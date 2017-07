H πρώτη φορά της Δέσποινας Τάτα

Πίσω από αυτό το αγγελικό πρόσωπο, που θυμίζει αρκετά Vanessa Paradis (αν και επίσης της έχουν πει ότι μοιάζει με την Scarlett Johansson και τη Βάσω Λασκαράκη), κρύβεται ένα αβυσσαλέο πάθος για αυτό που κάνει.

Κάτι που η Δέσποινα, η ωραιότερη με διαφορά διαγωνιζόμενη του φετινού Voice, απέδειξε ήδη από εκείνη την φορά που 'ανάγκασε' τον Σάκη Ρουβά να πατήσει ντε και καλά το κουμπί και να την 'κλέψει' στην ομάδα του.

''Ήταν κάτι εντελώς αυθόρμητο. Με το που μπήκε η μουσική από πίσω, άρχισα να αυτοσχεδιάζω και να τραγουδάω 'Push the button''. Γιατί ήθελα πολύ να μείνω. Ήθελα να δει ο κόσμος και όσοι γνωρίζουν από μουσική τι μπορώ να κάνω. Αυτός, άλλωστε, ήταν ο λόγος που πήγα. Όχι τα χρήματα ή το αυτοκίνητο''

Γιατί το συγκεκριμένο σικάτο κορίτσι (που είχε δηλώσει συμμετοχή και στο πρώτο Voice, όταν πήγαινε 2α λυκείου) είναι όντως για κλέψιμο. Και, για να είμαι ειλικρινής, το πρόσωπό της μου είχε καρφωθεί στο μυαλό από την πρώτη φορά που την είδα.

''Από μικρή, όταν με ρωτούσαν τι θέλω να γίνω, πάντοτε απαντούσα 'Τι είναι αυτά που με ρωτάτε; Φυσικά τραγουδίστρια'. Πάντα με πρότυπο την Rihanna. Και, από Ελληνίδες, τώρα που την γνώρισα, την Έλενα Παπαρίζου. Εκείνη με έμαθε να είμαι ο εαυτός μου και να σταματήσω να έχω κόμπλεξ να τραγουδάω ελληνικά''

Για την ακρίβεια η Δέσποινα ήταν η αγαπημένη. Τόσο η δικιά μου όσο και της 7χρονης κόρης μου που με ρωτούσε, όταν έφυγε από το παιχνίδι, αν θα είναι καλά και αν θα βρει εύκολα δουλειά.

'Πρώτη μου φορά μπροστά σε κοινό ήταν, στα 15 μου, σε karaoke night στο Planet Pub στο Τσιλιβί στη Ζάκυνθο, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Φόραγα ένα λευκό φόρεμα και τραγούδησα Alicia Keys. Είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ'

Η αλήθεια είναι, όπως μου είπε και η ίδια όταν συναντηθήκαμε στο Ζάππειο (εκεί που πηγαίνει και τρέχει αρκετά χιλιόμετρα κάθε πρωί), ότι καλά δεν ήταν για αρκετό καιρό μετά.

'Για δυο εβδομάδες μετά την αποχώρησή μου ήμουν σε κατάσταση σοκ. Ήμουν μόνη σε ένα δωμάτιο, στο σπίτι που νοικιάζουμε με τους γονείς μου και τον αδελφό μου στο Παγκράτι (σ.σ. κατέβηκαν όλοι για να την στηρίξουν). Χρειάστηκε να μου φτιάξει η μαμά το αγαπημένο μου φαγητό, τα γιουβαρλάκια, προκειμένου να με πείσει να σηκωθώ από το κρεβάτι και να αρχίσω να τρώω ξανά'

Όσον αφορά για δουλειά, αυτό ήμουν σίγουρος ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να βρει. Εξού και με χαρά την είδα να στέκεται -μαζί με άλλους απόφοιτους μουσικών reality- δίπλα στον ΛΕ ΠΑ που ηγείται του φετινού καλοκαιρινού σχήματος του Posidonio.

'Χαίρομαι που είμαι στο Posidonio (βγαίνει στην αρχή και τραγουδάει pop), παρόλο που έχω λίγα λεπτά στη διάθεσή μου για να δείξω αυτά που μπορώ. Γιατί, αν μετά από το Voice, είχα βρεθεί να τραγουδάω σε ένα μικρό μπαράκι, αυτό σίγουρα θα με είχε ρίξει ψυχολογικά'

Το όνομά της, βέβαια, δεν είναι στην μαρκίζα. Κάτι που μπορεί την ίδια να μην την ενδιαφέρει, αλλά εγώ δηλώνω βέβαιος ότι, από την επόμενη σεζόν και μετά, αυτό θα αλλάξει.

