθόνη.

Κάτι που τελικά θα συμβεί άμεσα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού ο ίδιος θα είναι παραγωγός (και θα κάνει και ένα cameo ως ο εαυτός του). Το σενάριο γράφει ο Stephen Merchant του The Office, που θα είναι επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης της ταινίας. Τον ρόλο της πρωταγωνίστριας κέρδισε η Florence Pugh του The Falling.

Ενώ σιγά σιγά βλέπουμε και άλλα γνώριμα ονόματα, όπως την GOT βασίλισσα Lena Headey, ως την μάνα της (που στο ντοκιμαντέρ ωρύεται λέγοντας 'ξεχάστε ότι είναι κόρη μου. Είναι το τέλειο ποιόν για να πουλήσεις') και τον Ian Frost του Shaun Of The Dead ως τον μπαμπά της.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο αυτό το πανηγύρι θα εκτοξεύσει ακόμη πιο ψηλά το άστρο της 24χρονης wrestler που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ετοιμάζεται, μόλις αναρρώσει από την εγχείριση στον αυχένα που την έχει αφήσει εκτός δράσης εδώ και μήνες, να κάνει το πέρασμα στο MMA. Ναι, όπως είναι και η trademark φράση της, 'Αυτό είναι το δικό της σπίτι τώρα'.

Επίσης σίγουρο είναι ότι το κορίτσι που βγήκε για πρώτη φορά στο ρινγκ μόλις στα 13 της, δεν μασάει. (Για την ακρίβεια η Paige 'πάλεψε' πριν καν γεννηθεί, αφού η μητέρα της ήταν επτά μηνών έγκυος πριν το πάρει χαμπάρι).

Σκέψου ότι στα 15 της, όσο πάλευε να τελειώσει το γυμνάσιο, κρατούσε -ως barwoman και μπράβος- το οικογενειακό bar ενώ η υπόλοιπη οικογένεια ήταν σε περιοδεία (κάποια στιγμή διέκοψε ένα καβγά με το να καθίσει πάνω στη μια γυναίκα ενώ έκανε κεφαλοκλείδωμα στην άλλη).

Ενώ ήδη από την ηλικία αυτή ταξίδευε μόνη της ανά την Ευρώπη (βλέπε Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Γερμανία-αλλά και Τουρκία) προκειμένου να συμμετέχει σε αγώνες. Τους οποίους και συνήθως κέρδιζε.

Τι μένει να ειπωθεί; Ότι εμείς της ευχόμαστε να πραγματοποιηθεί το όνειρό της. Το να μπει δηλαδή μέσα στο ρινγκ μαζί με Ronda Rousey και την Kim Kardashian.