'Με το που βγήκα είχα προτάσεις για συνεντεύξεις, αλλά λόγω συμβολαίου δεν μπορούσα να πω ναι. Όπως είχα προτάσεις από ανθρώπους του χώρου, αλλά δεν μου άρεσαν τα κομμάτια που μου έδιναν να πω. Επίσης μου ζήτησαν και από ένα άλλο talent show να πάω, αλλά απάντησα αρνητικά γιατί ήθελα να είμαι η Δέσποινα από το Voice'

Δεν χρειάζεται, πάντως, ιδιαίτερη διορατικότητα για να καταλάβεις ότι η κόρη του πολυτάλαντου ζωγράφου (ο οποίος την στήριξε όταν του ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει πανελλήνιες φέτος προκειμένου να ασχοληθεί με τη μουσική) έχει κάτι εντελώς διαφορετικό από ότι είναι το 'αρχέτυπο' της τραγουδίστριας πίστας. Συγκεκριμένα ότι εκπέμπει κλάση. Σε τέτοιο βαθμό που μέχρι και φόνο θα της συγχωρούσες άνετα.

'Εξήγησα στους γονείς μου ότι ναι μεν θα διαβάσω τα μαθήματά μου κανονικά, αλλά δεν πρόκειται να δώσω πανελλήνιες. Και μετά, για να τους κάνω έκπληξη, δήλωσα κρυφά συμμετοχή στο Voice. To έμαθα ότι με πήραν όταν ήμουν στη δουλειά, στο μαγαζί που δούλευα ως σερβιτόρα'

Αυτό, από μακριά. Γιατί από κοντά, αυτό που εισπράττεις είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Δεν ξέρω αν είναι λόγω ηλικίας, λόγω ανατροφής ή επειδή δεν έχει προλάβει να την μεταμορφώσει/ σκληρύνει η νύχτα, πάντως η Τάτα (παραδόξως το αληθινό της όνομα, αν και ακούγεται φουλ καλλιτεχνικό) σου βγάζει μια συστολή.

'Οι πρώτες μου δυο εβδομάδες στην Αθήνα ήταν οι χειρότερες. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, πάθαινα πανικό από την κίνηση και, για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν μπορούσα να δω τη θάλασσα'

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει πρόβλημα στο να ποστάρει στο instagram της (που μέχρι πρότινος επέμενε, κάτι αυτοκτονικό για τόσο φωτογενής τραγουδίστρια, να έχει κλειστό) κάτι ελαφρώς πιο σέξι, αν αυτό ήταν στα πλαίσια ενός concept που η ίδια είχε σκεφτεί και είχε πραγματοποιήσει μαζί με την φωτογράφο φίλη της.

'Είμαι ΟΚ με τη σεξουαλικότητά μου. Και μου αρέσουν οι λίγο πιο καλλιτεχνικές φωτογραφίες και να πειραματίζομαι με concept. Αλλά ποτέ δεν θα έκανα προκλητική φωτογράφηση'

Κατά τα άλλα η Τάτα ζωγραφίζει πορτραίτα και παίζει ποδόσφαιρο από μικρή (όπως και ο μικρότερος αδελφός της, που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο).

'Στο νησί δεν ήμουν εκείνη που ντυνόταν και την κοιτούσαν όλοι, αλλά το κορίτσι που κυκλοφορεί με αθλητικά και παίζει μπάλα. Και, ενίοτε, πάνω στο παιχνίδι, βρίζει. Πήγαμε να φτιάξουμε γυναικεία ομάδα, αλλά δεν υπήρχαν αρκετά άτομα. Οπότε έπαιζα πάντοτε με αγόρια'

Και, όπως κάθε πραγματικά όμορφη γυναίκα, βλέπει κάτι εντελώς διαφορετικό από ότι εμείς όταν κοιτάζει κάθε πρωί τον καθρέφτη.

'Διάβαζα όσο ήμουν στο παιχνίδι τα διάφορα καλά σχόλια για την εμφάνισή μου και απορούσα. Προσωπικά με χαλάει, ας πούμε, το ότι είμαι αδυνατούλα και ότι δεν είμαι δίμετρη. Σε πλαστικό, πάντως, θα πήγαινα μόνο για τα αυτιά μου'

